 Закрытие КПП "Чаплинка" на админгранице с Крымом не повлияет на общую ситуацию, - Слободян

Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал помощник главы службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Там трафик не большой, закрытие пункта на общую ситуацию не повлияет… Летом накопления транспортных средств были практически только на "Чонгаре", и то - в 90 процентах случаев это было создано искусственно, оккупантами, для создания картинки активного движения в Крым", - сказал Слободян.
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин 6 сентября озвучил инициативу закрытия пункта пропуска "Чаплинка". Он отметил, что позиция "согласована с должностными лицами, в частности, в секторе безопасности".
После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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А вот Чаплынка лишняя. Фуры от поросенка уже на крысм не шастают ( они через Чаплынку ходили) теперь можно и закрыть.
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