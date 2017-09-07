 "Через Украину пройдет железнодорожный маршрут от Индии до стран ЕС", - Кравцов

В проекте маршрута предусмотрены контейнерные грузоперевозки из Индии, стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны Европейского союза и в обратном направлении.
Также Евгений Кравцов, и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця", и Джавид Гурбанов, руководитель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", обсудили перспективы сотрудничества. Руководитель украинской железной дороги пообещал комфортные тарифы для перевозки грузов по маршруту Юг - Запад, чтобы обеспечить его конкурентоспособность.
"Я готов на уровне правительства способствовать решению вопроса о морской составляющей маршрута. К тому же в Украине принято решение об уменьшении портового сбора", - заявил Евгений Кравцов, добавив, что паромы должны стать частью этого важного маршрута.
Коллега из Азербайджана подчеркнул, что для его страны маршрут Юг - Запад является стратегическим и он заинтересован в достройке железнодорожного участка от Астаны до станции Рашт. Также Украина и Азербайджан договорились об обмене опытом в сфере пассажирских перевозок.
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ДНІПРО із космоса...
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У меня у одного ощущение дежавю? Эту новость по ошибке из прошлого года скопировали? Или это очередной гениальный проект шелкового пути, который с треском провалился в прошлом году? Кому то надо срочно еще денег украсть из бюджета?
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щаз азеры с грузынамы в дёсны расцелуются
и радя откатов погонют транзиту в корумпированную одессу
заместь Варны - Бургаса - Констанцы
а ужо како ЕС`ы мячтают бабла отстегнуть шакаладавай опг
то не в сказке сказать ни пёрднуть ...
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и Румыния и Болгария они уже и есть то самоё ЕС
про которое бредит и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Кравцов
ну рази что индусы через азеров-срашку-ирыгоаналов в ЕС чойто транзитить будут.
ну какожеж ЕС`ы без срашки-ирыгоаналов чойто прикупить у индусов смогут ?
офуенный гнойный пиар на цензор госькасшакалом гонят
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