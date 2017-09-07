 Один военнослужащий погиб в результате ДТП на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.
Отмечается, что в результате ДТП водитель тягача получил травмы, а пассажир - старший солдат контрактной службы - погиб на месте.
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https://www.obozrevatel.com/crime/pogib-moj-drug-v-seti-soobschili-o-novoj-tragedii-v-silah-ato-na-donbasse.htm
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При взрыве боеприпаса на полигоне в Ленобласти погибли три человекаИнцидент произошел около 12:30 во время плановых танковых стрельб.
"Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения", - говорится в сообщении
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