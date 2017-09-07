 Мы не будем возвращать Донбасс, как Россия - Чечню, - Порошенко

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Почему именно политико-дипломатический путь является для нас приоритетным? Во-первых, враг укрепился на урбанизированной территории с мегаполисами с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем, и не будем уничтожать своих граждан так хладнокровно, как российское руководство действовало в Чечне - других случаев такой жесткой "зачистки" я и вспомнить даже не могу", - сказал Порошенко, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.
По его словам, согласно опросу, проведенному в Украине в начале лета, почти 60% соотечественников поддерживают курс на возвращение временно оккупированных территорий дипломатическим путем, 13% ратуют за военное наступление.
"Возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и на восстановлении уровня жизни украинцев, в то время, как общество устало от войны. Признаком такой усталости является тот факт, что 11% опрошенных предлагают вообще отказаться от любых попыток вернуть временно оккупированные территории Донбасса, или подарить его врагу. 14% выступают за то, чтобы конфликт заморозить, а территории - изолировать", - отметил президент.
22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН. При этом, Россия поддерживает введение миротворцев только вдоль линии разграничения, а не на всей территории Донбасса, чего добивается украинская сторона.
В МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.
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"С 25 августа Украина не имеет ни одного погибшего в АТО", - Порошенко(72)
Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко(97)
"Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко(94)
"Кто сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую страну и убила более 10 тыс граждан", - Порошенко(79)
"Реформи закінчилися. Послання Порошенка – це рецепт закручування гайок", – політик(0)
Порошенко об украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"". ВИДЕО(90)
Сегодня Рада заслушает послание Порошенко о положении Украины и рассмотрит законопроекты по судебной реформе(14)
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Буде ген.штабу тактичні рішення підказувати.
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Так,ми дійсно обережно плануємо повертати захоплені території,але більше нічим своїм не поступимося.
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ТРЕТИЙ МАЙДАН ПЕТРА ПОРОШЕНКО.
ЧАСТЬ 1. ПОРОШЕНКО И ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
У нас, украинцев, есть потрясающая харизма выбирать на самый высокий пост нашей державы довольно темных лошадок. Не то, чтобы это было так уж удивительно - что вы хотите от нации, которая практически никогда не знала не просто демократических, а вообще каких-либо выборов? Однако с того момента, как была объявлена фиктивная независимость в 1991-м году, нам бы научиться читать «мелкий шрифт в конце контракта», но нам всегда было лень. Мы предпочитали выбирать глазами с наиболее запомнившихся билбордов и проплаченных агиток на ТВ каналах. Там, в глазах, не опускаясь в мозг, эта информация и застревала, определяя наш выбор.
А, между тем, выбранные нами, «темные лошадки», быстро превращались в «троянских коней». Мы можем уже похвастаться целым стойлом этих самых троянских коней. Порода, как вы сами понимаете, кремлевская. Один краше другого - фанерные полые конструкции с мочалом вместо гривы и хвостов. Вот только последний уж очень отвратительный. Почему? Да потому, что он стоит в луже крови своих соотечественников, которая вот уже три с половиной года капает с его гривы и сочится из всех щелей между плохо пригнанными листами российской фанеры.
Я не собираюсь вам тут Апокалипсис разводить. Я не собираюсь писать про красный хвост дракона, сбросившего треть звезд с небес на Землю, я расскажу вам про Петра Порошенко, который был участником двух предыдущих Майданов. Я могу ошибаться, но, скорей всего, он станет участником и своего последнего, третьего Майдана. В качестве кого? Надеюсь, что в качестве раз и навсегда покаранного зла. Мне бы очень хотелось думать, что на Петре Алексеевиче табун "троянских коней" прекратит свой прирост. Хочется думать, что он последний.
