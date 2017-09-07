 Украинцы в прошлом году потратили на покупку книг 112 млн долл.

Об этом заявил в среду президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По сравнению с 2015 годом ситуация изменилась не слишком сильно на книжном рынке в деньгах. Это в пределах 110-112 миллионов долларов. Рост по сравнению с 2015 годом - на 2-2,5 миллиона долларов ", - сказал Афонин.
Он добавил, что, например, в Германии за 2016 году купили книг на 9,2 миллиарда евро.
Издатель отметил, что в Украине больше покупают детскую художественную литературу и нарастает спрос на жанр "non-fiction"
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основные траты НА УЧЕБНИКИ ДЕТЯМ !
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Может общая сумма и осталась на прежнем уровне, но количество книг, сильно уменьшилось.
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