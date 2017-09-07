 Организаторы митинга под ВР заявляют, что в результате стычки с полицией есть травмированные и задержанные

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту " 112 Украина " сообщил один из организаторов акции Олег Ярошевич.
"Есть и пострадавшие, и задержанные. Со стороны полиции нет пострадавших. С нашей стороны задержаны несколько участников акции, есть несколько разбитых голов", - сказал он.
Как сообщалось, под зданием Верховной Рады, где проходила акция за легализацию нерастаможенных авто, произошли стычки между полицией и митингующими, которые продлились около двух минут.
Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик рассказала, что в ходе столкновений никто не пострадал, одного мужчину доставили в управление полиции. А по словам участников акции, стычки организовали провокаторы, которые никакого отношения к митингу не имели.
Позже, как сообщил корресподент, лидеры акции объявили, что митинг завершен.
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«Автопром» Васадзе, Порошенко и Боярина обворовывает граждан Украины
ПТ, 2013-03-15 08:58
Их продукция - неконкурентна, цены на нее - завышены. С этим пора решительно кончать.
Вчера правительство сделало троице так называемых «национальных автопроизводителей» очередной подарок. За наш с вами счет.
Вводимые пошлины должны заставить бОльшее число украинцев, стесненных в средствах, покупать «недоробло» под лейблом ZAZ, Chery, Geely, которые сегодня, к сожалению, являются фирменным знаком «національного автовиробника».http://argumentua.com/stati/avtoprom-vasadze-poroshenko-i-boyarina-obvorovyvaet-grazhdan-ukrainy
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Порошенко, Васадзе, Святаш.
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