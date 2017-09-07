 Министр обороны ФРГ об учениях "Запад-2017": Русские демонстрируют силу. Количество военных - более 100 тысяч

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила глава Минобороны журналистам в Таллинне.
"Бесспорно, мы наблюдаем за демонстрацией возможностей и сил русских", - сказала она.
"Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях "Запад": более 100 тыс.", - сказала У. фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Флоранс Парли.
Со своей стороны, Ф.Парли заявила, что, по ее мнению, очевидно, что Москва проводит "преднамеренную, нарочитую" стратегию демонстрации своей военной мощи.
Напомним, стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Как сообщала российская сторона, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.
Учения пройдут на территории Беларуси и России. Ранее в среду Столтенберг заявил, что НАТО направит трех своих представителей наблюдать за ходом учений.
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Побольше маневров, учений и парадов!
Побольше керосинок в небе над Балтикой!
ссср так же агонизировал!
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Пусть продолжают, пенсионеры всё оплатят.
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А чё! Чечню уже за два часа одним полком ВДВ брали! Да, козоёбы лаптеногие!...
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Вместо 13 тысяч, в Беларусь приперлось из России 100 тысяч колорадов и сожрали всю нашу бульбу!
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- Бандеровцев много, а ты у мамы один!
Примени своё "астраумие" на я плакаль. сру!
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Это на каком наречии?
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Спросили паренька на улице, в Москве:
Как ты относишься к украинской войне?
Сказал, не думая - Россия победит!
И если нужно, то и он, охотно побежит!!!
Пришел домой. Спросила мать - Куда собрал рюкзак?
- Я, мама, еду на войну! России помогать!
Задумалась седая мать. - Послушай-ка сынок,
Ты вырос у меня большим…Но как придумать смог!!
Кого собрался убивать, а главное - за что?
Не заставляй меня страдать… Да главное не то..
Коль ты собрался убивать - сначала... мать убей!
Ведь ты же знаешь, что и я - украинских кровей.
Соседа застрели, сынок, ведь тоже он «хохол».
И девочку свою убей, с которой в школу шел…
Забросив в уголок рюкзак, сынок вернулся в дом.
Смахнул рукой слезу с лица - проснулся разум в нем!
Вот если б каждая из нас учила сыновей -
То главным стал бы НЕ ПРИКАЗ, а СЛОВО МАТЕРЕЙ!!!
***2014г.***
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И по смыслу, и по слогу, и по идее.
Но?!
Есть одно но, ватник скорее убёт свою Маму, чтобы на её пенсию сбежать в лохогандонию!
К таким же опущенцам как и оно само!
Вырождение, понимаете ли!
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Надо же показать всем?
А ведь Господа Укропы, именно Мы с Вами будем свидетелями и возвращения частей Луганской и Донецкой областей, и возвращения территории полуострова Крым !
А Украинские Дети БУДУТ ЖИТЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЕ ( члена НАТО)!
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