 Похищенного украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Сегодня генконсульство Украины в Ростове на Дону получило сообщение от ФСБ Краснодарского края о содержании Павла Гриба в Краснодаре. Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России" (террористический акт), - сообщил он.
Читайте на Цензор.НЕТ - Мой сын находится в краснодарском СИЗО, - Игорь Гриб
По словам Кирилича, генконсульство Украины в Ростове уточнил, что Павел Гриб был задержан 25 августа.
Кирилич отметил, что МИД пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
Отец Гриба ранее отмечал, что он инвалид и постоянно вынужден принимать поддерживающие лекарства.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
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Більш того у Білорусії вже давно знаходяться війська паРаші.
А тому мова не може йти про недружній акт з боку Білорусії, а про акт кари із застосуванням тортур з боку москальських правоохоронців що діють на території умовно суверенної країни.
У зв"язку із цим необхідно викликати посла Білорусії і вимагати у нього рз"яснень, вручити йому ноту протесту, а в подальшому направити позов у Европейський суд з прав людини.
Крім того треба готувати Білорусів до застосування стосовно них візового режиму.
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Нужно у белоруссии спросить: как это наш человек въехал в белоруссию и вдруг оказался в педерации?
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их арестовывать нельзя ..меркельша обидится и всякие амнистии с интернешнлами .
це перамога .
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Это несправедливо. Те, кто сами, то ли по своей дурости, то ли нарочно, то ли на "авось" едут на сторону врага -понимая или нет, что они потенциальные заложники- должны отсидеться в тюрьмах врага, пока не освободят всех украинских воинов!!! И только потом, если посчитают нужным, обменивать этих добровольных заложников.
Кто-нибудь может представить поездку в Германию в 1943 году "туристов" из СССР?
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вы это серьезно?
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Американцы должны выкрадать тех, кто поносит на форумах США.
Украинцам тоже надо не только банить поношение Украины, но отлавливать.
Потом можно обменять.
Спращивается, зачем козу драную маскирующуюся под корреспондента высылали назад в Россию. Она столько грязи и лжи вылила в Киеве на Украину. А ей лишь поджопник. Недальновидно.
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вы шо,все дураки (те кто без паспорта рф) раз их здесь терпите
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А так как это случилось в моей стране ...Горько. Обидно. Позорно. Стыдно !!! Даже не знаю , как в таких случаях просят прощения ...ПРАБАЧЦЕ , КАЛІ ЛАСКА !!!
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а вы тут от пацана большего ума хотите
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врубайтесь уже
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Со временем, количество лагерей и контингента в нем стало настолько огромным, что встал вопрос о самоорганизации внутренней жизни лагерей. В этой ситуации, внутренний порядок был постепенно передан уркам и они стали истинными хозяевами зон.
Мы никогда не узнаем точных цифр и не сможем сравнить количество казней, совершенных, в тот период, палачами НКВД и урками. Они рубили головы, душили, резали, топили и просто забивали насмерть безнаказанно и вдохновенно.
Власть интересовали только результаты работы лагерей на каторжных работах, а причины убыли лагерного населения их не интересовали. Главное, чтобы труп зэка был опознан и захоронен. Его списывали как сломанную лопату или тачку.
Но это происходило в конечных пунктах содержания заключенных. Они были устроены по принципу гендерной сепарации, а потому, женщины и мужчины в лагерях почти не пересекались. Там творились вещи, которые не являются темой данного материала, но несмотря на это, теоретически были моменты, когда это могло произойти и происходило на самом деле.
Были индивидуальные методы наказания женщин еще на стадии следствия. Изнасилования работниками НКВД были редким явлением, ибо у них не было недостатка в общении с женским полом, но тем не менее, иногда надо было сломать подследственную женщину или девушку.
Мы теперь знаем, что тот период оставил только задокументированных более 4 млн. доносов, которые стоили жизни многим людям. Не все эти доносы были написаны по доброй воле. Так вот, следователям не нужно было выдумывать особых методов пыток, которыми славились уже лагеря, достаточно было поместить такую барышню в большую мужскую камеру, где она подвергалась чудовищному и многократному изнасилованию.
