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 Экономика, Общество
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Все про:книги (420) литература (241) украинцы (2584) издательское дело (30)

 Украинцы в прошлом году потратили на покупку книг 112 млн долл.

книги

Украинцы в 2016 году купили книг примерно на 112 миллионов долларов.

Об этом заявил в среду президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По сравнению с 2015 годом ситуация изменилась не слишком сильно на книжном рынке в деньгах. Это в пределах 110-112 миллионов долларов. Рост по сравнению с 2015 годом - на 2-2,5 миллиона долларов ", - сказал Афонин.

Он добавил, что, например, в Германии за 2016 году купили книг на 9,2 миллиарда евро.

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Издатель отметил, что в Украине больше покупают детскую художественную литературу и нарастает спрос на жанр "non-fiction"
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Ну пипец. Теперь мы самая читаемая нация.Стала при парашенко.
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Глупость заразительна - чтоб не сойти с ума, летай высоко!
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Увы, покупка книг это не показатель, с последних ста прочитанных книг все сто скачал на книжку .
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И шо? Мало того, что без гешефта для соевого упыря, так еще у гадов деньги на книжки есть! Жируют гады. Значит можно поднять еще комуналку
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прекрасный показатель! Если покупают книги - значит еще мало платят по "самым низким в Европе и мире тарифам" за свет. Надо поднимать тарифы и цены на продукты, пока не смогут покупать только книжки оплаты за свет и газ.
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Порохобот, ты десь башкой приложился? Или с утра прозрел? Тогда поздравляю
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Где я порохобот? Где я прокололся, что ты так уверенно назвал меня порохоботом? Или чукча писатель, а не читатель?
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Цены на книги очень сильно выросли.
Может общая сумма и осталась на прежнем уровне, но количество книг, сильно уменьшилось.
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Посособие для продвигающихся вверх по карьерной лестнице.
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электронные книги и в топку всю эту макулатуру!
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А как заниматься самообразованием в общественном туалете или на природе?
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давно уже перешел на электронку плюс аудиоУкраинцы в прошлом году потратили на покупку книг 112 млн долл. - Цензор.НЕТ 9313
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Років п'ять вже не купляв жодної книжки- електронних вистачає.
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Это много или мало?... Знаю, что едят много...
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Це приблизно 65 грн. на людину - середня ціна однієї книжки. Тобто кожний українець купив за рік АЖ одну книжку.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинцы в прошлом году потратили на покупку книг 112 млн долл.
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