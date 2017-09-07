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 Происшествия, За рубежом
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 Похищенного в РФ украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД

гриб

Сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Сегодня генконсульство Украины в Ростове на Дону получило сообщение от ФСБ Краснодарского края о содержании Павла Гриба в Краснодаре. Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России" (террористический акт), - сообщил он.

Читайте на Цензор.НЕТ - Мой сын находится в краснодарском СИЗО, - Игорь Гриб

По словам Кирилича, генконсульство Украины в Ростове уточнил, что Павел Гриб был задержан 25 августа.

Кирилич отметил, что МИД пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Отец Гриба ранее отмечал, что он инвалидность и постоянно вынужден принимать поддерживая лекарства.

Также читайте: Адвокат похищенного в Беларуси украинца обратилась в ЕСПЧ: "РФ непосредственно на данный момент нарушает права Гриба"

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.


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Будет всем наука, как в рунте искать себе бабу.
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искать можно где угодно .ехать в подкацапию и кацапию- это эпик фейл.
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Странный паренёк, вроде патриот своей страны, а поехал на свидание с русачкой.
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Не будут допускать родственников и адвокатов пока не сломают парня.
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Нормальная власть в качестве адекватного ответа хотя бы дала поджопник послу Беларуси. Но мы ж понимаем безальтэреатывнисть минских опусканий Украины.
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Похищенного в РФ украинца Гриба ... вроде бы писали,что он исчез в беларуси??
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Добровольно ехать в логово бандитов-это идиотизм.Отец не мог его удержать?
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Пора уже понять для чего это гебня провернула,даже тут на форуме некоторые не подумав начинают гнать на белорусов,для этого все и проворачивалось,а этот парень просто в нужное время и в нужный час шаландался по вконтактах та одноглазниках
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а вот у меня так "тихая заисть"..ну почему в Украине вот ТАК не пересажать всех сепаров???!!! Парня толлько за его интернет диспуты в паРАШЕ отлловили и кинули за решётку...А в Украине , не прячась...совершенно безбоязнено и нагло Пятая колонна русофашистов под крылом Жопоблока "гуляет по буфету" и никакой защиты Отечества...будто бы война иддёт только в АТО...на передовой!!! Надо бить врага его же оружием!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохищенного в РФ украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД
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