 Украинский воин погиб в результате обстрела Авдеевской промзоны, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Как и в предыдущие дни, российско-оккупационные группировки наибольшую активность сосредоточили на Приморском и Донецком направлениях.
Около 12:00 российские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по нашим позициям у Марьинки. Кроме того, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг дважды применял в районе Водяного. А вблизи Широкино наемники обстреляли наши укрепления из стрелкового оружия.
На Донецком направлении, в окрестностях Зайцево, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб 1 украинский военный.
На Луганском направлении факт применения врагом миномета калибра 120 миллиметров зафиксирован неподалеку Лобачева.
1117 36
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб(8)
С начала суток зафиксировано 13 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО(2)
С 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе, - ОБСЕ(7)
Враг продолжил одиночные обстрелы наших позиций. Под Марьинкой и Крымским террористы применили гранатометы, - штаб АТО(9)
Предложение Путина о миротворцах на Донбассе – это перенос российской границы(0)
С начала 2017 на Луганщине от обстрелов наемников РФ погибли 34 украинских воина, - ОВГА(4)
Террористы снизили боевую активность на Донбассе. Враг применил гранатометы под Водяным, Марьинкой и Невельским, - штаб АТО(7)
Ответить
Земля пухом воїну,співчуття родині та побратимам...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть покоится с миром..........
Родным и близким соболезнования
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как еще наши чинуши ур-ды не сообразили списать погибших на несчастный случай.
Боже какой бред я несу. Но не удивлюсь если в ближайших выступлениях порохнявых троллей эти мысли начнут проскакивать.
Ответить
Вечная память и царствие небесное Герою.
Ответить
Ответить
Ответить