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Все про:Закарпатье (1484) Москаль (1881) Мукачево (320) суд (21522) декоммунизация (435)

 Суд отменил решение Мукачевского горсовета о переименовании одной из улиц в тупик Москаля

москаль закарпатье

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль обжаловал решение Мукачевского городского совета "О переименовании названия улиц, переулков, площадей города Мукачево", а рамках которого ответвлению улицы Трудовой присвоено название тупик Москаля Геннадия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мукачевского районого суда Закарпатской области.

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Кроме этого, речь идет о переименовании улицы А. Борканюка на С.Мычко, С. Бандеры - на Л.Гузара, Р. Шухевича - на А. Шептицкого.

"Обосновывая данный иск, истец ссылается на то, что такое переименование противоречит Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" и это осуществляется по распоряжению председателя соответствующей областной государственной администрации. Кроме того, распоряжением председателя Закарпатской ОГА от 13.04.16 № 161 "О переименовании улиц в г. Мукачево", улицу Локоты переименована в улицу В. Зайца, улицу Галана - на улицу Бандеры, а улицу И. Туряницы - на улицу Р. Шухевича. Данное распоряжение не обжаловалось, но не отменялось в установленном законодательством порядке. Также в этом Законе указано, что юридическим лицам и объектам права собственности имя физического лица присваивается только после его смерти и только после проведения общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

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Учитывая доводы истца Геннадия Москаля Мукачевский районный суд вынес постановление, которым признал решение горсовета о переименовании улиц незаконным и отменил его.

Ранее сообщалось, что в Мукачево депутаты горсовета решили присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия. О причине переименования улицы не сообщалось.
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якщо кожним тупіком називати вулицю - вулиць не вистачить.
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"...тупик Москаля Геннадия", - креативно, ну и на Цензоре есть такие.
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Девушка, будь ласка машинку на тупик Москалю😃
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А що, в Мукачевому вже більше ніякого чорта депутатам-придуркам робити?
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Мер Мукачево сынок Балоги ... Контрабандная семейка коррупционеров...
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"Суд отменил решение Мукачевского горсовета о переименовании одной из улиц в тупик Москаля" - к сожалению, Москаль оправдал свою фамилию, полностью продался венгерским националистам, и делает всё, что им надо, а цель у них не дружеская по отношению к Украине, т.е. оторвать Закарпатье от Украины, Орбан давно куплен мясником путлером, и путлер соответственно натаскал Орбана, как надо воровать чужие территории, а Москаль им в этом способствует, думаю не без корыстно.
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це, навіть, не почуття гумору, просто у цього крєатівщіка якась збочена і озлоблена фантазія, лікувати треба
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Предлагаю другое название для улицы Трудовой. Тупик Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отменил решение Мукачевского горсовета о переименовании одной из улиц в тупик Москаля
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