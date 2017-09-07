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 Политика Украины
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 Закрытие КПП "Чаплинка" на админгранице с Крымом не повлияет на общую ситуацию, - Слободян

кпвв чаплинка

В государственной пограничной службе Украины отмечают, что закрытие пункта пропуска "Чаплинка" на админгранице с Крымом существенно не повлияет на обстановку и загруженность других пропускных пунктов.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал помощник главы службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

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"Там трафик не большой, закрытие пункта на общую ситуацию не повлияет… Летом накопления транспортных средств были практически только на "Чонгаре", и то - в 90 процентах случаев это было создано искусственно, оккупантами, для создания картинки активного движения в Крым", - сказал Слободян.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин 6 сентября озвучил инициативу закрытия пункта пропуска "Чаплинка". Он отметил, что позиция "согласована с должностными лицами, в частности, в секторе безопасности".

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После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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Закрытие не повлияет, открытие не повлияет, Слободян не поменяет, нах он вообще?
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Гитлер гад тоже создавал неудобства на немецко-советских КПП во время Второй Мировой войны. Мы эти подлые приемчики оккупантов знаем
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Вообще нужно все пункты пропуска с Крымом закрыть.
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не нужно. нашилюди приезжают на материк.
А вот Чаплынка лишняя. Фуры от поросенка уже на крысм не шастают ( они через Чаплынку ходили) теперь можно и закрыть.
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Конченые уроды, а ничего, что с той стороны КПП кацапов остается?
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Один залишити,і досить.І нехай в радной гавані каміння з неба збирають.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакрытие КПП "Чаплинка" на админгранице с Крымом не повлияет на общую ситуацию, - Слободян
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