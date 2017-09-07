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Все про:взятка (4462) Днепр_город (2854)

 Прокурор в Днепре попался на взятке в 25 тысяч долларов США. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники областного управления защиты экономики Национальной полиции совместно с областной прокуратурой задержали на взятке в 25 тысяч долларов США прокурора одной из местных прокуратур.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, прокурор в ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по факту мошенничества, вымогал у гражданина указанную сумму денег за не привлечение последнего к уголовной ответственности.

"При получении взятки в размере 25 тысяч долларов США около одного из кафе Днепра "на горячем" был задержан посредник. А в дальнейшем был задержан и сам прокурор. В настоящее время продолжаются следственные действия", - рассказала Наталья Калиновская.

Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

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Прокурор в Днепре попался на взятке в 25 тысяч долларов США 02

Прокурор в Днепре попался на взятке в 25 тысяч долларов США 03

Прокурор в Днепре попался на взятке в 25 тысяч долларов США 04

Прокурор в Днепре попался на взятке в 25 тысяч долларов США 05


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хочу ограбить взяточника. и честно будет и польза.
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Нарушил главный лозунг из линии партии: "Не попадаться!".
Был прокурором в Днепре, а станет прокурором, в каком нибудь захолустье...
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Защищал Украинскую экономику от иностранных денег. Наверное - хотел их сжечь....
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Только расстрел!!! И полная смена судей, прокуроров, мусоров!
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хотел с Дачи на нормальную тачку пересесть, не на евробляхах, не срослось
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А что нам на это скажет генеральный прокурор товарищ Луценко? Он скажет , что в семье не без урода! Только уродов много.
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так в семье луценко - он, наверное, только один сын (получается и он не красавец)
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ну хоть взятка более менее нормальная, а то надоели новости о взяточниках пойманных на грошах
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ЭХ, МАЛО ИМ ЛУЦЕНКО НЕДАВНО ЗАРПЛАТЫ ПОДНЯЛ - НЕ ХВАТАЕТ ... на новые шорты...
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На поруки,чи під заставу? Ну не під домашній же арешт...
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сначала в Феофанию в одеяле под капельницу - а там какие люди за спиной - может и повысят в звании, а может выговор... тем кто его задерживал и извиниться публично
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Зараз прийде папа прокурора і забере його додому під домашній борщовий арешт...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурор в Днепре попался на взятке в 25 тысяч долларов США. ФОТОрепортаж
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