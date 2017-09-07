EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  4527  18
Все про:Семерак (265) киотские деньги (53)

 "Украина вышла из non-compliance по Киотскому протоколу", - Семерак

семерак

Украина выполнила свои обязательства по первому периоду действия Киотского протокола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсе Украины.

"Украина вышла из non-compliance по Киотскому протоколу. Такое решение принято на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола, которое состоялось в Бонне. Не люблю мантр о виновных во всем "предшественников". Но именно в это время в прошлом году прогремела, возможно, и не среди такого ясного неба новость, что Комитет по соблюдению Киотского протокола Секретариата Рамочной Конвенции ООН по изменению климата принял решение относительно невыполнения (non-compliance) Украиной в полном объеме требований отчетности относительно своих обязательств по Киотскому протоколу", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Межигорье" может стать национальным заповедником, но сначала нужно провести инвентаризацию имущества и назначить управляющего, - Семерак

По его словам такими оказались последствия отключения в августе 2015 года Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины.

"Без преувеличений, это могло бы иметь действительно серьезные последствия для нас. На протяжении многих лет при различных правительствах к киотским деньгам относились как к ресурсу, который хорошо "освоить". "Предшественники" чихали на имидж страны, который становился все хуже и хуже, потому что мы выглядели дикарями, которые не держат своего слова и не выполняют обязательств", - отметил министр.

Украина вышла из non-compliance по Киотскому протоколу, - Семерак 01

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та вже нижче знайшли- навіть у зміст новини не вчитуючись. Що за люди...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...в 15 перепрошую насрали в 17 виправили ...дійсно велика перемога ...побільше вам таких пєрємог
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Усе -
халява закончилась для Украины .
Надо платить валютой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вышла из non-compliance это значит что косяки закрыты, соглашение продолжается
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"атомні" блоки стоять ...ахметка угольок данбацкий палить ...так для роттердамського скота гешефт напрацьовується ..."кіотські" гроші так просто не с3,14здиш ...а от на "справедливих" тарифах з гоїв можна бабло чавити ... жруть вони КАЗЛИ докуя ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы и сейчас дикари, не выполняющие свои обещания.
Обещания перед украинским народом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Придется Авакову на Ланосы пересаживаться..ну или на евробляхи!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полиция на евробляхах!!, как вам???, а чо???, какая страна - такая и полиция!!!, еще гривну отменить и евро ввести!!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ЗП, Мариуполе, Кривом рогу Ахметка как коптил, так и коптит с утра до ночи. Как они смогли киотский договор выполнить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одна из причин, которые ограничивают развитие предпринимательства в Украине, это продажи квот на выбросы. Что происходит: каждая страна имеет право на выброс в атмосферу определённого объёма парниковых газов. Любое транспортное средство или предприятие страны выбрасывает такие отходы. Так вот, продавая квоты мы не имеем права запускать предприятия, которые увеличат выброс веществ более положеного. Это преднамереное ограничение предпренимательства. Используя построеные при совке предприятия мы так же ограничиваем развитие, поскольку они сжирают большую часть выделеных Украине квот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бред - основная причина это то что предприятия которые достались в наследство от совка неконкурентноспроможни, их продукция нахрен никому не нужна, вот это и есть самая главная причина почему они не работают
 показать весь комментарий
Ответить
 
США подписали Киотский протокол но так и не ратифицировали, а из Парижского Трамп вообще выходить собрался. Канада отказалась от выполнения своих обязательств по Киотскому протоколу. Китай и Индия на него вообще наплевали. А у нас что? Катастрофа? Бумажки не отправили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да - не катастрофа!!! Но - вот последствия того, против чего направлен Киотский протокол:
США ("Харви")


Китай:


Так что и США, и Китай сами и виноваты - 2 страны, наиболее ответственные зы выкиды!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же интересно читать коменты от людей, которые в данной теме - как я в китайском языке!!! 99% писателей понятия не имеет, что такое "Национальный электронный реестр антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины" и его место в данной теме, но - рассуждают! советуют! а я, дававший 3 месяца назад на его последнюю версию рецензию и замечания - скромно молчу...пойти, почитать, что ли, благодарность профильного заммминистра за мою рецензию...

Выглядит Кадастр примерно так (один из вариантов): СОВЕТУЮ ПОЧИТАТЬ - ШТУКА ЗАНЯТНАЯ! но предупреждаю - не одна сотня страниц!!!

Министерство экологии и
природных ресурсов Украины
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАДАСТР
АНТРОПОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ
ИЗ ИСТОЧНИКОВ И
АБСОРБЦИИ ПОГЛОТИТЕЛЯМИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В УКРАИНЕ
ЗА 1990-2013 ГГ.

Я ЭТО К ЧЕМУ - РАССУЖДАЙТЕ О ТОМ, В ЧЕМ РАЗБИРАЕТЕСЬ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина вышла из non-compliance по Киотскому протоколу", - Семерак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти