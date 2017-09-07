Луценко обсудил с представителями Венецианской комиссии законопроект об антикоррупционном суде
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил на встрече с представителями Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) в четверг ряд законопроектов.
В сообщении отмечается: "В частности, стороны подробно обсудили проблематику инициативы введения в системе судоустройства Высшего антикоррупционного суда и отдельные положения проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей "(относительно введения обязательной специализации судей по рассмотрению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений).
Юрий Луценко отметил, что Украина высоко ценит усилия международных организаций, направленные на укрепление правовой системы в государстве.
Участники мероприятия отметили, что наличие профессиональной и независимой судебной системы является одной из основных залогов существования правового государства и доверия общества к судебным решениям с соблюдением принципа равенства всех перед законом".
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а уж подарки от сына... и всякие разные имущественные приобретения - то отдельный разговор... на уголовное дело потянет если бы это другого касалось
так что юя генпрёкуятуя обсуждай дальше...
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