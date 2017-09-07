 Во время учебных стрельб в России один военнослужащий погиб, пятеро ранены

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В четверг при проведении плановых стрельб из танка "один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.
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ВОТ И С-300 НЕ ЗНАЛО, ЧТО ЗЕМЛЯ - КРУГЛАЯ!!! Правду Вовка говорил - у россиян слабое знание географии...
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Русский солдат сжег новый БТР-82, готовя обед на природе
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https://charter97.org/ru/news/2017/9/7/262130/
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шось потипу замутили
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