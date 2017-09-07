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Все про:Путин (24214) Россия (72171) США (13359) Тиллерсон (152)

 Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает"

путин

Российский президент Владимир Путин выступил с едким комментарием в адрес госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заметив, что тот "попал в плохую компанию" после того, как получил государственную награду за вклад в развитие российско-американских отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Обращаясь к гражданину США на пленарном заседании в рамках экономического форума во Владивостоке, Путин сказал: "Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает".

"Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге", - добавил Путин под одобрительные возгласы аудитории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не моя невеста, а я не его жених, - Путин

В 2013 году Путин присудил Тиллерсону, возглавлявшему тогда нефтяной гигант Exxon Mobil, Орден Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества между странами в энергетическом секторе.

Путин добавил, что, несмотря на сложности в дипломатических отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями, в том числе и с ExxonMobil, продолжаются.
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Американцу насрать на твой орден. Как и на твои замечания ))
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Дальше торжественно звучит цитата Лавровой клячи ! ( Ну вы ее знаете ...)
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"он попал в плохую компанию", когда к тебе, ху#ло, приезжал...
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Ага, приехал в плохую компанию, получил орден дружбы, но вовремя отрулил шоб дома званием подхуйловника не наградили...
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Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает",- жаргон гопника, а не президента.
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Ну он хоть отруливает,а у Хуйла даже руля нет.
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В профиль напоминает всемирную кличку *героя* этой новости

Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает" - Цензор.НЕТ 5483
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Будешь много говорить, томагавк пиндосов "попадет" в твою кацапскую компанию
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Пуйло другими понятиями мыслить не способен.
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Хутин может, мочить подобных себе Барыг в сортирах Ростова.
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Так не мудрено - в путенской компании даже прикормленным становится стремно
Там ведь КНДР, Иран, Хезболла и ИГИЛ
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))))))отброс пуйло : Трамп не посчитал нужным пригласить пуйло на заседание по реформированию ООН
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Ото воно і злиться за це та зриває оплески серед своїх холопів- бо більше йому вже ніхто не плещще.
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Что ж ты, фраер, сдал назад
Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза
Брось трепаться о судьбе
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В 13-м году и мы с россиянами были братьями навек...
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А всього чотири роки минуло і як усе помінялося...
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Але не для всіх, ще багато шукають там братів.
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В 13 году, Мы наивно верили в Братство и Будапештский меморандум.
В 17 году, Мы видим Кровь своих Защитников и " обеспокоиность" гарантов того самого "меморандума" ( к США нет претензий).
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Мы это кто? После бомбежек в Ичкерии уже многие не верили, а некоторым верующим в российское братство для этого нужны были убитые украинцы?
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ьЯ даже представил эту картину.. Сидит путин и лавров.. рассуждают...
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як можна бути таким ідіотом, чи воно реально таке тупе, чи робе вигляд, що воно хотіло цим сказать, і правда, на кацапщині якийсь вірус дебілізму витає, мало огородити забором, ще й марлею в кілька слоїв накрити потрібно
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Рекс прозрів ))
Та й чого йому бути з невдахами та паріями...
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Даааа.... Напрасно я раньше говорил что Утин похож на мартышку - у мартышки ума значительно больше... А он - просто бывший КГБшный стукач, с манией шпионизма... Кто не с ним - значит в "плохой компании"... А вокруг - шпионы.. И тишина.....
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завидует по-черному?
его, альфа-чмо, в ту компанию не зовут - вот она и плохая!
обиделся! "я и медальки выдавал...а тот..!" (детский сад, ясельная группа)
а вдруг позовут??? да еще в плохую компанию...
"позови меня с собой
я пройде сквозь злые ночи..." (песня)
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Ох, сильно я сомневаюсь что Тиллерсон считает орден от Путина чем-то ценнным....
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мы, димон, Тиллерсону и медаль дружбы как дружбану дали, а он кинул нас и отрулил с нею в другую компанию которая нас пресует.
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Да, карлик, плохи твои дела. Углеводороды нонче не работают, как было раньше. Предложи дружбу Мэттису, может получится...
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Русь слиняла в два дня. Самое большее - в три. Даже "Новое Время" нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая "Великого переселения народов". Там была - эпоха, "два или три века". Здесь - три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Чтó же осталось-то? Странным образом - буквально ничего.

(С)
В.В.Розанов
АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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хуйло в очередной раз для ваты озвучил свой высер, а вата в захлеб поприветствАвАла...
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159325310035578&set=a.434379715577.375780.818065577&type=3&theater
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Inna Sergeevna

· 33 хв ·

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» был проведён сатанинский опрос: «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?» Тридцать процентов было отдано чеченцам, пятьдесят- украинцам. Тут я расхохоталась в голос.
Вообразите картину. Темное время, идут Ваня и Митя. Вдруг, чу...Митя остановился, увидев поодаль рослую фигуру.-

-Ваня, стой...

-Ты чего?

-Давай не пойдем дальше...

-Да ты чего?

-Ваня, там украинец идет, я опасаюсь...

-Украинец, да как ты узнал то?

-А ты спроси его, чей Крым, ну. Я тебя Христом богом заклинаю. Давай пойдем через кладбище. Он нас безвизом отхлещет.

Смотрит недобро, видишь...В одной руке у него- мальчик распятый, а в другой- снегирь зажаренный.

Вышиванка цветастая и шаровары, флаг желто-синий, горилка с салом за поясом и топор.

-Азохен вей, товарищи бояре, закурить есть?-Фигура стремительно приблизилась и нарушила тишину.

-Полиция...мама... людииии...- Бросились врассыпную рослые богатыри.
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Да.Да ... а кацапы в этого Тиллерсона миллионы влили, побрякушками его обвешевали..... И ВСЕ ВПУСТУЮ....МНОГОХОДОВОЧКА, ОДНАКО
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ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.
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ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.
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Тиллерсон попал в плохую компанию, когда Путин вручил ему орден?
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ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.ХУЙЛО.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает"
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