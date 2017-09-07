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 Происшествия, За рубежом
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 Похищенного украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД

гриб

Сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Сегодня генконсульство Украины в Ростове на Дону получило сообщение от ФСБ Краснодарского края о содержании Павла Гриба в Краснодаре. Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России" (террористический акт), - сообщил он.

Читайте на Цензор.НЕТ - Мой сын находится в краснодарском СИЗО, - Игорь Гриб

По словам Кирилича, генконсульство Украины в Ростове уточнил, что Павел Гриб был задержан 25 августа.

Кирилич отметил, что МИД пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Отец Гриба ранее отмечал, что он инвалид и постоянно вынужден принимать поддерживающие лекарства.

Также читайте: Адвокат похищенного в Беларуси украинца обратилась в ЕСПЧ: "РФ непосредственно на данный момент нарушает права Гриба"

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.


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пример того, что беларусские власти выполнят любой приказ хуйло-власти. Слова лукашенки равны нулю.
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Це ще раз підтверджує той факт, що у Білорусії керують правоохоронці паРаші.
Більш того у Білорусії вже давно знаходяться війська паРаші.
А тому мова не може йти про недружній акт з боку Білорусії, а про акт кари із застосуванням тортур з боку москальських правоохоронців що діють на території умовно суверенної країни.

У зв"язку із цим необхідно викликати посла Білорусії і вимагати у нього рз"яснень, вручити йому ноту протесту, а в подальшому направити позов у Европейський суд з прав людини.

Крім того треба готувати Білорусів до застосування стосовно них візового режиму.
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Съездил паренек потрахаться... лет на 10.
Нужно у белоруссии спросить: как это наш человек въехал в белоруссию и вдруг оказался в педерации?
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Это главный вопрос. Он мог быть в росыске ФСБ , но это не повод его туда передавать, ФСБ не международная организация по розыску преступников, Беларусь должна была прежде всего поставить в известность украинскую сторону что такои то такой то задержен. На лицо нарушение международных законов. Пособничество россииским агрессорам в выкрадении иностранных граждан
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чем больше захватывают Украинцев , чем свободнее чувствуют себя москали в Украине..
их арестовывать нельзя ..меркельша обидится и всякие амнистии с интернешнлами .
це перамога .
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Вот интересная картинга получается: некоторые "непонятливые" во время войны едут на сторону агрессора или его союзников, а потом хотят, чтобы за них отдавали пленных руссо-террористов?? А бойцы должны ждать в плену?
Это несправедливо. Те, кто сами, то ли по своей дурости, то ли нарочно, то ли на "авось" едут на сторону врага -понимая или нет, что они потенциальные заложники- должны отсидеться в тюрьмах врага, пока не освободят всех украинских воинов!!! И только потом, если посчитают нужным, обменивать этих добровольных заложников.
Кто-нибудь может представить поездку в Германию в 1943 году "туристов" из СССР?
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Как то Беларусь не рекламировала себя пособником агрессора. И скорее всего мальчишку украли что бы шантажировать папашу
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Опять облом, мальчишка еще на инвалидности , на препаратах живет. Параша страна террорист и ворует людей с неподконтрольной ей территорий.
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фигня, это рфии не помешает обинить его во всем, что им придет в голову.
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"с неподконтрольной ей территории"

