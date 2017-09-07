 "Украина вышла из non-compliance по Киотскому протоколу", - Семерак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсе Украины.
"Украина вышла из non-compliance по Киотскому протоколу. Такое решение принято на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола, которое состоялось в Бонне. Не люблю мантр о виновных во всем "предшественников". Но именно в это время в прошлом году прогремела, возможно, и не среди такого ясного неба новость, что Комитет по соблюдению Киотского протокола Секретариата Рамочной Конвенции ООН по изменению климата принял решение относительно невыполнения (non-compliance) Украиной в полном объеме требований отчетности относительно своих обязательств по Киотскому протоколу", - пишет он.
По его словам такими оказались последствия отключения в августе 2015 года Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины.
"Без преувеличений, это могло бы иметь действительно серьезные последствия для нас. На протяжении многих лет при различных правительствах к киотским деньгам относились как к ресурсу, который хорошо "освоить". "Предшественники" чихали на имидж страны, который становился все хуже и хуже, потому что мы выглядели дикарями, которые не держат своего слова и не выполняют обязательств", - отметил министр.
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Achtung!
Казламордый detected!
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халява закончилась для Украины .
Надо платить валютой.
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Обещания перед украинским народом.
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США ("Харви")
Китай:
Так что и США, и Китай сами и виноваты - 2 страны, наиболее ответственные зы выкиды!
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Выглядит Кадастр примерно так (один из вариантов): СОВЕТУЮ ПОЧИТАТЬ - ШТУКА ЗАНЯТНАЯ! но предупреждаю - не одна сотня страниц!!!
Министерство экологии и
природных ресурсов Украины
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАДАСТР
АНТРОПОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ
ИЗ ИСТОЧНИКОВ И
АБСОРБЦИИ ПОГЛОТИТЕЛЯМИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В УКРАИНЕ
ЗА 1990-2013 ГГ.
Я ЭТО К ЧЕМУ - РАССУЖДАЙТЕ О ТОМ, В ЧЕМ РАЗБИРАЕТЕСЬ!!!
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