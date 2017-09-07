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 Политика Украины
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Все про:ВР (22974) депутат (3020) мандат (330) полномочия (161) постановление (65) Константиновский (28)

 В Раде зарегистрировали постановление о прекращении полномочий депутата Константиновского

вр рада

Причина - заявление о сложении депутатских полномочий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в Верховной Раде зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий внефракционного нардепа Вячеслава Константиновского. Документ под номером 7082 зарегистрировали сегодня, 7 сентября.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Константиновского Вячеслава Леонидовича, избранного в одномандатном избирательном округе № 220, г. Киев, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - говорится в тексте постановления.

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Документ подали члены регламентного комитета ВРУ.

Напомним, Вячеслав Константиновский на внеочередных выборах в парламент 26 октября одержал победу в одномандатном округе № 220 в столице, набрав почти 33% голосов.

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по сравнению с оставшимся там большинством он абсолютно честный человек
хоть генеральным прокурором назначай
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и что?
10 лет на дальнем востоке
7 лет в США
приехали в Украину и вложились своими деньгами в строительный бизнес
что плохого?
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Внимательно читали?
...Константиновские работали с криминальным авторитетом Игорем Ткаченко, более известным по прозвищу Череп. При нем они и начали выполнять роль боевиков - ездили на "стрелки", и если надо было, применяли силу в отношении неугодных Черепу людей. В свободное от бандитских дел время, братья занимались тем, что охраняли кафе "Пассаж" на Крещатике. В бандитских кругах за братьями закрепилась кличка "братья Карамазовы".
В конце 80-х братья Константиновские эмигрировали в Израиль, из которого вскоре переселились в США.
В Америке братьям "посчастливилось" работать в связке с самым знаменитым вором в законе Вячеславом Иваньковым, по прозвищу Япончик. Как пишут СМИ, в начале 1990-х годов Иваньков стал хозяином нью-йоркской "маленькой Одессы" и неофициальным главой "русской мафии" в США.
Убийствами и физическими расправами в американский период жизни Иванькова, по данным СМИ, заведовал Олег Асмаков по прозвищу Магадан - двукратный чемпион России по греко-римской борьбе. Его боевиков называли бригадой Магадана. Кадры Асмаков набирал в Нью-Йорке, где и присмотрел нескольких украинских эмигрантов: одессита Леонида Ройтмана по кличке Леня Длинный, а также киевлян - Вячеслава и Александра Константиновских, прозванных братьями Карамазовыми....
А так все хорошо.
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а ты в курсах вообще чем братья Клички занимались?
фамилии авторитетов под которыми были и чем занимались тебе озвучить или сам погуглишь?
тем не менее Виталик замечательный мэр, скоро и Володя к политикуму украинскому подтянется)
не мы такие,жизнь такая(с)
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"сын шахтёра" тоже сам свалил.Видать попахивает палёным.
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Та не, наверное е-декларацию честную показывать не хочется
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Крышеватель добычи песка, нормальный, а депутат так себе.
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Будь он скотиной, как большинство депутатов ВР, то держался бы за эту самую раду, как вошь за старый кожух.
Он ушел и назвал причину своего ухода.
Это какая ни есть, но гражданская позиция и это заслуживает уважения.
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Два брата Константиновских, они же Братья Каромазовы в ОПГ Магадана . Наёмные киллеры работавшие на Пашу Лазаренко и Тимашенко. Сегодня эти ребята Крыша Яценюка и друзья Авакова-партия Народный фронт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде зарегистрировали постановление о прекращении полномочий депутата Константиновского
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