вы это серьезно?
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Я оцениваю ситуацию только с законодательного уровня. На уровне гоп стоп компании ведет себя только хуйло. Беларусь независимое государство. То что там беспредельничает параша -это поведение Лукашенко
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Который якобы гарант законов и независимости Беларуси
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я не удивлюсь, если ему еще и незаконное пересечение границы впаяют. с них станется.
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И зачем Сеня строил стену на границе с Расией?
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19-летний граждан Украины Павел Гриб сидел на форумах и активно поносил роССию! Значит политически подкован. И значит знал, что Беларусь - доминион (полуколония) роССии. Это значит, что роССия полностью контролирует беларуских силовиков и внешнюю политику. Как можно было, являясь открытым борцом против роССии, ехать в Беларусь?! Тем более одному!! Тем более имея проблемы со здоровьем!!!
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Вот у меня те же вопросы. Да и не одному ехать всё-равно опасно.
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Согласен! Только в официальной группе! Желательно по приглашению!!!
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Ох, когда же вы к нам по приглашениям ездить будете? Надеюсь, что наша власть в связи с этим случаем сделает соответствующие выводы и по отношению к расеянцам, и по отношению к белорусам!
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Ну что.... Надо брать на вооружение методы русских спецслужб.
Американцы должны выкрадать тех, кто поносит на форумах США.
Украинцам тоже надо не только банить поношение Украины, но отлавливать.
Потом можно обменять.
Спращивается, зачем козу драную маскирующуюся под корреспондента высылали назад в Россию. Она столько грязи и лжи вылила в Киеве на Украину. А ей лишь поджопник. Недальновидно.
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Все проще. Нам не нужно заниматься похищениями людей. Нужно просто ввести строжайший визовый режим с РФ и всем сателлитами "ебнутой бензоколонки". А Белорусь пусть сама потребляет то что производит.
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Чтобы выкрасть человека на территории другой строны, никаким российским силовикам не надо контролировать белоруских силовиков и внешнюю политику Беларуси. Просто спецоперация, не сверхсложная, кстати. Надо как минимум имя его держать в медийном пространстсве и поднимать на разных встречах.
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Вот поэтому и нужен визовый режим с бывшим совком. Чтобы не каждый дурак мог так просто пересекать границу.
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Это так ужасно! Жаль дурака 19 летнего! Ну как можно повестись и прехать на Белорусь,где все ключевые должности занимают граждане РФ !
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так и в Украине таких не мало
вы шо,все дураки (те кто без паспорта рф) раз их здесь терпите
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"патриот" Украины Джамал по этому поводу скажет примерно следующее- "батька" самый лучший президент в мире.
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Конченное кацапье ! Сенцова не сломали. Решили сломать хотя бы женщину(Савченко). Хрен там !!! Перешли на инвалидов! Где же дно этого рЮсского убожества !?!?!?
А так как это случилось в моей стране ...Горько. Обидно. Позорно. Стыдно !!! Даже не знаю , как в таких случаях просят прощения ...ПРАБАЧЦЕ , КАЛІ ЛАСКА !!!
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А может Украине стоит выкрасть с учений Запад 2017 несколько дивизий ВС РФ и обменять на одного Гриба?
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Вот уж чего не хватало! Сами их к себе запустили, сами и "выкрадайте"!
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А что, мы разве не понимаем, что вы, вменяемые белорусы, тут не при чем? Не извиняйся.
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Когда 19 ребят похищают это ужасно , а когда похищение организовывает государство это просто омерзительно . Будут похищать и дальше для того что бы шантажировать другое государство и для обмена . Скорей всего россия занимается похищением для обмена на своих убийц . А сколько сидят граждан Украины , лишь за то что они могут быть потом разменной монетой . Я представляю сколько будет заложников со всех стран на чемпионате мира в россии .
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Жалко конечно парня, но уж очень глупо он подставился!
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да ладно вам, мне совсем недавно одна вполне взрослая украинка(считающая себя националисткой!) говорила что Лука неплохой президент...
а вы тут от пацана большего ума хотите
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У "пацана" отец вменяемый. Мог бы и объяснить..... Настойчиво популярно объяснить.....
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ну так поэтому я вам привел пример с взрослым человеком
врубайтесь уже
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Со временем, количество лагерей и контингента в нем стало настолько огромным, что встал вопрос о самоорганизации внутренней жизни лагерей. В этой ситуации, внутренний порядок был постепенно передан уркам и они стали истинными хозяевами зон.

Мы никогда не узнаем точных цифр и не сможем сравнить количество казней, совершенных, в тот период, палачами НКВД и урками. Они рубили головы, душили, резали, топили и просто забивали насмерть безнаказанно и вдохновенно.

Власть интересовали только результаты работы лагерей на каторжных работах, а причины убыли лагерного населения их не интересовали. Главное, чтобы труп зэка был опознан и захоронен. Его списывали как сломанную лопату или тачку.

Но это происходило в конечных пунктах содержания заключенных. Они были устроены по принципу гендерной сепарации, а потому, женщины и мужчины в лагерях почти не пересекались. Там творились вещи, которые не являются темой данного материала, но несмотря на это, теоретически были моменты, когда это могло произойти и происходило на самом деле.

Были индивидуальные методы наказания женщин еще на стадии следствия. Изнасилования работниками НКВД были редким явлением, ибо у них не было недостатка в общении с женским полом, но тем не менее, иногда надо было сломать подследственную женщину или девушку.

Мы теперь знаем, что тот период оставил только задокументированных более 4 млн. доносов, которые стоили жизни многим людям. Не все эти доносы были написаны по доброй воле. Так вот, следователям не нужно было выдумывать особых методов пыток, которыми славились уже лагеря, достаточно было поместить такую барышню в большую мужскую камеру, где она подвергалась чудовищному и многократному изнасилованию.

В зависимости от того, что нужно было следователю, из камеры извлекали либо полуживую, сломанную куклу, или труп для утилизации.

Это был кошмар, но не того масштаба, который мог бы широкой волной выплеснуться за стены узилищ.

Были варианты куда более жуткие. Если бы некоторые из них смог бы увидеть Данте Алигьери, он просто сжег бы свой знаменитый труд, подробно описывающий Ад. У него просто не хватило бы фантазии такое выдумать.

Оставим в стороне известный случай, когда заключенных сплавляли в барже по реке Обь и по техническим причинам, баржу пришлось причалить к одному из островов, в ожидании нового транспорта. Арестантов выгрузили на берег, ибо бежать некуда, а Обь - река широкая и холодная, с быстрым течением. Бежать - некуда.

