 Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Обращаясь к гражданину США на пленарном заседании в рамках экономического форума во Владивостоке, Путин сказал: "Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает".
"Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге", - добавил Путин под одобрительные возгласы аудитории.
В 2013 году Путин присудил Тиллерсону, возглавлявшему тогда нефтяной гигант Exxon Mobil, Орден Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества между странами в энергетическом секторе.
Путин добавил, что, несмотря на сложности в дипломатических отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями, в том числе и с ExxonMobil, продолжаются.
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Оно - моль уркаганская !
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Там ведь КНДР, Иран, Хезболла и ИГИЛ
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Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза
Брось трепаться о судьбе
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В 17 году, Мы видим Кровь своих Защитников и " обеспокоиность" гарантов того самого "меморандума" ( к США нет претензий).
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Та й чого йому бути з невдахами та паріями...
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фото капітана Рекса.
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его, альфа-чмо, в ту компанию не зовут - вот она и плохая!
обиделся! "я и медальки выдавал...а тот..!" (детский сад, ясельная группа)
а вдруг позовут??? да еще в плохую компанию...
"позови меня с собой
я пройде сквозь злые ночи..." (песня)
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https://youtu.be/ZoHC6QtnsRo
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(С)
В.В.Розанов
АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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· 33 хв ·
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» был проведён сатанинский опрос: «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?» Тридцать процентов было отдано чеченцам, пятьдесят- украинцам. Тут я расхохоталась в голос.
Вообразите картину. Темное время, идут Ваня и Митя. Вдруг, чу...Митя остановился, увидев поодаль рослую фигуру.-
-Ваня, стой...
-Ты чего?
-Давай не пойдем дальше...
-Да ты чего?
-Ваня, там украинец идет, я опасаюсь...
-Украинец, да как ты узнал то?
-А ты спроси его, чей Крым, ну. Я тебя Христом богом заклинаю. Давай пойдем через кладбище. Он нас безвизом отхлещет.
Смотрит недобро, видишь...В одной руке у него- мальчик распятый, а в другой- снегирь зажаренный.
Вышиванка цветастая и шаровары, флаг желто-синий, горилка с салом за поясом и топор.
-Азохен вей, товарищи бояре, закурить есть?-Фигура стремительно приблизилась и нарушила тишину.
-Полиция...мама... людииии...- Бросились врассыпную рослые богатыри.
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