Что мы знаем о нашем теперешнем президенте, которого избрали в первом туре 54% голосов? Отполированную версию его жизни. Не дальше отца-матери-брата. Бабушка, дедушка, родная земля, свидетели, знакомые, знавшие семью издавна? Ничего. Известно, что отец Порошенко, Алексей, сидел в советские времена за «хищение», что ему не помешало, уже при очередном «троянском коне», стать Героем Украины. Брат тоже не погиб в автокатастрофе, его нашли мертвым в отеле на одном из греческих островов, куда он отправился на «деловую встречу». Семья Порошенко, как выясняется, занималась контрабандой через Приднестровье, а старший брат Михаил, как Сонни Корлеоне из «Крестного Отца», отвечал за разборки, стрелки, терки и матрасы, т.е. войны между кланами. Его предполагаемое убийство произошло в 1997 году.
А уже год спустя, в 1998 году, его младший брат Петр, приходит в большую политику и приводит его туда никто иной, как Виктор Медведчук - один из консильери Путина, который уже много лет кроит политику Украины по путинским лекалам. Порошенко становится членом СДПУ, которую, в то время, как раз и возглавлял Медведчук. Говорят, Медведчук имел амбиции усилить партию такими политическими тяжеловесами, как Марчук и Кравчук, а также такими денежными мешками, как Порошенко. Позже, сам Порошенко в интервью «Forbes», рассказывал о том, что его пригласили на «определенных финансовых условиях», т.е. место в партии, которая, с легкой руки Медведчука, стала первым филиалом ФСБ в Украине, ему просто продали. Говорят, СДПУ стояла за убийством экс-главы Нацбанка Вадима Гетьмана, расхищением активов АБ «Украина» и, конечно, за убийством журналиста Гонгадзе. Дальше, в том же интервью, Порошенко признается в том, что баллотировался в Раду по Винницкому мажоритарному округу и договор был о том, что, если он пройдет, то деньги ему вернут. Деньги ему не вернули. Петра Алексеевича кинули.
И тогда, не раздувая скандала, он уходит в Партию Регионов. Или, лучше сказать, его уводят туда от скандальной СДПУ. Петру Порошенко было предписано создать платформу для будущего путинского зека. На самом деле, партия под названием «Партия Регионального Возрождения Украины» была основана в 1997 году, но официально зарегистрирована была только 6 ноября 2000 года. Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений в том, что этот проект был создан кураторами из Кремля. В 2000 году Порошенко, вместе с Кучмой и Литвиным, создает политический проект под названием «Партия Солидарности Украины», который в том же году объединился с «Партией Регионального Возрождения Украины» Рыбака. В этот же «союз» Черновецкий подтянул свою «Красивую Украину», Ландик привел свою «Партию Труда», а также, к ним присоединилась «Всеукраинская партия пенсионеров». Порошенко стал сопредседателем этого крылатого союза под сложным названием Партия регионального возрождения «Трудовая Солидарность Украины». В 2001 эта абракадабра стала ПР под председательством Азарова. Это был тот момент, когда Порошенко и Азаров стали корешами на всю жизнь и именно Азарова, три года спустя, Порошенко, повязав ему на шею оранжевый шарфик, выведет на сцену Оранжевой революции. Кремль готовился ввести в Украину своего третьего Троянского коня под именем Ющенко и наполнял его нутро своими людьми.
Азаров отплатил Порошенко благодарностью, сделав его в 2012 году министром в своем правительстве. В 2014 году, после Майдана, Петр Алексеевич, в свою очередь, скрасит свой долг платежом, сделав так, что ни у Азарова, сбежавшего в Россию, ни у его сына, не пропали деньги, активы и компании. И умилительна до слез еще одна деталь - Азаров-старший до сих пор получает украинскую пенсию.
Но для того, чтобы вывести Азарова на сцену, Порошенко надо было перестать быть членом донецкой бандо-партии и перепрыгнуть в набирающую силу «Нашу Украину», что и произошло в 2001 году. А ПР, после убийства Евгения Кушнарева, укрепилась донецким ОПГ «Люкс» с Ахметовым, с которым Порошенко всегда отлично ладил.
