 В Раде зарегистрировали постановление о прекращении полномочий депутата Константиновского

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина , в Верховной Раде зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий внефракционного нардепа Вячеслава Константиновского. Документ под номером 7082 зарегистрировали сегодня, 7 сентября.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Константиновского Вячеслава Леонидовича, избранного в одномандатном избирательном округе № 220, г. Киев, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - говорится в тексте постановления.

Документ подали члены регламентного комитета ВРУ.

Напомним, Вячеслав Константиновский на внеочередных выборах в парламент 26 октября одержал победу в одномандатном округе № 220 в столице, набрав почти 33% голосов.