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Все про:Беларусь (2738) Германия (2953) Россия (72171) учения (2004)

 Министр обороны ФРГ об учениях "Запад-2017": Русские демонстрируют силу. Количество военных - более 100 тысяч

беларусь учения 2017 запад

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен высказала предположение, что Россия задействует 100 тыс. военных на учениях "Запад-2017" в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила глава Минобороны журналистам в Таллинне.

"Бесспорно, мы наблюдаем за демонстрацией возможностей и сил русских", - сказала она.

"Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях "Запад": более 100 тыс.", - сказала У. фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Флоранс Парли.

Со своей стороны, Ф.Парли заявила, что, по ее мнению, очевидно, что Москва проводит "преднамеренную, нарочитую" стратегию демонстрации своей военной мощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать

Напомним, стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Как сообщала российская сторона, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

Учения пройдут на территории Беларуси и России. Ранее в среду Столтенберг заявил, что НАТО направит трех своих представителей наблюдать за ходом учений.

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Да кацапи і так знають що Європа обісралась. Дякувати Америці що путлерасти не почали окупацію повною мірою!!!
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Дяка українським добровольцями та волонтерам в першу чергу. Усе інше- вторинне.
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ПАнты колошматят- перед тем, как перестанут дышать.
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Алени!
Побольше маневров, учений и парадов!
Побольше керосинок в небе над Балтикой!
ссср так же агонизировал!
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не "силу" русофашисты демонстрируют а АГРЕССИЮ!!!
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То вони вам демонструють- аби ви менше з ними панькалися.
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Больше народу - больше денег.
Пусть продолжают, пенсионеры всё оплатят.
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Не удивлюсь, если придуманная Вейшнория на придуманных учениях непридуманно накостыляет кацмическим войскам Немытой...
А чё! Чечню уже за два часа одним полком ВДВ брали! Да, козоёбы лаптеногие!...
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Покойный Союз в свое время, проводил такие учения, что нынешнее телодвижения фашистороSSии - придорожная пыль. Ну где сейчас Союз, мы все знаем.
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И воск перед распадом СССР было больше 1000000 душ.....но писец подкрался незаметно,так будет и с Хуйлом.
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Каждый немецкий солдат уносил с собой десять кацапов во второй мировой. Сейчас объединимся вместе для умертвления бешенного медведя.
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Украинцы , которые погибли, тоже кацапами были ?
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как только коцапы поверят что они сила, они сразу на кого-то нападут, так что соседним европейским странам стоит задуматься
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Хороший ход мысли. Нужно заставить их поверить в том,что они полное гавно.
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Урсула фон дер Ляйен села на измену.
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Лукашенко подвел итог учений "Запад-2017":
Вместо 13 тысяч, в Беларусь приперлось из России 100 тысяч колорадов и сожрали всю нашу бульбу!
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Да-а-а... Большая птицефабрика... Сколько петушков - аж за 100 000 перевалило!
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А что скажет Штайнмайер, Эрлер, Меркель...Может снова предложит снять санкции с россии?
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Хорошо бы Габриэля подключить - он видит даже то, что другие не видят. Например, что х-ло готов пустить миротворцев на Донбасс.
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Подготовка русского витязя-лазутчика для заброски в Вейшнорию:


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Крым надо брать пока они все на учениях
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Запомни ватник!
- Бандеровцев много, а ты у мамы один!
Примени своё "астраумие" на я плакаль. сру!
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насобирали 100 тыс чел и в чем тут сила? на 1 сент мусульман в мацкве больше собралось без всяких приказов
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Та бульбу допомагати копати приперлись...
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Воевать русские любят , это факт. Им не жалко ничего - своя экономика и страна не так развита чтобы жалеть. Это немцам американцам страшно если вдруг война и разрушат их автопром или прекрасные мегаполисы, а русским не жалко - всё равно своего такого нету.
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100000 тисяч,маловато будет.Только учения и проводить...
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Чим більше кацапня потратить бабла на всякі там навчання,тим краще.А потім дімон скаже кримській ваті-денєг нет,но ви держітесь.Ну і побажає їм всього найкращого...
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***
Спросили паренька на улице, в Москве:
Как ты относишься к украинской войне?
Сказал, не думая - Россия победит!
И если нужно, то и он, охотно побежит!!!
Пришел домой. Спросила мать - Куда собрал рюкзак?
- Я, мама, еду на войну! России помогать!
Задумалась седая мать. - Послушай-ка сынок,
Ты вырос у меня большим…Но как придумать смог!!
Кого собрался убивать, а главное - за что?
Не заставляй меня страдать… Да главное не то..
Коль ты собрался убивать - сначала... мать убей!
Ведь ты же знаешь, что и я - украинских кровей.
Соседа застрели, сынок, ведь тоже он «хохол».
И девочку свою убей, с которой в школу шел…
Забросив в уголок рюкзак, сынок вернулся в дом.
Смахнул рукой слезу с лица - проснулся разум в нем!
Вот если б каждая из нас учила сыновей -
То главным стал бы НЕ ПРИКАЗ, а СЛОВО МАТЕРЕЙ!!!
***2014г.***
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Таких матерей давно стерли в лагерную пыль, там остались лишь манкурты у которых выбор был не велик: либо идти следом, либо выжить...
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Стихотворение конечно же - прекрасно.
И по смыслу, и по слогу, и по идее.
Но?!
Есть одно но, ватник скорее убёт свою Маму, чтобы на её пенсию сбежать в лохогандонию!
К таким же опущенцам как и оно само!
Вырождение, понимаете ли!
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Любая тема, связанная с Россией на этом пропагандистском и псевдоновостном сайте вызывает какую-то болезненное возбуждение у украинских профессиональных патриотов. Обычные учения, каким боком они вас касаются? Почему-то бутузовские мрази-редакторы не указывают, что. на этих учения будут наблюдатели он НАТО и даже..... от Украины.
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Да здравствует гонка вооружений развалившая совок. Дайош дубль 2.
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Побольше учений, и парадов всяких! Побольше танков и пушек, побольше тупых солдафонов из нищих исчезающих деревень!
Надо же показать всем?
А ведь Господа Укропы, именно Мы с Вами будем свидетелями и возвращения частей Луганской и Донецкой областей, и возвращения территории полуострова Крым !
А Украинские Дети БУДУТ ЖИТЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЕ ( члена НАТО)!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинистр обороны ФРГ об учениях "Запад-2017": Русские демонстрируют силу. Количество военных - более 100 тысяч
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