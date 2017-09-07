 Похищенного в РФ украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Сегодня генконсульство Украины в Ростове на Дону получило сообщение от ФСБ Краснодарского края о содержании Павла Гриба в Краснодаре. Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России" (террористический акт), - сообщил он.
Читайте на Цензор.НЕТ - Мой сын находится в краснодарском СИЗО, - Игорь Гриб
По словам Кирилича, генконсульство Украины в Ростове уточнил, что Павел Гриб был задержан 25 августа.
Кирилич отметил, что МИД пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
Отец Гриба ранее отмечал, что он инвалидность и постоянно вынужден принимать поддерживая лекарства.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
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