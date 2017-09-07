EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, За рубежом
  1256  37
Все про:армия РФ (6811) ранение (1864) Россия (72174) потери (1183)

 Во время учебных стрельб в России один военнослужащий погиб, пятеро ранены

армия рф

Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при проведении плановых стрельб на полигоне в Ленинградской области в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В четверг при проведении плановых стрельб из танка "один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А остальные пятеро - шо, незахотели помочь своим семьям гробовыми??? Эгоисты!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Снаряд не того калибра видимо. Наверно молотом в ствол забивали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хай хасапи стріляють ще влучніше,не зупиняйтеся на досягнутому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А попереду ще навчання в Білорусі,можливо і там декому непощастить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я би не раділа,але...цей вже точно не приїде вбивати наших.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия,Источник: https://censor.net.ua/n454435

ВОТ И С-300 НЕ ЗНАЛО, ЧТО ЗЕМЛЯ - КРУГЛАЯ!!! Правду Вовка говорил - у россиян слабое знание географии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жаль что не всех 6х в двухсотые снаряд оформил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из той же оперы
Русский солдат сжег новый БТР-82, готовя обед на природе
Рядовой срочной службы развел костер около замаскированной бронемашины.
https://charter97.org/ru/news/2017/9/7/262130/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опупеть!!! Так замаскировали - что солдат даже вплотную не заметил!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так вони закупили надувну техніку, заклєють і все буде шито-крито, правда,надуть ще потрібно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Накормят горохом и засунут шланги в задницы - всего делов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не будьте детьми - это ихтамнетов и трактористов, зашкваренных в степях данбасса, списывают на учения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А дальше стрелять продолжали??? Одного рикошета маловато будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверняка родители не поверят, скажут "Врете, его укропы кокнули".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не - теперь они богатые.. Они пьяные "калинку" танцуют.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
підходьте, народ, роздаю безплатно носові хусточки, не товпіться, вистачить всим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во время учебных стрельб в России один военнослужащий погиб, пятеро ранены. Мишени не пострадали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Снаряды уходили рикошетами в разные стороны.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
трупы инженерного обеспечения - так точнее )), совместные потери в белорусских игрищах, уже канешно засекреченны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Умным снаряд оказался- отклонился. Вот всем бы снарядам так!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время учебных стрельб в России один военнослужащий погиб, пятеро ранены
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти