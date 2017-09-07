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 Политика Украины
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 Требуем от России прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения на Донбассе, - МИД

мид

Министерство иностранных дел Украины осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"МИД Украины решительно осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). Их цель очевидна - сокрытие ответственности Кремля за разжигание конфликта и блокирования выполнения Минских договоренностей", - говорится в комментарии МИД.

Согласно обнародованному 6 сентября тематическому докладу СММ "Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ" за январь-июнь 2017 года, именно на территории неконтролируемых правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской области было зафиксировано подавляющее большинство грубых нарушений свободы передвижения наблюдателей. Особое беспокойство вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, что иногда сопровождались насилием.

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Системные ограничения относительно передвижения со стороны российских гибридных сил применяются при попытках СММ попасть на неконтролируемые участки российско-украинской границы. За отчетный период СММ информировала о 40 таких случаев. Такие действия РФ является грубым нарушением ст.4 Минского протокола об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Они направлены на осуществление бесперебойной поставки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины.

"В очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, в том числе и к временно неконтролируемому Украиной участку российско-украинской границы", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Пердеж в воду. Они только силу понимают.
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словоблудие...
еще ножкой топните, раз видите что не боятся когда вы пальчиком машете туда-сюда!
хотя... какое "видите"?
...неизвестные военные.. неизвестно откуда... неизвестно куда... неизвестно зачем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем от России прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения на Донбассе, - МИД
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