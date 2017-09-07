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Все про:транспорт (1235) Укрзализныця (1199)

 "Через Украину пройдет железнодорожный маршрут от Индии до стран ЕС", - Кравцов

кравцов

В Одессе прошло заседание Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута Юг – Запад, в котором приняли участие представители Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши.

В проекте маршрута предусмотрены контейнерные грузоперевозки из Индии, стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны Европейского союза и в обратном направлении.

Также Евгений Кравцов, и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця", и Джавид Гурбанов, руководитель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", обсудили перспективы сотрудничества. Руководитель украинской железной дороги пообещал комфортные тарифы для перевозки грузов по маршруту Юг - Запад, чтобы обеспечить его конкурентоспособность.

"Я готов на уровне правительства способствовать решению вопроса о морской составляющей маршрута. К тому же в Украине принято решение об уменьшении портового сбора", - заявил Евгений Кравцов, добавив, что паромы должны стать частью этого важного маршрута.

Коллега из Азербайджана подчеркнул, что для его страны маршрут Юг - Запад является стратегическим и он заинтересован в достройке железнодорожного участка от Астаны до станции Рашт. Также Украина и Азербайджан договорились об обмене опытом в сфере пассажирских перевозок.


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Если бы ты не выложил это фото, то я бы это сделал Именно так я себе и представляю поезд из Индии в ЕС
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по студентам заметил - индусы бывают двух видов..маленькие в кофтах -которые воняют ,и среднего роста прилично одетые-те нормальные
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А коли вони в нас оселедці смажили...ми ледве виживали...
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Чуть сместим "шовковый шлях" в сторону Индии. Приедут йоги и научат нас жить без пищи и тепла. Да и одежды не надо будет.
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Обещать не выполнять. Особенно когда Саакашвили в дверь стучит.
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И шо теперь, нам бегать на вокзалы и радостно махать в след уходящему поезду?
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"Через Украину пройдет железнодорожный маршрут от Индии до стран ЕС", - Кравцов
У меня у одного ощущение дежавю? Эту новость по ошибке из прошлого года скопировали? Или это очередной гениальный проект шелкового пути, который с треском провалился в прошлом году? Кому то надо срочно еще денег украсть из бюджета?
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асабливо азеры "без расіюшки" ...
щаз азеры с грузынамы в дёсны расцелуются

и радя откатов погонют транзиту в корумпированную одессу
заместь Варны - Бургаса - Констанцы

а ужо како ЕС`ы мячтают бабла отстегнуть шакаладавай опг
то не в сказке сказать ни пёрднуть ...
.
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Давно Польша имеет порт на Черном море ? Интересный у вас глобус, тоже такой хочу .
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Проект ж.д. сообщения с Китаем, уже спустили на тормозах, теперь новое начинание.
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Румыния и Болгария имеют порты Черного моря.
и Румыния и Болгария они уже и есть то самоё ЕС
про которое бредит и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Кравцов

ну рази что индусы через азеров-срашку-ирыгоаналов в ЕС чойто транзитить будут.

ну какожеж ЕС`ы без срашки-ирыгоаналов чойто прикупить у индусов смогут ?

офуенный гнойный пиар на цензор госькасшакалом гонят
.
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а на кой оно надо если из индии дешевле сухогрузами возить ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Через Украину пройдет железнодорожный маршрут от Индии до стран ЕС", - Кравцов
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