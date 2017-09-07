 Митинг владельцев авто на еврономерах под ВР завершился

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом они заявили со сцены возле центрального входа в парламент.
Они сообщили, что представители областей, которые собрались здесь, разъезжаются по домам и подчеркнули, что это коллективное решение координаторов.
Со сцены было также объявлено о том, что в парламенте планируется создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые поднимают участники акции протеста.
В то же время, на площади Конституции продолжают находиться около 200 участников акции.
Как сообщалось, вчера в центре Киева стартовала акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
3220 78
Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией. ВИДЕО+ФОТО(240)
Нефтяники пикетировали Кабмин(27)
Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО(281)
Владельцы автомобилей с еврономерами объявили о бессрочной акции протеста в Киеве(263)
Історія з "бляхами" насправді проста, як валянок(0)
Полиция нашла "кладбище" автомобилей BMW и крупную подпольную СТО в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(54)
Центр Киева скован пробками из-за протестов владельцев автомобилей с европейской регистрацией(173)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но меня абсолютно не давит жаба что я им дадут амнистию...
будет меньше воровства, люди будут чем-то заняты....
как в Армии... чтобы дурных мыслей не возникало....
Ответить
Ответить
почему вы можете поехать и купить сумку луивитон или шубу и привезти ее сюда без налога,
но должны привезти авто с налогом ?
потому что Васадзе захотел иметь больше ижить лучше ?
откуда взялся налог на импорт авто ? в защиту отечественного "производителя", котрого НИКОГДА НЕ БЫЛО ТУТ !!! был сборочный цех и тот корейцам продали...
но налог никто не пересматривает !
а то что тут на ураинских номерах
надеюсь у вас не 2 таврии ? ответ вроде очевиден....
люди как рах и хотоят ездить на укрономерах ! чтобы молги растоможить записать на СЕБЯ ! платить дорожные сборы и т.д. а пока все мимо кассы...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хуже стало, как минимум в 7 раз по тарифам и скоро как 4 раза по доллару....
Ответить
Ответить
ох, бы они суки репу почесали....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ці люди молодці, що домагаються свого мирними та законними засобами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Идет операция. Оперирует известный хирург Лукомский. Ассистирует доктор Бляхер.
Л: Бляхер, уберите этот кохер!! (а кохер - это такой медицинский инструментик)
не сдерживается и добавляет - на хер!!
как им удалось операцию довести до конца - история умалчивает.
Ответить
Да, и еще они очень шумные, мешают депутатам законы придумывать.
Ответить
Автобарыги поехали в Европу за новым хламом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Европейские цены на газ и электрику получили-мычите и радуйтесь!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить