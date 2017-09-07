EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  3486  38
Все про:миротворцы (402) ООН (2194) Путин (24215) Донбасс (15993)

 Предложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg

миротворцы

Владимир Путин не стал человеком мира. Его недавнюю инициативу по Украине следует воспринимать всего лишь как стремление продвинуть свои собственные интересы.

Об этом говорится в редакционной статье Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Требуем от России прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения на Донбассе, - МИД

"После того, как президент России призвал ввести миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбасс, министр иностранных дел Германии сказал, что он "очень рад" такому "неожиданному" шагу Кремля, который ранее избегал призывов к применению международных войск. Те, кто хорошо знают Путина, не должны позволять себе такого легковерия", - говорится в статье.

Отмечается, что в то время как украинское правительство и его западные партнеры также призвали ООН контролировать ход конфликта в восточной Украине, они справедливо настояли на том, чтобы миротворцы установили контроль за границей с Россией, через которую оружие и военные советники Кремля попадают на Донбасс. Однако предложение Путина, подразумевающее патрулирование миротворцами только линии разграничения между сепаратистскими регионами и украинскими военными, очевидно преследует цель создать с помощью "голубых касок" фактически независимое государство в угоду российско-сепаратистским силам.

Читайте также: Мы не будем возвращать Донбасс, как Россия - Чечню, - Порошенко

По мнению Bloomberg, такой ход вписывается в стратегию Путина по созданию ряда "замороженных конфликтов" вокруг границ РФ, служащих буферной зоной между его страной и "враждебным" Западом.

"Запад должен понимать, что предложение Путина по Украине - это не что иное, как троянский конь, задача которого усилить позиции пророссийских сепаратистов в восточной Украине. Если переговорам о миротворцах ООН суждено состояться, стороны должны исходить из того, что они будут патрулировать украинско-российскую границу и препятствовать поставкам военной помощи боевикам", - говорится в публикации.

Авторы добавляют, что США и их союзники должны также рассмотреть меры, которые могли бы дать Украине больше рычагов в переговорах для восстановления своего полного суверенитета, включая поставку противотанковых ракет Javelin.

"Украинский конфликт поостыл и ушел из заголовков СМИ, что едва ли можно считать достижением. На самом деле, это именно то, чего хочет Путин", - резюмируют они.

Читайте также: Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Украины, - Госдеп США
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НЕмного не в тему, но! - ПОУЧИТЕЛЬНО:





Ізраїль розбомбив у Сирії завод з виготовлення хімічної зброї
07/09/2017 - 17:46

Предложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8001

В ніч на четвер, 7 вересня, ізраїльські ВПС завдали удару по території Сирії, розбомбивши в околицях міста Масьяф провінції Хама підприємство "Аль-Тала", на якому розроблялася хімічна зброя SSRC.
Як зазначає видання, ізраїльтяни атакували дослідний центр і завод, пов'язані з розробкою хімічної зброї, - повідомляє "Еспресо".
Ці об'єкти знаходяться під контролем президента Сирії Башара Асада.
Масьяф розташований за декількох десятках кілометрів від порту Тартус, де знаходиться російська військово-морська база, й поблизу від авіабази Хмеймім, де дислокуються російські військові літаки, безпеку яких забезпечують системи ППО С-300 і С-400.
Разом з тим, наявність в Сирії російських систем ППО не завадила проведенню операції.
За даними сирійських проурядових ЗМІ, внаслідок цього удару загинули двоє людей.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль проти домовленостей Росії та США щодо перемир'я на південному заході Сирії.

Предложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3004
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я знал! - меня поймут!!! И клал Израиль на все и всех, когда идет вопрос о его безопастности!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шота израиль все арабов да арабов мочит...и ни разу не забомбил того,кто арабам оружие советское поставляет.и даже ни разу не забомбил с-300 или с-400,которые могут помешать бомбить ему арабов...
а так да,красивый пример для сержика
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як тільки с-400 чи с-400 становитимуть загрозу ізраїльстьким ВПС,то від ППО і мокрого місця не залишиться!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И мировая общественнось молчит, про то что бомбили территорию чужого государства? И авиация РФ, которая якобы закрыла небо Сирии, не рыпнулась?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Именно так! И уже не в первый раз. И еще смолчат!!! Не сомневайся. Украина, конечно, не Израиль, но ведь у власти - одни и те же...товарищи, а какая разница!!! Почему так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Между прочим израильтяне считают себя бесстрашными воинами. И там в Израиле они таки отличные воины. Может потому что там они защищают свою землю. Дети израильских иммигрантов оставляют семьи в Канаде, и тайно от родителей уезжают служить в израильскую армию. Сам был свидетелем двух таких случаев. А в Украине типичный анекдот про товарищей "Тебе Иван легко, взял винтовку и пошел воевать.................. ". Может потому что здесь чужая земля и ее не жалко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Психология инородцев на чужей земле, которая внушалась предками на протяжении столетий. Другого ответа не нахожу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Троянскую кобылу Савченко пуйло уже втюхал Украине, теперь нужно втюхать лугандонского троянского коня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та що там Савченко,він президента втюхав 54% однотуровцям!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одна из статей, с которой я полностью согласен. Цели Путина отражены действительно четко и понятно. А вот действия барыги логике не поддаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дії бариги повністю відповідають логіці.
Всі його дії спрямовані на збагачення,тому грабає вже прямо з рота українців...
А ще є торгові партнери(кремль включно),та всі дії,як наслідок з цього.
Брехня,цинізм та інше для замилювання очей та піару.

Я не бачу в діях Петра та його прибічників нічого не логічного!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Краще буде звучати- #уйлансий кінь,від слова #уйло...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня услышал новое для себя украинское слово. )))
Порохотяг! )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі то вірно буде "Порохосмокт", а підкреслене описує вид "трудової" діяльності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Планы Пуйла понятны даже 3х летнему! А на радостное повизгивание находящегося на подсосе у русни министра иностранных дел Германии даже внимания не надо обращать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не думаю, що в Хуйла прокатить цей план, воно зараз в такій позі неудобній, але чіплятися за соломинку буде до самого кінця, очевидно, що кінець буде і самому Хуйлу, і його недокраїні разом з недонародом, та цей чмир, як і любий дурень, буде до самого останку лєлєять мисль про Україну в составі зі своєю помийкою, утопіст чортів, твій поїзд, казьол, їде прямісінько в пекло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петро допоможе Кремлю з соломинкою,і руку протягне,і підстелить,щоб не забився...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а я бы предложил разместить миротворцев на российско-украинской границе на территории раиськи .во избежание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За кордоном це бачать і розуміють.
АЛЕ ПЕТРО САМЕ ТОМУ І ЗРОБИТЬ ЦЕ!!!
НА ВИМОГУ РФ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот Порошенко 31.08.15 пытался продавить реальную федерализацию Украины, спасло только возмущение народа. Так продавит сейчас
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Негарант Парашенко уже получил инструкции от шефа и дал своё согласие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И опять - не в тему, Но:

"Офіційно: українцю Грибу в російському СІЗО шиють тероризм".



СКОЛЬКО ГОВОРИТЬ: НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ В АФРИКУ (РОССИЮ-БЕЛАРУСЬ) ГУЛЯТЬ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Накручивание, возможно создание РФ национально-религиозного конфликта в Мьянме.
- Появление ИГИЛ-ГРУ там.
- При этом РФ в Совбезе ООН припятствует принятию резолюции - вето.
- При этом создается псевдоподдержка исламистов там Кадыровом, и вероятно там скоро появятся российские "добровольцы" защиты ислама.
- При этом, явно стравливается Мьянма и Бангладеш, который в последние время РФ вооружала - БТР, Як-130, танки, истребители.
- Бангладеш, она же Восточный Пакистан, созданная для дробления Индии вместе с Восточным Пакистаном - противоставляется Индии.
- Второй признак явно враждебных планов РФ против Индии, после Китая.
- Потеря РФ Индии, как первого рынка оружия РФ - на более 10 миллиардов долларов в год.

