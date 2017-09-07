 НАБУ: Один из подозреваемых в "деле Онищенко" задержан спустя год после объявления в розыск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
На данный момент суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 55 млн грн.
Соучастника "газовой схемы" подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
О личности задержанного правоохранители не сообщили. Указывается, что подозреваемый около года скрывался от следствия и с лета минувшего года его объявил в розыск.
Обвинения в адрес нового фигуранта включают завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе преступной организации, а также отмывание крупных сумм.
Напомним, ранее международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась объявлять в розыск народного депутата Александра Онищенко, который скрывается от украинского правосудия.
16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Однако нардеп успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада 5 июля 2016 года сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.
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