 Суд отменил решение Мукачевского горсовета о переименовании одной из улиц в тупик Москаля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мукачевского районого суда Закарпатской области.
Кроме этого, речь идет о переименовании улицы А. Борканюка на С.Мычко, С. Бандеры - на Л.Гузара, Р. Шухевича - на А. Шептицкого.
"Обосновывая данный иск, истец ссылается на то, что такое переименование противоречит Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" и это осуществляется по распоряжению председателя соответствующей областной государственной администрации. Кроме того, распоряжением председателя Закарпатской ОГА от 13.04.16 № 161 "О переименовании улиц в г. Мукачево", улицу Локоты переименована в улицу В. Зайца, улицу Галана - на улицу Бандеры, а улицу И. Туряницы - на улицу Р. Шухевича. Данное распоряжение не обжаловалось, но не отменялось в установленном законодательством порядке. Также в этом Законе указано, что юридическим лицам и объектам права собственности имя физического лица присваивается только после его смерти и только после проведения общественного обсуждения", - говорится в сообщении.
Учитывая доводы истца Геннадия Москаля Мукачевский районный суд вынес постановление, которым признал решение горсовета о переименовании улиц незаконным и отменил его.
Ранее сообщалось, что в Мукачево депутаты горсовета решили присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия. О причине переименования улицы не сообщалось.
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