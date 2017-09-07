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 Происшествия, Общество, За рубежом
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Все про:Беларусь (2739) похищение (1307) украинцы (2584) ФСБ (1219)

 Мой сын находится в краснодарском СИЗО, - Игорь Гриб

павел гриб

Пропавший 24 августа во Беларуси 19-летний гражданин Украины Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал его отец, офицер запаса Игорь Гриб.

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По его словам, эту информацию он получил от Министерства иностранных дел Украины.

"Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе № 5. Мне это сообщили в Министерстве иностранных дел", - сказал Гриб.

Также он добавил, что в первую очередь намерен посетить своего сына.

"Мы будем бороться за него, проведать нужно", - сказал Гриб.

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Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
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Вот может белоруссы вообще не причем. Чуваки (папа и сын) действуют по назначенному плану. С прицелом и на вот такие настроения. Кто сказал что парня кто-то похищал?
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Очередная савченко. Кто его тянул куда то ехать? Все подстава.
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У сына мозгов не оказалось, но и подлость белорусов никуда не денешь.
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Если согласен что дело калька с савченко, то белорусы не при чем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМой сын находится в краснодарском СИЗО, - Игорь Гриб
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