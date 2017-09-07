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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (229) ГПУ (8885) Луценко (7101)

 Луценко обсудил с представителями Венецианской комиссии законопроект об антикоррупционном суде

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил на встрече с представителями Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) в четверг ряд законопроектов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте международно-правового сотрудничества ГПУ.

В сообщении отмечается: "В частности, стороны подробно обсудили проблематику инициативы введения в системе судоустройства Высшего антикоррупционного суда и отдельные положения проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей "(относительно введения обязательной специализации судей по рассмотрению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений).

Юрий Луценко отметил, что Украина высоко ценит усилия международных организаций, направленные на укрепление правовой системы в государстве.

Участники мероприятия отметили, что наличие профессиональной и независимой судебной системы является одной из основных залогов существования правового государства и доверия общества к судебным решениям с соблюдением принципа равенства всех перед законом".

Также читайте: Венецианская комиссия даст оценку законопроектам об антикоррупционных судах в Украине, - DW
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Ну так подавайте на конкурс,ідіть,хай замість корумпованих суддів прийдуть антикорупційні!
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А він хоч зрозумів,прокурорчик наш,про що,власне, говорили? І чи відрізняє він судоустрій від судобудування?
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У него в темнике написано - антикорупц. суд - бяка.
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А судья вовк посадивший югика уже конкурс в ВС прошел,кто знает
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юГИК!!!!Прокуратуру реформировал, давай двигай в Судьи, только и на тебя надежда
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у него то и у самого рыльце в пушку (вспомните его назначение)
а уж подарки от сына... и всякие разные имущественные приобретения - то отдельный разговор... на уголовное дело потянет если бы это другого касалось
так что юя генпрёкуятуя обсуждай дальше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко обсудил с представителями Венецианской комиссии законопроект об антикоррупционном суде
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