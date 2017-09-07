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Все про:общественные организации (119) прокуратура (3166) Хмельнитчина (392) застройка (607)

 В Хмельницком задержали активистов, которые шантажировали застройщика, - ГПУ

прокуратура военная

В Хмельницком задержали членов одной из городских общественных организаций, которые занимались вымогательством с застройщиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"По результатам совместных скоординированных действий прокуратуры области, отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в области разоблачена группа лиц из числа общественных активистов, требовавших средства в должностных лиц предприятий-застройщиков города Хмельницкого", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что был задокументирован факт вымогательства у должностных лиц двух строительных компаний 10 тыс. долларов.

"Средства требовались членами одной из общественных организаций за не создание препятствий при строительстве многоквартирного дома. Митингующие проводили различные акции протеста и инициировали письменные обращения в контролирующие и правоохранительные органы о возможных нарушениях при строительстве", - отметили в ведомстве.

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В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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Когда то активисты помогли дедушкам , бабушкам . а сейчас деньги вымогают . Другие времена , другие нравы .
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естественно застройщик не виноват.. у меня 10 год возле дома стройка, куча нарушений, квар тиры уже по 5 раз продали и ГПУ этого в упор не видит, как и Клячко, обещавший прекратить беспредел
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остался нераскрытым вопрос: сколько застройщик забашлял прокурорамм, чтобы те закрыли протестующих? Или кто-то настолько наивный, что верит в прокурорскую туфту?
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ну от подумай яку суму закатали активісти що застройщику вгодніше башлянути прокурорам ?
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а ты уверен, что они вымогали деньги, а не просто боролись за свои права?
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Так активисты или вымогатели, там по ходу вообще ОПГ, Да уж.
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когда будет арешт Луценко?? из за срапвки про Бальчуна!
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коли чую слово активіст підсвідомо говорю собі то аферист мразь ! ще раз повторюсь як казав мій знайомий сбушнік зараз самий вигодний бізнес це бути антикорупціонером !
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это потому, что ты дешевая подстилка, минстецевый жополиз, который оправдывает коррупцию и царя
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Хмельницком задержали активистов, которые шантажировали застройщика, - ГПУ
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