2.

- На фоне создания и вооружения Талибана Афганистана, и попыток заигрывания с Пакистаном - создается явная ось против Индии.
- Идет проникновение РФ в Непал.

3.

Имеем цели и задачи.

- Сирия, припятствие газопроводов с Ирана и Катара.
- Создается зона срыва добычи шельфного газа в зоне - Кипр-Турция-Сирия-Израиль-Египет, что лишило бы РФ европейского рынка. Израиль уже сказал - чтобы не пытались, и оснащил буровые платформы системами ПВО.
- Иран ликвидируется с рынка, вовличением его в ось РФ-антизапад, с усугублением санкций Ирану.
- Руками Талибана воюют с США, стимулируют наркотрафик в ЕС. Наркотрафик по слухам, контролирует транснациональная мафия во главе лично с П..
- РФ активно вооружает Талибан, угражает им США за Украину, поставки оружия, сокращение шпионской сети РФ в США - сокращением дипмиссий.
- Талибан служит инструментом срыва строительства газопровода из Туркменистана в Индию через Афганистан.
- В Мьянме идет срыв газопровода и нефтепровода. для срыва поставок восточного и тихоокеанского газа в Китай, что ставит крест на рынке "Сила Сибири" и рынке СПГ-Сахалин. Это же касается рынка Индии.

4.

США

- Все связи Трампа с РФ, его сына, участия в выборной компании.
- Все выступления против конфедератов.
- Поникшая идея выхода Калифорнии из США.
- Ведется все к процедуре импичмента Трампа в период 2018-2019. Что уже тиражирует МИД РФ - словами "что не все президенты США досиживали до конца срока.
- Учитывая то, что сейчас РФ создается аналог "Карибского кризиса" с КНДР, не исключен вариант физического устранения Трампа, как Кеннеди.
- Формула организации событий в США озвучена РФ - "деньги организаторов наши, организация местная, участвуют местные".

5.

Все ведется к созданию в Мире "Управляемого хаоса", который в сумме терактами, подрывами экономики Мира, активной выборной ситуации в ЕС, с активными военными конфликтами в Мире, на фоне окончания плана переформатирования армии РФ, переоснащения армии, пожготовки к мобилизации населения РФ:
- Создает условия стратегического наступления на Запад, Украину и ряд стран Азии, Америки, Востока в период 2018-2019. Бесспорным является то, что сейчас как раз будет отрабатываться элементы наступления на учениях "Запад-2017". В конфликт будут втянуты страны ОДКБ, срывается попытка вовлечения Молдовы.

Предложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9211

stailker
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Предложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg" - слава богу, уже весь цивилизованный Мир понимает, что все телодвижения кремлёвского мясника продиктованы единственной цели - сохранение своей, воровской власти в Кацапстане, причём, не имеет значения, что москали ничего не имеют, сплошные потери, материальные и духовные, главная задача кремлёвской банды, держать быдло на коротком поводке, на коленях, малейшее проявление недовольства, либо свободомыслия жёстко пресекать, пока это у мясника получается, биомасса верит своему идолу, и покорно делает то, что ей разрешено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот представляете себе такую картину: вводят миротворцев, быстренько выборы проводят в лугандоне, паралельно дают особый статус и амнистируют согласно минским соглашениям и вуаля встречайте новых депутатов Верховной Рады типа пушилина.. Фантастика пока но может стать реальностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так коня из ихнего-го-го мида есчо нихто не обзывал. бо тот пьет даже не простонародную боярку, а элитный троянский адикалон!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти