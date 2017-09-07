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 Политика Украины
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 После погрома в храме УПЦ КП в Симферополе богослужения проходят, но прихожан стало меньше, - архиепископ Климент

крым упц кп климент

После блокирования российскими спецслужбами здания церкви равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Симферополе богослужения проходят, однако в будние дни прихожан стало меньше.

Об этом Крым.Реалии рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Посольство США осудило вмешательство оккупационной власти в дела Крымской епархии УПЦ КП

"Церковь открыта каждый день, и обычно люди ходят в будние дни, сейчас прошла неделя, практически не было людей. В субботу и воскресенье собирается украинская община, люди объединяются вокруг церкви. Настроение подавленное, потому что не знаешь, чего ожидать, готовлюсь к худшему", - отметил Климент.

Архиепископ поблагодарил за поддержку с материковой части Украины, отметил важность освещения ситуации в СМИ и реакции украинских государственных органов.

Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. Подконтрольная Кремлю исполнительная служба в Крыму объяснила блокировку храма решением российского суда.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Это планомерный акт по превращению храма в братскую могилу: Крымский Архиепископ УПЦ КП Климент выдвинул требования к ФСБ. ВИДЕО

В Украинской православной церкви Киевского патриархата возмущены действиями российских силовиков.

После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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Это классическая форма терроризма православной церкви МП.
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Среди верующих широко распространено мнение, что высшие церковные иерархи занимаются чем угодно, но не своими прямыми обязанностями. Зарабатывают деньги на имуществе, вкладывают в бизнес, участвуют в махинациях с благотворительными фондами. Т.е. большинство из этих деятелей к вере не имеют никакого отношения.
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Даете "Вести" Курченко и остальных продавшихся россиянам? Сами читайте эту пропаганду.
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Это опять дерьмовый источник МП. Достаточно или в бан.
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Тоді ви не будете заперечувати,якщо ваших ми відправимо до вас?
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Я то не буду. Скорее в Ватикан Филарета "на ковер" вызовут.
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Нет, я серьезно. Ущемления прав верующих (в Европе по крайней мере) там терпеть не будут.
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Вас же терплять...
Ми скажемо,що ви перші почали.
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"Органы разберутся" как говорится. Хотя лучше бы они все уже успокоились и занимались своим делом.
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А ще краще, якби хтось не пхав свого носа в наші справи і займався своїми.
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Так блин там рузких притесняли. Что на весь Крым одна церковь и ту гнобят .
Сволочи брехливые
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Притесняли так же, как и русский язык. 7 украинских школ на весь Кырым было.
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Просто страшно представить, что бы эта тьма украинских школ могла там натворить, если бы вовремя не пидарусня не загорлопанила "путин ввиди"
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удивляет другое.
Очень многие татары неплохо говорят по-украински, почти все - понимают. Совсем, абсолютно никак несхожий язык.
Но русские же за 20 лет жизни там (или в Харькове, Луганске) не способны перечислить хотя бы названия месяцев на языке, диалект которого они считают родным!
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А вот тут возвращаемся к вопросу об умственной неполноценности и неправильной челюсти лишнехромосомного племени человекоподобных маскалопитеков. А это большое поле для исследований, дискуссий и насмешек над вЯликими лаптестанцами.
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Квалифицированно могу сказать, что в украинском языке около 2000 однокоренных тюркских слов. Гласные "И" и "Ы" чередуются по близкому принципу в крымскотатарском и украинском языках. Русский язык другой.
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ну, дружище, всегда есть заимствование соседних языков, годы оккупации опять же влияют. Они придают колорит, но на основной словарный запас нации никак не влияют. Вон, у поляков часть месяцев по-славянски, часть - по-римски, и нормально.
Всё же тот язык, что считается русским, с нашим более схож, да он и есть диалект нашего, по большому счету. В украинском языке больше старославянских терминов, понятий, даже букв, чем в "русском". Но при этом наш - "придуман австрияками", ага!
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Просмотрите обложку первого издания "словаря Даля". Вам оченно понравится.
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Никаких заимствований. Большая часть крови крымских татар и украинцев совпадает. Тюрки издавна служили Киевской Руси и ВКЛ, вся Сиверщина в 15 веке была заселена половцами...Слово о полку Игоревом было написано смешанным словяно-кипчакским суржиком и это не оккупация.
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да не про них говорил насчет оккупации. Понятно, что за триста лет ига язык что-то заимствовал, понятно, что за время большевизма много русизмов прописались в нашем языке. народ повально говорит "на протязі" вместо "протягом", "курити" вместо "палити" и т.п.
