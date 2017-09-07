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Все про:ВР (22977) задержание (6183) митинг (2857) Нацполиция (8622) травма (755)

 Организаторы митинга под ВР заявляют, что в результате стычки с полицией есть травмированные и задержанные

полиция полицейский нацполиция

В результате стычки между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и правоохранителями под ВР есть задержанные и травмированные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту " 112 Украина " сообщил один из организаторов акции Олег Ярошевич.

"Есть и пострадавшие, и задержанные. Со стороны полиции нет пострадавших. С нашей стороны задержаны несколько участников акции, есть несколько разбитых голов", - сказал он.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады, где проходила акция за легализацию нерастаможенных авто, произошли стычки между полицией и митингующими, которые продлились около двух минут.

Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик рассказала, что в ходе столкновений никто не пострадал, одного мужчину доставили в управление полиции. А по словам участников акции, стычки организовали провокаторы, которые никакого отношения к митингу не имели.

Также читайте: Под зданием ВР провокаторы пытались поджечь шины, - полиция

Позже, как сообщил корресподент, лидеры акции объявили, что митинг завершен.

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Ты способствовал разграблению Украины своим отношением ко всему..
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А все іде до того що куплю якусь хатинку в селі в Польші за 3000-5000 баксів,заберу сімью і пішло воно все пропадом. Задовбало таке життя.
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Я побудував хороший будинок заробивши чесно гроші за кордоном в райцентрі Західної України зі всіма зручностями бо і руки теж маю кажись не погані та і освіта вища -інженер-механік яка тепер тут не потрібна,шкода але за пів-ціни скину та щастя-здоровя всім. Може владі легше що ми покидаємо назавжди Україну.
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так было в 2013г, а теперь оно стало во главе Державы!

«Автопром» Васадзе, Порошенко и Боярина обворовывает граждан Украины

ПТ, 2013-03-15 08:58



Их продукция - неконкурентна, цены на нее - завышены. С этим пора решительно кончать.
Вчера правительство сделало троице так называемых «национальных автопроизводителей» очередной подарок. За наш с вами счет.

Вводимые пошлины должны заставить бОльшее число украинцев, стесненных в средствах, покупать «недоробло» под лейблом ZAZ, Chery, Geely, которые сегодня, к сожалению, являются фирменным знаком «національного автовиробника».http://argumentua.com/stati/avtoprom-vasadze-poroshenko-i-boyarina-obvorovyvaet-grazhdan-ukrainy
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Только два человека выступают в стране против владельцев машин на иностранной регистрации.Их трудно вычислить????
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Чому в Польші автомобіль-це засіб для пересування-самохід а у нас предмет розкоші та кастовості. Власник будівельної польської фірми користується не дуже дорогим авто,ходить в джинсовому одязі і не гребує обідати в робітничій їдальні . А у нас пиха та хамство.
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Це ви хто при владі порушуєте Божі і людські закони .
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Странный ты человек, в Польше не нарушаешь законы, а в Украине считаешь нарушение законов нормой?
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В травні 2014 року я пригнав бус і передав її за так волонтерам для добробатів і ще з десяток бронижелетів та пару міхів німецької б\у уніформи і я ворог України.
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В чому я порушую-державі що 500 евро які я готовий був заплатити за легалізацію авто не треба то тепер і пеньонзи не дам .
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