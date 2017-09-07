 В Хмельницком задержали активистов, которые шантажировали застройщика, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"По результатам совместных скоординированных действий прокуратуры области, отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в области разоблачена группа лиц из числа общественных активистов, требовавших средства в должностных лиц предприятий-застройщиков города Хмельницкого", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что был задокументирован факт вымогательства у должностных лиц двух строительных компаний 10 тыс. долларов.
"Средства требовались членами одной из общественных организаций за не создание препятствий при строительстве многоквартирного дома. Митингующие проводили различные акции протеста и инициировали письменные обращения в контролирующие и правоохранительные органы о возможных нарушениях при строительстве", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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