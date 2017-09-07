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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Один военнослужащий погиб в результате ДТП на Черкасщине. ФОТОрепортаж

На автодороге Киев-Одесса возле села Шарин Уманского района Черкасщины фура "Скания" врезалась в военный тягач "МАЗ-537", который был припаркован на обочине для ремонта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

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Установлено, что водитель автомобиля "Скания", совершил столкновение с военным тягачом "МАЗ-537", который был припаркован на обочине дороги для проведения ремонтных работ.

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Отмечается, что в результате ДТП водитель тягача получил травмы, а пассажир - старший солдат контрактной службы - погиб на месте.

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Возбуждено уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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Интересно тягач был огражден? Или виноватым сделают водителя фуры?
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#ніхтонезагинув з 25 серпня.От Порошенко,навіщо ти це бовкнув!!!
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вчера в Желтых Водах хоронили бойца, погибшего 3 сентября. Пистят они
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Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при взрыве на полигоне в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.




При взрыве боеприпаса на полигоне в Ленобласти погибли три человекаИнцидент произошел около 12:30 во время плановых танковых стрельб.
"Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения", - говорится в сообщении
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин военнослужащий погиб в результате ДТП на Черкасщине. ФОТОрепортаж
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