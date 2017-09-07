 В Раде зарегистрировали постановление о прекращении полномочий депутата Константиновского

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Константиновского Вячеслава Леонидовича, избранного в одномандатном избирательном округе № 220, г. Киев, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - говорится в тексте постановления.
Документ подали члены регламентного комитета ВРУ.
Напомним, Вячеслав Константиновский на внеочередных выборах в парламент 26 октября одержал победу в одномандатном округе № 220 в столице, набрав почти 33% голосов.
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хоть генеральным прокурором назначай
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http://kievvlast.com.ua/base/dose-_konstantinovskij_vjacheslav_leonidovich48708.html
https://antikor.com.ua/articles/18369-killer_japonchika__koshelek_jatsenjuka
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10 лет на дальнем востоке
7 лет в США
приехали в Украину и вложились своими деньгами в строительный бизнес
что плохого?
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...Константиновские работали с криминальным авторитетом Игорем Ткаченко, более известным по прозвищу Череп. При нем они и начали выполнять роль боевиков - ездили на "стрелки", и если надо было, применяли силу в отношении неугодных Черепу людей. В свободное от бандитских дел время, братья занимались тем, что охраняли кафе "Пассаж" на Крещатике. В бандитских кругах за братьями закрепилась кличка "братья Карамазовы".
В конце 80-х братья Константиновские эмигрировали в Израиль, из которого вскоре переселились в США.
В Америке братьям "посчастливилось" работать в связке с самым знаменитым вором в законе Вячеславом Иваньковым, по прозвищу Япончик. Как пишут СМИ, в начале 1990-х годов Иваньков стал хозяином нью-йоркской "маленькой Одессы" и неофициальным главой "русской мафии" в США.
Убийствами и физическими расправами в американский период жизни Иванькова, по данным СМИ, заведовал Олег Асмаков по прозвищу Магадан - двукратный чемпион России по греко-римской борьбе. Его боевиков называли бригадой Магадана. Кадры Асмаков набирал в Нью-Йорке, где и присмотрел нескольких украинских эмигрантов: одессита Леонида Ройтмана по кличке Леня Длинный, а также киевлян - Вячеслава и Александра Константиновских, прозванных братьями Карамазовыми....
А так все хорошо.
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фамилии авторитетов под которыми были и чем занимались тебе озвучить или сам погуглишь?
тем не менее Виталик замечательный мэр, скоро и Володя к политикуму украинскому подтянется)
не мы такие,жизнь такая(с)
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Он ушел и назвал причину своего ухода.
Это какая ни есть, но гражданская позиция и это заслуживает уважения.
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