Но все же "русский" язык в нынешнем виде - всего лишь ветвь от древа, стволом которого является славянский, ставшей основой для нашего.
Кацап ставится элементарно в тупик, если спросить, почему на "придуманном австрийским генштабом" языке слово звучит "око, січень, голова, місяць", а на "самом правильном и исконном" - "глаз, январь, председатель, луна" и т.п.
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Еще раз. Иго во многом придумано, а украинский язык не заимствовал слова от оккупантов. Жило много коренных тюркютских народов. Половцы, ногайцы, кипчаки..., которые жили раньше нападения Золотой Орды.
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Очень. Очень тяжело будет закрыть УРПЦ МП в Украине. Но надо. Даже не знаю, кто мог бы организовать народ на это.
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народ просто должен включить свою совесть - не посещать эти чёртовы храмы МП
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Сереж, это понятно. Ноне вижу, кто бы мог возглавить. Многие думают правильно, но разъединены, к сожалению. А ведь это важное и богоугодное дело - отойти от власти сатаната нарассеи.
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Да мы поняли, что церковь украинская, а не капища Гундяя.
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Проблема в том, что РПЦ и его филиал УПЦ МП признаны Вселенским Собором, а УПЦ КП пока нет. Кроме того, УПЦ КП признает РПЦ церковью, хотя особых контактов нет.
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Поэтому и написал, что очень, очень тяжело будет свалить этого идола.
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Как не жаль, но закрыть этих не выйдет. Только мнение людей может все решить.
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да с этими протоколами да соборами намудрили так, что для хрещенного в Киеве за полтораста лет до основания Москвы люда киевская церковь "неправильная"!
Это как Тольяттинский Жигуленок правильный, а Фиат той марки - нет?
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Вы правы. Раз уж насильно в Московию вывезли Патриарха из Киева, то хотя бы теперь признали каноничность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
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да тут не я прав, а сама логика жизни.
Ну как может быть неправильным Киевский патриархат для нашей религии, зародившейся на берегах Киева?!!
несколько веков жила, страдала, радовалась вера и вдруг стала московской? С каких делов?!! Ну, я бы понял, если там претендовал Новгород, Псков и т.п., да и то, если б мы документально не знали где и когда крестилась Русь. Но Москва?!!!
Как у кацапов не разрывает мозг, когда они приезжают в Киев праздновать №№-летие крещения и, приехав в город крещения, говорить, что лишь МП правильный?
Это как привезти в Шампань бутылку Советского и рассказывать французам, что они все дураки, а вот вам правильное шампанское вино?
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Не зря на их гербе у курки 2 головы. Раздвоение. Шизофрения. Одновременно восхваляют "святого" царя Николая II и Ленина-Сталина. Два дня тому памятник водрузили Дзержинскому и пошли возложить цветы расстрелянным ЧК. И таких примеров - сколько нарассеян, всех не перечислишь.
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у нас установили бюст Сталина. Ублюдочный маразм крепчает. В местной пропаганде всерьез пользуются термином "антисоветская деятельность"
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Я недавно был в Харькове, там в центре есть Покровский собор, рядом какиек-то магазины атрибутики, что вполне понятно. Так вот, там в открытую висит воззвание на сбор подписей против засилья украинской церкви и "отбирания" храмов.
Вдумайтесь!!! Засилье в Украине украинской церкви!!!
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Даже на западе Украины достаточно прихожан МП и они сейчас не пойдут в Киевский патриархат. А первое, это - они постоянно ходили в МП и трудно сейчас поменять да и много других причин.
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Для многих ранее было все равно какого патриархата храм. Теперь многие отошли от МП и пришли к УПЦ КП.
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Многие, но не все, многие ходят в УГКЦ, она тоже проповедует, что и Киевский патриархат.
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У нас многие из УПЦ МП стали ходить в УГКЦ. В римокатолические - никого не знаю.
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Я сам видел как в ЗУ ходят в костелы. Да и сам пару раз был в таком.
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Но нас заставляют соблюдать юридические формальности во всем, как меня один на соседней ветке. Рашка уже давно попрала все нормы и конвенции. Гибридная война так уж гибридная. Почему мы честно играем? Против рашки честно не выиграешь.
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В церкви мп не хожу принципиально . Хотя некоторые церкви мп примазываются к Украине и не афишируют свою принадлежность мп
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Вы тысячу раз правы! Нигде нет табличек, к какой конфессии принадлежит храм, а ведь раньше были.
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В Киеве почти везде таблички есть и легко определить конфесию. В МП все на русском, а УПЦ КП на украинском.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле погрома в храме УПЦ КП в Симферополе богослужения проходят, но прихожан стало меньше, - архиепископ Климент
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