Итак, первый Майдан Порошенко был отмечен тем, что на сцену Оранжевой Революции именно он капнул каплей дегтя, приведя туда Азарова. После этого дорога ПР в большую политику была открыта. Около 2004 года, стала формироваться обоюдная «симпатия» между Ющенко и донецкими, обещавшими поддержать его на выборах 2004 года. Но не сложилось. Кучма и Медведчук не собирались отпускать донецких в свободное плавание. У них уже был свой кандидат, которым оказался завербованный КГБ зек Янукович с кликухой «хам» и национальностью «русский» в соответствующей графе советского паспорта. Оставалось не так уж много времени до того момента, когда Ющенко продаст пост премьера Януковичу за миллиард баксов.
Оттеснив Романа Бессмертного с поста руководителя президентской избирательной компании Ющенко, Порошенко в 2004 году становится одним из руководителей избирательной компании Ющенко, а на пост руководителя приводит своего друга и партнера Александра Зинченко. Того самого Зинченко, который уже год спустя, в 2005 году, обвинит Порошенко в коррупции.
Какие амбиции вынашивал Порошенко, победно нам улыбаясь с Оранжевой сцены? Ведь его никак нельзя было заподозрить не то, что в искреннем патриотизме, а в каком-либо патриотизме вообще. В лубочном, притворном или показушном. Рядом с ним никогда не было Патриотов с большой буквы, или патриотично настроенной молодежи, или украинской интеллигенции. Нет, этот до мозга костей «бизнесмен», мечтал не о том, чтобы уничтожить олигархическую систему, воздвигнутую вторым «троянским конем» Кучмой, он мечтал не о честных выборах и новой Украине, он мечтал о том, чтобы стать премьером у Ющенко. Увы, его обошла Тимошенко. Петру Алексеевичу досталось СНБО. И вот тут интересно: в феврале 2005 года Ющенко подписал указ, по которому Порошенко с его СНБО получал право контроля над силовыми органами и судами. То, что и следовало доказать.
Следствием обвинений Порошенко в коррупции было не только его собственное освобождение от должности, но и отставка правительства Тимошенко, которую Ющенко обвинил в той же коррупции и некомпетентности. Были ли обвинения Зинченко искренними или все это было постановочным шоу, было ли это самопожертвованием Порошенко ради высоких целей своих кремлевских хозяев или его просто не спрашивали, но путь «хаму», т.е. «русскому» Януковичу был открыт. Кремль мог праздновать полную и окончательную победу, которая, через каких-нибудь восемь лет, обернется войной для Украины.
Между тем, Порошенко никогда не рвал тесных связей с третьим "троянским конем" Ющенко. Ненадолго уйдя в тень, он опять появился в 2007 году, когда тот же Ющенко назначил его главой совета НБУ.
Именно из периода Оранжевой революции растут корни вражды Порошенко с Тимошенко и Порошенко с Коломойским. С Тимошенко была драчка за силовые структуры и, кроме того, фракция Блока Юлии Тимошенко, после откровений Зинченко, проголосовала за снятие с Порошенко депутатства. Что же касается Коломойского, то Порошенко, будучи главой СНБО, прессовал Коломойского отдать контроль над рядом облэнерго, находившимися в управлении Коломойского, своему российскому другу Григоришину. Порошенко и Коломойский также столкнулись лбами из-за Никопольского завода ферросплавов, который Пинчук продавал российским олигархам, а наш теперешний гарант и его «русский друг» Григоришин опекали эту сделку. Другими словами, были «смотрящими».
Как наш гарант, дорвавшись до власти, обошелся с Коломойским и его командой мы знаем. Как он обойдется с Тимошенко, остается посмотреть, как говорят в Одессе.
Вот вам история президента Порошенко во время его первого Майдана. Ничего, кроме предательства и интриг, грязных сделок и коррупции. О его многочисленных и продолжающихся связях с Кремлем, а также, про его тотально про-российское окружение, мы поговорим позже. А следующая часть будет посвящена Порошенко и его роли во втором Майдане - революции Достоинства.
Продолжение следует…
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если после праздников - то у этих обдроченцев руки дрожать будут, тогда и без меня справятся...)
а если без шуток - это уже не 2014 год, хотелка у них уже не свежая...
