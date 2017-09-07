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Все про:ВР (22974) Нацполиция (8613) провокация (1241)

 Под зданием ВР провокаторы пытались поджечь шины, - полиция

полиция

В четверг, 7 сентября, под зданием Верховной Рады, где проходит акция за легализацию нерастаможенных авто, произошли стычки между полицией и митингующими, которые продлились около двух минут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".

По его словам, люди били по металлическим кадкам, снесли шины, бросали бутылки и палки, дымовую шашку, а участникам удалось ближе подобраться к зданию Верховной Рады. Когда правоохранители начали отходить, митингующие начали бежать в Мариинский парк, потому что кто-то начал кричать, якобы митингующих приминают в кольцо.

Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик рассказала в эфире телеканала " 112 Украина ", что в ходе столкновений никто не пострадал, одного мужчину доставили в управление полиции. А по словам участников акции, стычки организовали провокаторы, которые никакого отношения к митингу не имели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митинг владельцев авто на еврономерах под ВР завершился

"Был неприятный инцидент сегодня, группа людей принесли под Раду шины, пытались поджечь, но полиция вмешалась в ситуацию, прекратила противоправные действия. Никто не пострадал. Из числа этих правонарушителей одного мужчину доставили в управление полиции, чтобы установить, кто он, какие у него быть мотивы совершения таких действий. Во время общения с организаторами акции, там происходит, они отметили, что это провокаторы и эти люди не имеют никакого отношения к тем, кто непосредственно участвует в их мероприятиях", - сообщила она.

Позже, как сообщил корресподент, лидеры акции объявили, что митинг завершен.

"Акция уже закончилась. Лидеры акции заявили со сцены, акция завершена и региональные руководители разойдутся по регионам, где будут проводить определенную работу. Люди на этой площади не очень оптимистично восприняли эту информацию, они недовольны, что им придется расходиться, а результатов нет. Заявление прозвучало сразу после схватки людей с правоохранителями", - рассказал журналист.

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кто против чоколядных поборов- все провокаторы. знаем. слышали в 2013 от антимайдановских выродков и от титушни.
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Провокаторы??? На Майдане тоже провокаторы были??? Однотуровые провокаторы, кого вы выбрали?
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Це в верховній зраді сидять провокатори,майже всі непорозуміння через них.
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В можновладців "підгорає". Вони забули, як прийшли до влади.
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сьогоднішня розтаможка авто мене також не влаштовуєю що тут поганого коли ЛЮДИ вийшли за Європейські ціни на розтаможку авто!!!!!
До речі- деу ланос Українського виробництва на росії коштує дешевше на 30% чим в Україні......
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Впевнений, що буде важко знайти людину, яку влаштовує таке високе мито- 10% було б нормально.
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так сразу и провокаторы? а суки сидящие в креслах что на шинах пришли не провокаторы ? чоколад в жопе не жмёт ?
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Новый Берукт крут. Быдло толпа все штаны обоссало.
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Во как запели,а в 2013 году кто жег шины? Тоже провокаторы?
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Не зрівнюй незрівнянне. На Майдані були політичні вимоги- а тут економічні.
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Ну да, ты же святым духом питаешься. К холодильнику сегодня не подходи, потому что это экономические требования.
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У мітингувальників пусті холодильники? Не верзи дурниць.
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Без шин в Україні вже ніяк- це вже традиція. Звикайте!
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В 2013 , господа реФФормированные правоохоронци, тех кто жег шины, вы тоже называли провокаторами. Правда, тогда будучи псами злочынного режиму Януковича
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Дрыщут шоколадные,ой как дрыщут))).Уже на риторику рыговскую перешли полностью))).Правильно,труситесь)))
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Под зданием ВР провокаторы пытались поджечь шины, - полиция - Цензор.НЕТ 1232ИНТЕРЕСНО, А В 2013-2014 ШИНЫ КТО ЖЕГ? ТОЖЕ ПРОВОКАТОРЫ? или даже террористы?

А в 29
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Котiть, дiтки, шинки до Верховноi Зради. Хорошi хлопчики й дiвчатка.
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недавно Андрей Сенченко характеризуя харанта сказал в отличии от януковича он не будет сомневатся стрелать в быдло или нет, ця скажена тварина втопит Украинцев ихними же ридними но запроданцами в крови, поэтому хряка надо сразу Memento mori
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От мрази . Это не полиция это вся та же мусорня без совести и чести.
Одних погнали и этих погоним но уже с АТОшниками вместе. А те уже умеют воевать
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Слова шина,стала ассоциироваться уже с провокаторами.Так мы далеко зайдем.Не удивлюсь,если человека купившего шины в магазине ,задержат как провокатора. Но ведь совсем недавно те,кто сам бегал с шинами ,так не считали.Как быстро все забывается,когда жирок наедается..
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Вы когда нибудь видели чтобы шину(одну ха-ха) жгли вместе с диском???
Враньё уже в заголовке статьи
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Завтра под верховной радой собирается новы митинг!!!!
Все на демонстрацию!!!!
Не дадим угнетать простой народ!!!!
Основные требования:
- снизить цены на золото и бриллианты!
- снизить цены отдыха на Багамах!!
- отменить пошлины на яхты и дворцы!!!
За что боролись на майдане???? Простой народ не может купить крупные бриллианты, только мелкие. До каких пор???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод зданием ВР провокаторы пытались поджечь шины, - полиция
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