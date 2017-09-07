 Предложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg

Об этом говорится в редакционной статье Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
"После того, как президент России призвал ввести миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбасс, министр иностранных дел Германии сказал, что он "очень рад" такому "неожиданному" шагу Кремля, который ранее избегал призывов к применению международных войск. Те, кто хорошо знают Путина, не должны позволять себе такого легковерия", - говорится в статье.
Отмечается, что в то время как украинское правительство и его западные партнеры также призвали ООН контролировать ход конфликта в восточной Украине, они справедливо настояли на том, чтобы миротворцы установили контроль за границей с Россией, через которую оружие и военные советники Кремля попадают на Донбасс. Однако предложение Путина, подразумевающее патрулирование миротворцами только линии разграничения между сепаратистскими регионами и украинскими военными, очевидно преследует цель создать с помощью "голубых касок" фактически независимое государство в угоду российско-сепаратистским силам.
По мнению Bloomberg, такой ход вписывается в стратегию Путина по созданию ряда "замороженных конфликтов" вокруг границ РФ, служащих буферной зоной между его страной и "враждебным" Западом.
"Запад должен понимать, что предложение Путина по Украине - это не что иное, как троянский конь, задача которого усилить позиции пророссийских сепаратистов в восточной Украине. Если переговорам о миротворцах ООН суждено состояться, стороны должны исходить из того, что они будут патрулировать украинско-российскую границу и препятствовать поставкам военной помощи боевикам", - говорится в публикации.
Авторы добавляют, что США и их союзники должны также рассмотреть меры, которые могли бы дать Украине больше рычагов в переговорах для восстановления своего полного суверенитета, включая поставку противотанковых ракет Javelin.
"Украинский конфликт поостыл и ушел из заголовков СМИ, что едва ли можно считать достижением. На самом деле, это именно то, чего хочет Путин", - резюмируют они.
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Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский(34)
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР, - Песков(56)
Трамп не моя невеста, а я не его жених, - Путин(261)
Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на Донбассе, - Песков(126)
Путін проговорився(0)
Путин угрожает миру вооружением террористов, - Турчинов(163)
В случае принятия решения о введении миротворцев не может быть и речи о присутствии военных РФ на территории Украины, - МИД(55)
Ізраїль розбомбив у Сирії завод з виготовлення хімічної зброї
07/09/2017 - 17:46
В ніч на четвер, 7 вересня, ізраїльські ВПС завдали удару по території Сирії, розбомбивши в околицях міста Масьяф провінції Хама підприємство "Аль-Тала", на якому розроблялася хімічна зброя SSRC.
Як зазначає видання, ізраїльтяни атакували дослідний центр і завод, пов'язані з розробкою хімічної зброї, - повідомляє "Еспресо".
Ці об'єкти знаходяться під контролем президента Сирії Башара Асада.
Масьяф розташований за декількох десятках кілометрів від порту Тартус, де знаходиться російська військово-морська база, й поблизу від авіабази Хмеймім, де дислокуються російські військові літаки, безпеку яких забезпечують системи ППО С-300 і С-400.
Разом з тим, наявність в Сирії російських систем ППО не завадила проведенню операції.
За даними сирійських проурядових ЗМІ, внаслідок цього удару загинули двоє людей.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль проти домовленостей Росії та США щодо перемир'я на південному заході Сирії.
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а так да,красивый пример для сержика
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Всі його дії спрямовані на збагачення,тому грабає вже прямо з рота українців...
А ще є торгові партнери(кремль включно),та всі дії,як наслідок з цього.
Брехня,цинізм та інше для замилювання очей та піару.
Я не бачу в діях Петра та його прибічників нічого не логічного!!!
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Порохотяг! )))
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АЛЕ ПЕТРО САМЕ ТОМУ І ЗРОБИТЬ ЦЕ!!!
НА ВИМОГУ РФ!!!
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"Офіційно: українцю Грибу в російському СІЗО шиють тероризм".
СКОЛЬКО ГОВОРИТЬ: НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ В
АФРИКУ(РОССИЮ-БЕЛАРУСЬ) ГУЛЯТЬ!!!
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- Появление ИГИЛ-ГРУ там.
- При этом РФ в Совбезе ООН припятствует принятию резолюции - вето.
- При этом создается псевдоподдержка исламистов там Кадыровом, и вероятно там скоро появятся российские "добровольцы" защиты ислама.
- При этом, явно стравливается Мьянма и Бангладеш, который в последние время РФ вооружала - БТР, Як-130, танки, истребители.
- Бангладеш, она же Восточный Пакистан, созданная для дробления Индии вместе с Восточным Пакистаном - противоставляется Индии.
- Второй признак явно враждебных планов РФ против Индии, после Китая.
- Потеря РФ Индии, как первого рынка оружия РФ - на более 10 миллиардов долларов в год.
2.
- На фоне создания и вооружения Талибана Афганистана, и попыток заигрывания с Пакистаном - создается явная ось против Индии.
- Идет проникновение РФ в Непал.
3.
Имеем цели и задачи.
- Сирия, припятствие газопроводов с Ирана и Катара.
- Создается зона срыва добычи шельфного газа в зоне - Кипр-Турция-Сирия-Израиль-Египет, что лишило бы РФ европейского рынка. Израиль уже сказал - чтобы не пытались, и оснащил буровые платформы системами ПВО.
- Иран ликвидируется с рынка, вовличением его в ось РФ-антизапад, с усугублением санкций Ирану.
- Руками Талибана воюют с США, стимулируют наркотрафик в ЕС. Наркотрафик по слухам, контролирует транснациональная мафия во главе лично с П..
- РФ активно вооружает Талибан, угражает им США за Украину, поставки оружия, сокращение шпионской сети РФ в США - сокращением дипмиссий.
- Талибан служит инструментом срыва строительства газопровода из Туркменистана в Индию через Афганистан.
- В Мьянме идет срыв газопровода и нефтепровода. для срыва поставок восточного и тихоокеанского газа в Китай, что ставит крест на рынке "Сила Сибири" и рынке СПГ-Сахалин. Это же касается рынка Индии.
4.
США
- Все связи Трампа с РФ, его сына, участия в выборной компании.
- Все выступления против конфедератов.
- Поникшая идея выхода Калифорнии из США.
- Ведется все к процедуре импичмента Трампа в период 2018-2019. Что уже тиражирует МИД РФ - словами "что не все президенты США досиживали до конца срока.
- Учитывая то, что сейчас РФ создается аналог "Карибского кризиса" с КНДР, не исключен вариант физического устранения Трампа, как Кеннеди.
- Формула организации событий в США озвучена РФ - "деньги организаторов наши, организация местная, участвуют местные".
5.
Все ведется к созданию в Мире "Управляемого хаоса", который в сумме терактами, подрывами экономики Мира, активной выборной ситуации в ЕС, с активными военными конфликтами в Мире, на фоне окончания плана переформатирования армии РФ, переоснащения армии, пожготовки к мобилизации населения РФ:
- Создает условия стратегического наступления на Запад, Украину и ряд стран Азии, Америки, Востока в период 2018-2019. Бесспорным является то, что сейчас как раз будет отрабатываться элементы наступления на учениях "Запад-2017". В конфликт будут втянуты страны ОДКБ, срывается попытка вовлечения Молдовы.
stailker
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