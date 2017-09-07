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Все про:Испания (403) независимость (231) референдум (1211) сепаратизм (12815) Каталония (13)

 Генпрокуратура Испании готовит иски против членов правительства Каталонии, планирующих референдум о независимости

испания

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в четверг заявил, что его ведомство готовит судебные иски против членов правительства Каталонии в связи с принятием решения о проведении референдума о независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости

По его словам, генеральная прокуратура Испании ведет подготовку двух исков, один из которых направлен против членов парламента Каталонии, которые допустили проведение обсуждения и голосования по этому законопроекту. Второй иск направлен против членов каталонского правительства.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение Каталонии о референдуме "недопустимым проявлением неповиновения".

В свою очередь правительство Каталонии уже заявило, что возмущено подобными планами испанской генпрокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brexit усиливает аргументы относительно отделения от Испании, - глава правительства Каталонии

Накануне парламент Каталонии большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании.

Ранее глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемонт назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"
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" "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Источник: https://censor.net.ua/n454421 "

Вообще-то - два вопроса и формально можно отфутболить...
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ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ - "РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН" И ПО ВСЕМУ МИРУ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ СЕПАРАТИСТЫ!!! Совпадение? Или таки - многоходовочки?
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"Игорь Шульга", Вы ещё в этом сомневаетесь? Я понял это ещё тогда, когда был жив СССР...
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любопытно будет понаблюдать за развитием ситуации
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенпрокуратура Испании готовит иски против членов правительства Каталонии, планирующих референдум о независимости
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