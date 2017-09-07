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 Украинский воин погиб в результате обстрела Авдеевской промзоны, - штаб АТО

потери

С полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии, дважды применив минометы. В результате обстрела Авдеевской промзоны погиб 1 украинский воин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Как и в предыдущие дни, российско-оккупационные группировки наибольшую активность сосредоточили на Приморском и Донецком направлениях.

Около 12:00 российские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по нашим позициям у Марьинки. Кроме того, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг дважды применял в районе Водяного. А вблизи Широкино наемники обстреляли наши укрепления из стрелкового оружия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков из-за подрыва на вражеской растяжке. ФОТОрепортаж

На Донецком направлении, в окрестностях Зайцево, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб 1 украинский военный.

На Луганском направлении факт применения врагом миномета калибра 120 миллиметров зафиксирован неподалеку Лобачева.

Читайте: С начала 2017 на Луганщине от обстрелов наемников РФ погибли 34 украинских воина, - ОВГА
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Ось воно,почалось...
Земля пухом воїну,співчуття родині та побратимам...
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только после того как объявят военное положение и диванных воинов пошлют в атаку, пусть пишут оттуда про плохой минск
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ты щас на передке? тебя это не устраивает хочешь в атаку?
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нет. просто нормальных воинов надо заменить вами. вас не жалко как их. а вы вроде как за то что мирный план соблюдать хорошо. и стрелять не разрешают-тоже классно,да?
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стрелять на опережение как только заметят противника. и не спрашивать разрешения на ответку,а отвечать моментально.
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конечно боюсь, поэтому и спасибо контрактникам добровольцам и минску без необходимости призывать
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ну так тогда сожми свой куриный анус и не отсвечивай
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я и не отсвечиваю, а я сомневаюсь что твой анус в атаку готов как ты
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ты еще и слоупок. я не про атаку говорил,а про запрет стрелять.
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даже тут периодически проскакивают видео уничтожения русни, где там запрет
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Вечная и светлая память..........
Пусть покоится с миром..........
Родным и близким соболезнования
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тем кто отдавал приказ "не стрелять" и "не отвечать" - того же
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По мнению нашего сран-го штабного генералитета - погибшие патриоты - проплаченные пятой колонной саботажники мирных целей нашего шоколадного. Ведь специально подобрали время, когда он на бла-бла шоу похвастался отсутствием погибших в его "школьном" перемирии.
Как еще наши чинуши ур-ды не сообразили списать погибших на несчастный случай.

Боже какой бред я несу. Но не удивлюсь если в ближайших выступлениях порохнявых троллей эти мысли начнут проскакивать.
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У нас же с 25 августа все хорошо и нет погибших...
Вечная память и царствие небесное Герою.
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Шоколадник сегодня рассказывал, что с 25 августа нет потерь. Гандон.
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