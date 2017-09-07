 После погрома в храме УПЦ КП в Симферополе богослужения проходят, но прихожан стало меньше, - архиепископ Климент

Об этом Крым.Реалии рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, передает Цензор.НЕТ.
"Церковь открыта каждый день, и обычно люди ходят в будние дни, сейчас прошла неделя, практически не было людей. В субботу и воскресенье собирается украинская община, люди объединяются вокруг церкви. Настроение подавленное, потому что не знаешь, чего ожидать, готовлюсь к худшему", - отметил Климент.
Архиепископ поблагодарил за поддержку с материковой части Украины, отметил важность освещения ситуации в СМИ и реакции украинских государственных органов.
Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Подконтрольная Кремлю исполнительная служба в Крыму объяснила блокировку храма решением российского суда.
В Украинской православной церкви Киевского патриархата возмущены действиями российских силовиков.
После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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Ми скажемо,що ви перші почали.
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Я то не буду. Скорее в Ватикан Филарета "на ковер" вызовут.
07.09.2017 16:30----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вижу вы некомпетентны в подчинении УПЦ КП.
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Сволочи брехливые
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Очень многие татары неплохо говорят по-украински, почти все - понимают. Совсем, абсолютно никак несхожий язык.
Но русские же за 20 лет жизни там (или в Харькове, Луганске) не способны перечислить хотя бы названия месяцев на языке, диалект которого они считают родным!
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Всё же тот язык, что считается русским, с нашим более схож, да он и есть диалект нашего, по большому счету. В украинском языке больше старославянских терминов, понятий, даже букв, чем в "русском". Но при этом наш - "придуман австрияками", ага!
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Но все же "русский" язык в нынешнем виде - всего лишь ветвь от древа, стволом которого является славянский, ставшей основой для нашего.
Кацап ставится элементарно в тупик, если спросить, почему на "придуманном австрийским генштабом" языке слово звучит "око, січень, голова, місяць", а на "самом правильном и исконном" - "глаз, январь, председатель, луна" и т.п.
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Это как Тольяттинский Жигуленок правильный, а Фиат той марки - нет?
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Ну как может быть неправильным Киевский патриархат для нашей религии, зародившейся на берегах Киева?!!
несколько веков жила, страдала, радовалась вера и вдруг стала московской? С каких делов?!! Ну, я бы понял, если там претендовал Новгород, Псков и т.п., да и то, если б мы документально не знали где и когда крестилась Русь. Но Москва?!!!
Как у кацапов не разрывает мозг, когда они приезжают в Киев праздновать №№-летие крещения и, приехав в город крещения, говорить, что лишь МП правильный?
Это как привезти в Шампань бутылку Советского и рассказывать французам, что они все дураки, а вот вам правильное шампанское вино?
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Вдумайтесь!!! Засилье в Украине украинской церкви!!!
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