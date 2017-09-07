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 Лицам, которые вывезли украинские картины в оккупированный Крым, сообщили о подозрении, - ГПУ

прокуратура военная

Ущерб от пропажи произведений превышает 1,3 млн. грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ, прокуроры объявили о подозрении злоумышленникам, которые вывезли на оккупированную территорию АРК картины из украинского музея.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту завладения должностными лицами КУ "Мариупольский краеведческий музей" 52 картинами государственной части Музейного фонда Украини, - сказано в сообщении. - Так, указанными лицами передано на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в КРУ "Симферопольский художественный музей" 52 картины, в связи с чем государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более 1 млн. 320 тыс. долларов США.

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Сообщается, что прокуратура АРК, совместно Нацполцией сообщила о подозрении должностным лицам руководящего состава КУ "Мариупольский краеведческий музей" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Также известно, что в ближайшее время о подозрении сообщат и третьему лицу в этом уголовном производстве, а именно гражданину, находящемуся на временно оккупированной территории полуострова Крым и в соучастии с указанными должностными лицами способствовал совершению уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Известно, что санкция указанной статьи УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
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