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 Киевские новости, Общество, Авто
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Все про:авто (4554) ВР (22974) митинг (2856) пошлина (265) растаможка (51)

 Митинг владельцев авто на еврономерах под ВР завершился

бляхи

Участники акции протеста автомобилистов у здания Верховной Рады Украины объявили о ее завершении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом они заявили со сцены возле центрального входа в парламент.

Смотрите также: Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией. ВИДЕО+ФОТО

Они сообщили, что представители областей, которые собрались здесь, разъезжаются по домам и подчеркнули, что это коллективное решение координаторов.

Со сцены было также объявлено о том, что в парламенте планируется создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые поднимают участники акции протеста.

В то же время, на площади Конституции продолжают находиться около 200 участников акции.

Как сообщалось, вчера в центре Киева стартовала акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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Со сцены было также объявлено о том, что в парламенте планируется создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, которые поднимают участники акции протеста.Источник: https://censor.net.ua/n454412
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когда хотят послать накуй - создают рабочую группу, которая ничего не наработает... либо наработает такого, что они пожалеют, что разошлись....
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А тобі не здається, що то справа мітингувальників, а не твоя?
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Саша, у меня 2 авто на укр. регистрации.., которые я покупал новыми в салоне!
но меня абсолютно не давит жаба что я им дадут амнистию...
будет меньше воровства, люди будут чем-то заняты....
как в Армии... чтобы дурных мыслей не возникало....
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І мене не давить- аби в бюджеті були гроші на армію. І чим більше.
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жаба тут не причем !
почему вы можете поехать и купить сумку луивитон или шубу и привезти ее сюда без налога,
но должны привезти авто с налогом ?
потому что Васадзе захотел иметь больше ижить лучше ?
откуда взялся налог на импорт авто ? в защиту отечественного "производителя", котрого НИКОГДА НЕ БЫЛО ТУТ !!! был сборочный цех и тот корейцам продали...
но налог никто не пересматривает !
а то что тут на ураинских номерах
надеюсь у вас не 2 таврии ? ответ вроде очевиден....
люди как рах и хотоят ездить на укрономерах ! чтобы молги растоможить записать на СЕБЯ ! платить дорожные сборы и т.д. а пока все мимо кассы...
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А кто во власти позаботился и с какой целью, чтобы была возможность ездить с иностранными номерами?
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Попробуй купить шубу иди луи витон и ввезти без налогов. Все свыше 200 евро подлежит обложению .
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ага...люди которые не хотят платить налоги , мешают ездить тем , кто налоги заплатил
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Кожен день з ними на дорогах- такі самі, як і інші водії.
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Млять,многие и не знали за митинг,а так могли тысяч 150 собрать, вокруг Йолки!
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Я БЫ ЕЩЁ БАСТОВАЛ ПРОТИВ "ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ" РАСТЫКАННЫХ МЕЖДУ ЯМАМИ АВТОДОРОГ...








.
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а я вижу...
хуже стало, как минимум в 7 раз по тарифам и скоро как 4 раза по доллару....
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Просто, для чего Украине пеця, если он ведет себя как овощ.
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Бочки отобрали, митинг кончился, пошли платить пошлину.
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Тепер справа за депутатами- як і була з самого початку, бо закони вони пишуть. Та тепер їм відомі вимоги людей.
А ці люди молодці, що домагаються свого мирними та законними засобами.
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История медицинская.
Идет операция. Оперирует известный хирург Лукомский. Ассистирует доктор Бляхер.
Л: Бляхер, уберите этот кохер!! (а кохер - это такой медицинский инструментик)
не сдерживается и добавляет - на хер!!

как им удалось операцию довести до конца - история умалчивает.
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А им "объяснили", что они агенты Кремля и расшатывают лодку.
Да, и еще они очень шумные, мешают депутатам законы придумывать.
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Некогда.
Автобарыги поехали в Европу за новым хламом.
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То ти не бачив той "хлам"- класні танки у своїй переважній більшості. І на будь-який смак та гаманець.
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Оно иностранец ему вообще нет дела до Украины,а все одно сунет поганую харю.
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Отвянь, лишенец.
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Звоночек для Барыги прозвенел,но оно вряд ли что то поняло,ибо ожиревшие мозги уже пропил.
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где революция? почему терпение не закончилось? - все - не писать тебе дневник революционера ))))
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А то ты не знаешь индеец,що сдерживает революцию?!Если б не АТО,сидел бы Петя вже в Ростове.
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о как - если бы да кабы - одним словом - не дождетесь))
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Та я вже в курсе.Бо Петя сказав,що Донбасс не буде возвращать быстро
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а ты шо хочешь уложить полмиллиона жизней за Донбасс - я нет - еще раз минимум 500000 тысяч человек - они со временем сами упадут - это мое личное мнение
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Чего его кипишевать,вот-вот свершится и никому этот хлам не нужен будет,ведь в него слово кремень
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
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ну вот и все - а как тута вчера кричали - как кричали - давай революцию,наконец то,наше терпение кончилось - тролли и плаксы шо опять облом - и в какой уже раз - я аж устал считать - слухали вы бы индейца туточки и не бузили бы - милые люди были бы)))
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Зачем спамите? Я тоже могу. Вот выше сейчас пойдет в спам. Око за око. Поняли вы, вечно вчерашние?
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А я знаю , что они дальше сделают . Границу заблокируют ))) И правильно сделают.
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опача а когда Генпрокурора назначали то за один день и Закон приняли и подписали и опубликовали!!!!
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Лет эдак двести... А там все в светлом счастливом будущем летать будут и авто будет без надобности!
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Европейские цены на авто захотели? Так может ещё Европейские зарплаты потребуете?
Европейские цены на газ и электрику получили-мычите и радуйтесь!!!
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Митинг то бессрочный.....козлы-платите госпошлины...Детя детсадики нужны а не ваши перекошенные рожи в авто с непонятной регистрацией...
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Ты действительно думаешь, что пошлины идут на садики??? Наивный???
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Зачем детсадики,если детей нету?Через пару лет и те что есть закроют,как в 90-х.
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Правильно будет поехать под представительство ЕС и потребовать ввести запрет на укробляхи в Европе и отменить безвиз. Все должны быть в равных условиях.
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не ну ты этим - точно дописался - народ - вот Вражина нашей страны Украины - на нашем родном цензоре - он хуже цапа с фЛАЖКОМ ,те хоть не прячуться))
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Что тебя так укололо порохолиз? Справедливость и равноправие должно быть во всем. Порохоботам не нужны дешевые машины мне не нужен безвиз. Значит заблокировать и то и другое и все будут довольны.
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Я шось заплутався, це вже який псевдомайдан? 5, 6, 10?
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а никакого Майдана больше не надо, нужен военный переворот украинских Патриотов, с расстрелом семьи воров порошеску..
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Делали бы на автозазе нормальные европейские машины и продавали бы их по нормальной цене вопросов бы не было) а можно ещё пригласить европейские бренды пусть в Украине авто собирают ведь тут дешёвая раб сила, но парадокс в том что в Украине самые маленькие зарплаты в Европе, но зато самые большие цены на авто, при этом большое кол-во люксовых авто на коррупционные деньги.
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Как заплатили - там и провели. Продлевать будете?
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Не, ну договорились о рабочей группе.Далi буде,як то кажуть
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМитинг владельцев авто на еврономерах под ВР завершился
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