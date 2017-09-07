 Организаторы митинга под ВР заявляют, что в результате стычки с полицией есть травмированные и задержанные

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту " 112 Украина " сообщил один из организаторов акции Олег Ярошевич.

"Есть и пострадавшие, и задержанные. Со стороны полиции нет пострадавших. С нашей стороны задержаны несколько участников акции, есть несколько разбитых голов", - сказал он.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады, где проходила акция за легализацию нерастаможенных авто, произошли стычки между полицией и митингующими, которые продлились около двух минут.

Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик рассказала, что в ходе столкновений никто не пострадал, одного мужчину доставили в управление полиции. А по словам участников акции, стычки организовали провокаторы, которые никакого отношения к митингу не имели.

Позже, как сообщил корресподент, лидеры акции объявили, что митинг завершен.