 Прокурор в Днепре попался на взятке в 25 тысяч долларов США. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, прокурор в ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по факту мошенничества, вымогал у гражданина указанную сумму денег за не привлечение последнего к уголовной ответственности.
"При получении взятки в размере 25 тысяч долларов США около одного из кафе Днепра "на горячем" был задержан посредник. А в дальнейшем был задержан и сам прокурор. В настоящее время продолжаются следственные действия", - рассказала Наталья Калиновская.
Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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Был прокурором в Днепре, а станет прокурором, в каком нибудь захолустье...
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