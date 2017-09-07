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 Политика Украины
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Все про:обмен (575) СБУ (14859) наемники РФ (105)

 Юридически передача в ОРДЛО 309 наемников РФ возможна только при решении президента об их помиловании, - СБУ

юрий кочанов

В СБУ раскрыли механизм передачи в ОРДЛО задержанных в Украине наемников РФ. Обязательным условием передачи этих лиц в ОРДЛО является их согласие.

Единственная юридически правильная передача 309 наемников возможна только при решении о помиловании комиссии при президенте и самого президента. Об этом на круглом столе, посвященном реабилитации пленных, заявил участник минских переговоров, представитель объединенного центра по координации поиска пропавших без вести в зоне АТО при СБУ Юрий Кочанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

Он добавил, что обязательным условием передачи этих лиц в ОРДЛО является их согласие. Если кто-то из них откажется, то они останутся на территории, подконтрольной Украине.

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По словам Юрия Кочанова, на минских переговорах представители Донецка и Луганска категорически против таких обменов: они настаивают на формуле "всех на всех".
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Сегодня писали об украинских военнопленных в ДНР. Несколько новостей вниз.
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Те, кто писал и предлагают, а не из Норвегии.
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Норвегии? Вроде бы речь шла о том, что слово только за президентом.
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Невозможен, ибо наших у коллаборантов около 200, из которых они признают всего чуть больше 100, у нас же только россиян 300, а коллаборантов в 4 раза больше.
Я бы вообще россиян менял только на наших заложников в РФ.
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А ,тобто вони десь є. Але про них ніхто не говорить.
Не показує європейській громаді іт.д.
Прямо кажучи, їх приховують від суспільства.
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По словам Юрия Кочанова, на минских переговорах представители Донецка и Луганска категорически против таких обменов: они настаивают на формуле "всех на всех", - а кто дал полномочия этим представителям и что они представляют?
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у кого поднимется рука их помиловать??????????
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Вы еще вспомните формулу Савченко - давайте отдадим всех и будем надеяться, что лугандоновские уроды прослезятся и отдадут наших.
Как только презик подпишет помилование - противозаконно держать этих убийц и предателей взаперти. Тем более хотелось бы увидеть этот "щедрый" список. 309 к 87? А как все остальные? Кто эти 309 и кто 87? Не хотелось бы убийц диверсантов менять на диб-в заробитчан и отдыхающих. Тем более они там у себя в лугандоне еще 3 сотни за пару дней на подвалы кинули.
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Выпустить да еще помиловать этих мразей, которые убивали и издевались.
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РОССИСКИХ?! Нет у нас никаких российских, сам путин говорил.
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Ну, ему брехать, так самая брехливая собака позавидует. Значит, есть
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А можливо юридично оформити передачу кацапських найманців до пекла? А то їх там гіві з морорилой вже заждалися...
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Кричали "Амнистии убивцам ни будет !!!"
ну-ну...
так же как "особого статуса" и "федерализации" всей Украины.
Ну ешьте децентрализацию и обмен заложниками.
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Не уберегли в своё время Черновола, а теперь быдло под сине-жёлтым флагом Скоропадського будут гонять иногда для близира меняя пастухов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮридически передача в ОРДЛО 309 наемников РФ возможна только при решении президента об их помиловании, - СБУ
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