На острове жило несколько семей местных жителей.Через пару дней зэки выловили всех представительниц женского пола и изнасиловали насмерть, после чего - съели, ибо продуктов никто не привез. Потом съели остальных местных и начали есть друг друга. Когда к острову прибыла новая баржа, живых арестантов почти не осталось. Этот случай, все же, оставим в стороне, ибо история сохранила еще более чудовищные сцены.

При этапировании заключенных до Магадана, был отрезок пути, когда надо было перевозить арестантов на пароходе. Этот путь занимал примерно 10 дней ходу по Охотскому морю. Женщин и мужчин везли в разных отсеках, разделенных внутренними переборками.

Так вот, урки прекрасно представляли, что и как можно было сделать в море и договаривались с охраной о том, чтобы те предоставли доступ к женскому отсеку или дали инструмент, чтобы пробить переборку. Так или иначе, урки получали желаемое и начиналось то, что в те времена и в тех местах, было известно как «Колымский трамвай».

Насилие переступало все известные до того пределы. Это было массовое изнасилование на уничтожение. Трупы разорванных женщин просто складывались у трапа, после чего их поднимали наверх и сбрасывали в воду, а на место убитых женщин становились все новые и новые.

Даже придя в Магадан и став под разгрузку, оргия продолжалась и урки просто не выпускали женщин наружу. Приходилось заливать трюмы водой, при помощи пожарных.

Такие воспоминания сохранили для потомков Елена Глинка, Януш Бардах и некоторые другие. Заметив, такому повальному и смертельному зверству подвергались соотечественницы, которые попали в такую же чудовищную мясорубку, как и арестанты мужчины.

Там отсутствовали национальные, классовые и любые другие противоречия или обиды, на которые можно было бы списать весь этот ад. Просто наружу вырвалась сущность совка, в том понимании, которое было присуще его вождю - Сталину.

Вот именно такого не делал никто. Это не космос, не колбаса по 2.10 или что-то еще, это и есть та глубинная сущность совка, которая выплескивалась в Германии, Венгрии, в захваченном большевиками Киеве и других местах. Вот такую страну потеряли и такие достижения хотелось бы повторить.

Когда противник будет изгнан из Донбасса, мы получим продолжение этой летописи а ля рюс. Единичные случаи именно таких смертельных изнасилований уже известны, но масштаб преступлений очередных «освободителей» будет понятен, кода будут вскрыты все могилы, будут подняты трупы из шахт и прудов.

Там найдутся ответы на вопросы, куда пропали девушки, девочки и женщины, оставшиеся на оккупированной территории. И что самое подлое, во всей этой ситуации, кровавая харя московита до сих пор кривится в улыбке, ибо ни разу не была наказана именно за это.

Так что путинское желание восстановить совок, московит жаждет на генетическом уровне, в частности и поэтому.

В Сети есть десятки, если не сотни опусов «освободителей», как они мечтают насиловать жительниц Днепра, Киева и Львова.

Это читаем не только мы, но и российские спецслужбы и ни одно это животное, не привлечено там за это к ответственности. Это потому, что интересы этой сволочи и интересы власти, совпали полностью.

Урка Путин, желает воссоздать зону, которой был так и не осужденный никем совок. http://censoru.net/21055-predmet-gordosti-sovka-chast-4.html

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Якого поперся? Що ця шмонька кацапська йому наобіцяла? Що покаже "небо у алмазах"? Так у нас таких чарівниць до біса. Бовдур він і є бовдур.
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Якщо треба виманити, то вони уміють наобіцяти. Хлопець певно спілкувався на різні теми і розкрив всі свої вразливі сторони. а далі вже питання техніки.
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в 19 надо бы и головой думать куда и зачем ехать. А соседям надо ответить а этот случай, а то какой то беспредел начался-приехал к бульбашам,а арестовали кацапы
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А я вот это думаю... К соседке зять приехал из кацапии - типичное ипланноголовое кацапское чмо. Может посадить его на цепуру в погребе и 3,14дить три раза в день,а потом потребовать с кацапотварями обмен? А че? Им можно,а мне низзя???
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Нам підкладають у свідомість наступну савченко. Вся ця історія вишита білими нитками. Кожен день на "Цензорі" буде 5-10 новин про цього зрадника. Так пару місяців і депутатом Ради оберуть і Героя України дадуть. Люди! Ви шо? Подуріли за край?
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Новость-то позитивная: парень нашёлся. А я так переживал.
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давай ответку за паренька 10 лаптекопытных возьмите в чем проблема рашики сразу заблеят
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Ну от поїхав дротик на білорусь, бо в голову гормони вдарили (дивно що батько боєць АТО допустив таку х.рню, він що не знає хто править бал в бульбашів), взяли його в полон і що дальше. А дальше потрібно буде міняти його на тих бандюків які наловили наші воїни, тобто замість того щоб виміняти на когось корисного потрібно буде віддати за .бара-терориста.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохищенного украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД
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