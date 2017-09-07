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 Киевские новости
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Все про:дороги (1800) Киев (18082) ремонт (834)

 Сегодняшней ночью начнут ограничение движения транспорта на Железнодорожном шоссе в Киеве. КАРТА

Железнодорожное шоссе Киева будет закрыто для проезда транспорта с 7 по 12 сентября с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

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Движение ограничат в связи с проведением ремонта дорожного покрытия на участке от ул. Михаила Бойчука до ул. Тимирязевской.

Сегодняшней ночью начнут ограничение движения транспорта на Железнодорожном шоссе в Киеве 01

С 8 по 10 сентября движение также частично ограничат на Южном мосту. Кроме того, с 5 до 20 сентября частично ограничат движение транспорта из-за ремонта покрытия из брусчатки на ул. Богдана Хмельницкого - на участке от дома №10 до дома №12.

Ранее сообщалось, что Крещатик будет перекрыт с 15 по 18 сентября в связи с проведением праздника благодарения.
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Зашибись сентябрь начался...
Летом же чинить нельзя было - отпуска у асфальтоукладчиков...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСегодняшней ночью начнут ограничение движения транспорта на Железнодорожном шоссе в Киеве. КАРТА
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