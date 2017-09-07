 Верховный суд объявил перерыв в деле СООО "Батькивщина", которое обязали выполнить сорванный ранее контракт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Коллегия судей Судебной палаты Верховного суда Украины по хозяйственным делам (Инна Бердник, Татьяна Жайворонок, главенствующий судья Анатолий Емец) объявила перерыв в связи с необходимостью изучить материалы дела (№927/1050/16).
СООО "Батькивщина" оспаривает решение апелляционной и кассационной инстанций о взыскании с него средств по контракту, поставки товара по которому оно не выполнило. ООО "Гран Терра", которому "Батькивщина" должна была поставит товар, настаивает на поставке товара и взыскании с предприятия неустойки и штрафа.
Первый контракт на поставку семян подсолнечника между двумя компаниями был подписан 21 июля 2015 года. Тогда "Батькивщина" обязалась поставить "Гран Терра" в общем количестве 20 000 метрических тонн +/- 5%, что вместе составляет 21 000 метрическую тонну. Однако "Батькивщина" не выполнила своих обязательств в полном объеме, так и не поставив "Гран Терра" товар в количестве 7 403,63 метрических тонн.
Спустя несколько дней после заключения первого контракта, 29 июля 2015 года, между компаниями был заключен второй контракт на поставку сельхозпродукции. Условиями этого контракта было предусмотрено обязанность "Батькивщины" поставить "Гран Терра" 5000 метрических тонн семян подсолнечника +/- 5%, что вместе составляет 5 250,00 метрических тонн. По данному контракту не было поставлено ни одного килограмма товара.
По факту не получения товара по двум контрактам "Гран Терра" обратилась в Хозяйственный суд Черниговской области с исками к "Батькивщине". Первый иск - про обязательство осуществить поставку товара по контракту от 21 июля 2015-го и взыскании штрафных санкций в размере 20 454 399,83 грн. Второй - с требованием обязать "Батькивщину" выполнить условия контракта от 29 июля 2015-го, а также взыскать 22 508 092,09 грн. штрафных санкций.
Представители ООО "Гран Терра" уверяют, что с целью урегулирования споров по обоим делам их компания пошла на уступки СООО "Батькивщина", согласившись заключить новый контракт (№ 05/2363) на поставку сельхозпродукции от 21 марта 2016 года. По его условиям СООО "Батькивщина" обязалось поставить ООО "Гран Терра" семена подсолнечника урожая 2016 года в количестве 20 000 метрических тонн +/- 5% в срок до 30 октября 2016 включительно. Кроме того, в рамках урегулирования споров по обоим делам компании согласились после подписания контракта заключить мировые соглашения по данным делам.
Оба мировых соглашения были утверждены Постановлением Хозсуда Черниговской области. Согласно условиям мирового соглашения, утвержденного 31 мая 2016 года, ООО "Грат Терра" отказалось от исковых требований в части обязательства СООО "Батькивщина" выполнить условия контракта на поставку сельскохозяйственной продукции от 21 июля 2015 и поставить товар. В свою очередь "Батькивщина" обязалось уплатить штрафные санкции в размере 325 тыс. грн.
Согласно мировому соглашению, утвержденного судом 5 мая 2016 года, ООО "Батькивщина" обязалось уплатить "Гран Терра" штрафные санкции в размере 825 000,00 грн. и сумму судебного сбора. В случае своевременного и полного выполнения "Батькивщиной" обязательств по уплате данных штрафных санкций и судебного сбора, предприятие освобождается от обязанности осуществить поставку товара по контракту от 29 июля 2015-го.
Однако, СООО "Батькивщина" так и не осуществило поставку товара по контракту. В связи с невыполнением "Батькивщиной" своих обязательств, возникших на основании контракта, компания "Гран Терра" обратилась в Хозсуд Черниговской области с иском к СООО"Батькивщина" об обязательстве совершить действия (поставить товар по контракту) и взыскания 83 234 279,07 грн. штрафных санкций.
Именно по данному делу длятся судебные разбирательства. За это время пройдены апелляционная и кассационная инстанции. По результатам рассмотрения дела Высшим хозяйственным судом Украины СООО "Батькивщина" обязали выполнить условия контракта (поставить 21 тыс. метрических тонн семян подсолнечника) и уплатить ООО "Гран Терра" 1 671 371 грн неустойки и 40 781 454 грн штрафа.
На основании Постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 13 апреля 2017 по делу № 927/1050/16 СООО "Батькивщина" были выданы соответствующие приказы о принудительном исполнении по делу на взыскание вышеупомянутых сумм и об обязательствах выполнить условия контракта. 10 мая 2017 года главным государственным исполнителем было открыто исполнительное производство (№ 53904969).
"Батькивщине" также были выданы соответствующие приказы о принудительном исполнении на основании Постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 21 июня 2017-го по данному делу. Исполнительное производство открыто 11 июля 2017 года (№ 54284513).
В рамках открытых исполнительных производств на все движимое и недвижимое имущество СООО "Батькивщина" наложены аресты. Однако компания не выполняет решение суда.
Напротив, СООО "Батькивщина" обратилось в Верховный суд с иском, в котором просит отменить Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 21 июня 2017 и Постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 13 апреля 2017 года.
Представитель "Батькивщины" обосновывает это неодинаковым применением Высшим хозяйственным судом Украины одних и тех же норм материального права при вынесении Постановления 21 июня 2017 по, что повлекло принятие разных по содержанию судебных решений в подобных правоотношениях.
Представитель ООО "Гран Терра" в своих аргументах суду отметил, что обстоятельства и предмет дел абсолютно разные.
"Верховный суд неоднократно делал выводы и разъяснения по этому поводу. Он отмечал, что под судебным решением в подобных правоотношениях необходимо понимать решения по делу, в котором аналогичным является предмет спора, основание иска, содержание исковых требований и установленные судом фактические обстоятельства, а также имеет место одинаковое материально-правовое регулирование спорных правоотношений... В данном случае обстоятельства, предмет и основания дел абсолютно разные. То есть, дела абсолютно разные, и не могут браться во внимание и не могут служить примером для неодинакового применения норм Высшим хозяйственным судом", - отметил он.
Следующее заседание Верховного Суда по данному делу предположительно состоится в октябре.
СООО "Батькивщина" принадлежит Николаю и Надежде Дмитренко, с конца 2014 года фирмой руководит Алла Ковальчук.
По данным издания "Наші гроші", Николай Дмитренко - это депутат Срибнянской районного совета от БПП. Надежда Дмитренко - это жена народного депутата Украины от БПП и члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Олега Дмитренко. Последний на выборах указывал местом работы именно руководство этой фирмой. Издание предполагает, что нынешний совладелец фирмы Николай Дмитренко является отцом нардепа.
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