В зависимости от того, что нужно было следователю, из камеры извлекали либо полуживую, сломанную куклу, или труп для утилизации.
Это был кошмар, но не того масштаба, который мог бы широкой волной выплеснуться за стены узилищ.
Были варианты куда более жуткие. Если бы некоторые из них смог бы увидеть Данте Алигьери, он просто сжег бы свой знаменитый труд, подробно описывающий Ад. У него просто не хватило бы фантазии такое выдумать.
Оставим в стороне известный случай, когда заключенных сплавляли в барже по реке Обь и по техническим причинам, баржу пришлось причалить к одному из островов, в ожидании нового транспорта. Арестантов выгрузили на берег, ибо бежать некуда, а Обь - река широкая и холодная, с быстрым течением. Бежать - некуда.
На острове жило несколько семей местных жителей.Через пару дней зэки выловили всех представительниц женского пола и изнасиловали насмерть, после чего - съели, ибо продуктов никто не привез. Потом съели остальных местных и начали есть друг друга. Когда к острову прибыла новая баржа, живых арестантов почти не осталось. Этот случай, все же, оставим в стороне, ибо история сохранила еще более чудовищные сцены.
При этапировании заключенных до Магадана, был отрезок пути, когда надо было перевозить арестантов на пароходе. Этот путь занимал примерно 10 дней ходу по Охотскому морю. Женщин и мужчин везли в разных отсеках, разделенных внутренними переборками.
Так вот, урки прекрасно представляли, что и как можно было сделать в море и договаривались с охраной о том, чтобы те предоставли доступ к женскому отсеку или дали инструмент, чтобы пробить переборку. Так или иначе, урки получали желаемое и начиналось то, что в те времена и в тех местах, было известно как «Колымский трамвай».
Насилие переступало все известные до того пределы. Это было массовое изнасилование на уничтожение. Трупы разорванных женщин просто складывались у трапа, после чего их поднимали наверх и сбрасывали в воду, а на место убитых женщин становились все новые и новые.
Даже придя в Магадан и став под разгрузку, оргия продолжалась и урки просто не выпускали женщин наружу. Приходилось заливать трюмы водой, при помощи пожарных.
Такие воспоминания сохранили для потомков Елена Глинка, Януш Бардах и некоторые другие. Заметив, такому повальному и смертельному зверству подвергались соотечественницы, которые попали в такую же чудовищную мясорубку, как и арестанты мужчины.
Там отсутствовали национальные, классовые и любые другие противоречия или обиды, на которые можно было бы списать весь этот ад. Просто наружу вырвалась сущность совка, в том понимании, которое было присуще его вождю - Сталину.
Вот именно такого не делал никто. Это не космос, не колбаса по 2.10 или что-то еще, это и есть та глубинная сущность совка, которая выплескивалась в Германии, Венгрии, в захваченном большевиками Киеве и других местах. Вот такую страну потеряли и такие достижения хотелось бы повторить.
Когда противник будет изгнан из Донбасса, мы получим продолжение этой летописи а ля рюс. Единичные случаи именно таких смертельных изнасилований уже известны, но масштаб преступлений очередных «освободителей» будет понятен, кода будут вскрыты все могилы, будут подняты трупы из шахт и прудов.
Там найдутся ответы на вопросы, куда пропали девушки, девочки и женщины, оставшиеся на оккупированной территории. И что самое подлое, во всей этой ситуации, кровавая харя московита до сих пор кривится в улыбке, ибо ни разу не была наказана именно за это.
Так что путинское желание восстановить совок, московит жаждет на генетическом уровне, в частности и поэтому.
В Сети есть десятки, если не сотни опусов «освободителей», как они мечтают насиловать жительниц Днепра, Киева и Львова.
Это читаем не только мы, но и российские спецслужбы и ни одно это животное, не привлечено там за это к ответственности. Это потому, что интересы этой сволочи и интересы власти, совпали полностью.
Урка Путин, желает воссоздать зону, которой был так и не осужденный никем совок. http://censoru.net/21055-predmet-gordosti-sovka-chast-4.html
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