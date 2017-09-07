 Под зданием ВР провокаторы пытались поджечь шины, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".

По его словам, люди били по металлическим кадкам, снесли шины, бросали бутылки и палки, дымовую шашку, а участникам удалось ближе подобраться к зданию Верховной Рады. Когда правоохранители начали отходить, митингующие начали бежать в Мариинский парк, потому что кто-то начал кричать, якобы митингующих приминают в кольцо.

Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик рассказала в эфире телеканала " 112 Украина ", что в ходе столкновений никто не пострадал, одного мужчину доставили в управление полиции. А по словам участников акции, стычки организовали провокаторы, которые никакого отношения к митингу не имели.

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"Был неприятный инцидент сегодня, группа людей принесли под Раду шины, пытались поджечь, но полиция вмешалась в ситуацию, прекратила противоправные действия. Никто не пострадал. Из числа этих правонарушителей одного мужчину доставили в управление полиции, чтобы установить, кто он, какие у него быть мотивы совершения таких действий. Во время общения с организаторами акции, там происходит, они отметили, что это провокаторы и эти люди не имеют никакого отношения к тем, кто непосредственно участвует в их мероприятиях", - сообщила она.

Позже, как сообщил корресподент, лидеры акции объявили, что митинг завершен.

"Акция уже закончилась. Лидеры акции заявили со сцены, акция завершена и региональные руководители разойдутся по регионам, где будут проводить определенную работу. Люди на этой площади не очень оптимистично восприняли эту информацию, они недовольны, что им придется расходиться, а результатов нет. Заявление прозвучало сразу после схватки людей с правоохранителями", - рассказал журналист.