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Украинская власть называет черное белым - Касьянов о «миротворческой инициативе» ПутинаСегодня на ZIKе говорили о «миротворческой инициативе» Путина.Представительница МИД по телефону несла какую-то полную ахинею, которую перестаёшь понимать уже через тридцать секунд непрерывной демагогии. Тарас Черновол (политолог, обслуживающий Порошенко - Пророк) в студии пытался убедить зрителей в очередной величайшей победе мировой дипломатии над всемирным злом. Меня физически поташнивало от бесконечной словесной эквилибристики, называющей черное белым, горькое - сладким, ложное - правдивым.Об этом рассказал минувшей ночью в Фейсбуке Юрий Касьянов.В действительности всё предельно просто:
1. Уже больше трёх лет продолжается агрессия России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) против Украины. Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс.2. Украина до сих пор не признала факт агрессии. Поэтому де-юре войны нет, есть внутренний конфликт.3. Украина продолжает торговать с государством-агрессором, и при этом требует усиления санкций со стороны мирового сообщества. Это нонсенс.4. Внешняя политика Украины потерпела фиаско, потому что Россия в цивилизованном мире не признана агрессором. Все эти т.н. «санкции» не сильно мешают России укреплять Вооружённые силы и продолжать оккупацию Донбасса.5. Более того, Россия, будучи агрессором, позволяет себе рядиться в одежды миротворцев, и уже Германия её поддерживает. А это пощёчина не только украинскому МИДу, но и здравому смыслу.6. Россия переиграла «мировое сообщество» - если её план сработает, то оккупация на востоке будет легализована «голубыми касками» на долгие годы. С России снимут санкции, а Украина будет нести все расходы по содержанию сепаратистов и оккупационных войск. И мы никому не докажем, что всё это - следствие российской агрессии.7. Никакие «миротворцы», никакие «наблюдатели», никакие российские офицеры СЦКК не могут быть на территории Украины. Мы вправе защищать себя, и убивать врагов. Никакого иного способа остановить войну нет. Только физическое уничтожение оккупантов. В противном случае империя никогда не откажется от своих планов уничтожения независимой Украины. …Великобритания времён Чемберлена аплодировала «мирным планам», приветствовала умиротворение агрессора, и не особенно рвалась воевать, отчасти симпатизируя Гитлеру… Эта безумная политика закончилась с началом Второй мировой войны. Тогда пришёл Черчилль и сказал: «я не обещаю вам ничего, кроме пота, крови, и слёз». И британцы стали воевать всерьёз. И только война смогла остановить коричневую чуму...
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Но а если Украина полностью выполнит Минские соглашения , то это уже точно сыграет в пользу России потому что против неё тут же отменят санкции которые и были применены за невыполнение Россией Минского договора который быстренько состряпали в редакции кровавого фашиста )(уйла путлина. Да даже очерёдность выполнения пунктов этого договора установлена кремлёвскими фашистами, и его преступно хочет признать украинское руководство, а значит тогда сам вопрос о продолжении санкций против кровавой фашистской педерации паРаши временно оккупировавшей часть суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса сразу отпадёт........
Всего навсего 9% украинцев положительно оценивают продажные минские соглашения, - опрос Положительно оценивают результаты минских договоренностей только 9,2% граждан Украины, и это видно что продажных кацапских холуёв этих затаившихся бандитов сепаратистов, прокремлёвских фашистов террористов.... Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных российскими фашистами захватчиками украинских территорий Крыма ( АРК), Донецкой и Луганской областей. И это отношение украинского народа к официальному продажному минскому сговору предателей Украины кучмы и медведчука, их предательским переговорам с кровавыми главарями бандитов сепаратистов - террористов оккупированной российскими фашистами бандитской резервации "лугандонии" (ордло ).
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- наголосив Михайло Басараб.
http://24tv.ua
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А ще наказ - типу, воїн ЗСУ! Не вбий найманця! ВСП тобою зразу займеться!!! То про що лемент?
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Вчера в 9:12
Если бы президент Порошенко был честен с самим собой и с украинским народом, в своем завтрашнем обращении к Верховной Раде он бы сказал вот что:
Уважаемые депутаты.
Три с половиной года назад народ Украины совершил большую ошибку, избрав меня Президентом страны.
