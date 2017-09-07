 Евросоюз не признает так называемые выборы "губернатора Севастополя", - пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Косьянчич

Это следует из комментария пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич УНИАН в связи с запланированными на 10 сентября в Севастополе соответствующими "выборами", передает Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз остаётся преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведения Российской Федерацией на Крымском полуострове выборов, а также избранных местных или национальных представителей", - заявила она. Косьянчич подчеркнула, что ЕС по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя", - констатировала пресс-секретарь.
Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" пройдут в воскресенье, 10 сентября, на них "зарегистрировались" пять "кандидатов", еще пятерым в "регистрации" было отказано. Год тому назад 18 сентября в Крыму прошли так называемые выборы в Государственную Думу РФ, которые не были признаны международным сообществом. Шесть "избранных" в Думу "депутатов" в ноябре того же года ЕС занес в санкционные списки с применением замораживания активов и запрета на въезд. На такие же действия Брюсселя рассчитывает Киев и сейчас. Об этом сообщил заместитель представителя Украины при Евросоюзе Александр Ирхин.
"Если такие выборы, мы ожидаем (от ЕС) четких сигналов поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины с одной стороны, а с другой, и мы уже предложили это нашим коллегам в ЕС и прорабатываем с соответствующими подразделениями, предложили включить участников так называемых выборов в соответствующие санкционные списки" - сказал украинский дипломат.
При этом он отметил, что "в списки должен быть включен не только тот, кто победил, но и все, кто участвовал, поскольку своими действиями они также подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины".
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