 Один военнослужащий погиб в результате ДТП на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Установлено, что водитель автомобиля "Скания", совершил столкновение с военным тягачом "МАЗ-537", который был припаркован на обочине дороги для проведения ремонтных работ.Отмечается, что в результате ДТП водитель тягача получил травмы, а пассажир - старший солдат контрактной службы - погиб на месте.

Возбуждено уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.