Я шел на выборы с хорошими намерениями. Я планировал отказаться от бизнеса, быстро вернуть Донбасс, подписать международные соглашения, которые придут на смену Будапештскому меморандуму и гарантируют территориальную целостность Украины, победить коррупцию, сделать Украину богатой страной.
Увы, Бизнесмен во мне победил Президента. Я не смог продать «Рошен», зато по всей стране открывались все новые и новые магазины моего имени. Война оказалась настолько прибыльным делом, что и ее я никак не могу закончить, или хотя бы отдать в «слепой траст» - ей занимаемся в ручном ежедневном режиме я и моя команда. У меня нет времени ездить по миру и добиваться гарантий безопасности для Украины - растущий бизнес требует моего ежедневного присутствия. Вы не хуже меня знаете, что без взяток в нашей стране ни один вопрос не решить, поэтому победу над коррупцией я тоже решил отложить до лучших времен. Лучших, конечно же, для меня, а не для страны.
Уважаемые депутаты, вы были бесценными помощниками на моем пути. К счастью, многие из вас с понимаем отнеслись к моей беде - безмерной любви к деньгам - и были готовы отдавать голоса за нужные мне законопроекты, в обмен на определенные льготы, предоставленные вам, как моим верным подельникам.
Вместе мы добились потрясающего результата. Нет теперь в Украине больших патриотов, чем я и вы. Я - единственный украинец, который с полным правом может сказать - Украина - это моя страна. Потому что все в этой стране принадлежит мне. И лучшие из вас могут добавить: «Украина - это и наша страна тоже» - и будут правы. Ведь и вам, по праву, принадлежат теперь богатства Украины.
И вот вам моя программа на ближайшие два года. Надо держаться за власть любой ценой. Я на своем личном опыте знаю, как это нелегко. Знаю, как тяжело чувствовать себя ненавидимым целым народом. Понимаю, как трудно каждый день думать одно, а по телевизору говорить совершенно другое. Но, уважаемые депутаты, а я обращаюсь только к уважаемым мной, к тем, кто не читая поддерживает нужные мне законопроекты - нужно держаться! Второго такого шанса нам украинский народ не предоставит.
Помните, что враг не дремлет. Они выбивают из наших рядов самых лучших. У меня уже отобрали Гонтареву и Насирова, и ваши ряды под натиском прокуратуры и НАБУ редеют. Но стоит нам продержаться еще два года и в этой стране не останется никого, кроме нас - хозяев Украины, и украинского народа-голодранца. Поэтому наша главная задача - не допустить досрочных выборов.
А сейчас встаньте, и аплодируйте мне. Долго и преданно. Ведь кроме жажды наживы я люблю еще и славу. Спасибо вам за понимание моих маленьких слабостей.
Искренне ваш президент Порошенко. Ваш, и больше ничей. Ну не народа же, в самом деле...
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Обговорюйте тему.
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Тоді питання: "За чий рахунок?" Невже за тих, хто спровокував і забезпечував
війну?
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Андрофаги - етнічне коріння та вічна жорстокість москвинів
► Сила - це ЄДИНИЙ аргумент, що його розуміє і шанує москвин.
► Право, справедливість, мораль - це для нього китайська грамота.!
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
Мене дуже зацікавив цей віршик, який був написаний Степаном Руданським приблизно в 1830 році, особливо коли кацапчук семиліток просить батька швидше різати людину, бо це йому любо. Я навіть трішки сумнівався в цьому, поки не натрапив на статтю… https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
Внизу є частина з цієї статті, яка підтверджує правдивість цього віршика:
- За часів т. зв. "смуты" (1607-1611) повсталі московські стрільці виводили на ганок Кремля зв'язаних бояр і питали юрбу: "Иль любо?". Юрба кричала: "Любо, любо!". Тоді бояр кидали на підставлені списи. Потім розтинали їм черева, витягали кишки, відрубували руки, ноги. Юрба (чоловіки, жінки, діти) радісно кричали: "Любо! Любо!"
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Петро Олексійович пережив не легкі часи війни. Просто вже втомився і зламався. Його зрозуміти можна.
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