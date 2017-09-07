 Юридически передача в ОРДЛО 309 наемников РФ возможна только при решении президента об их помиловании, - СБУ

Единственная юридически правильная передача 309 наемников возможна только при решении о помиловании комиссии при президенте и самого президента. Об этом на круглом столе, посвященном реабилитации пленных, заявил участник минских переговоров, представитель объединенного центра по координации поиска пропавших без вести в зоне АТО при СБУ Юрий Кочанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.
Он добавил, что обязательным условием передачи этих лиц в ОРДЛО является их согласие. Если кто-то из них откажется, то они останутся на территории, подконтрольной Украине.
По словам Юрия Кочанова, на минских переговорах представители Донецка и Луганска категорически против таких обменов: они настаивают на формуле "всех на всех".
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Я бы вообще россиян менял только на наших заложников в РФ.
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Не показує європейській громаді іт.д.
Прямо кажучи, їх приховують від суспільства.
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По словам Юрия Кочанова, на минских переговорах представители Донецка и Луганска категорически против таких обменов: они настаивают на формуле "всех на всех", - а кто дал полномочия этим представителям и что они представляют?
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Как только презик подпишет помилование - противозаконно держать этих убийц и предателей взаперти. Тем более хотелось бы увидеть этот "щедрый" список. 309 к 87? А как все остальные? Кто эти 309 и кто 87? Не хотелось бы убийц диверсантов менять на диб-в заробитчан и отдыхающих. Тем более они там у себя в лугандоне еще 3 сотни за пару дней на подвалы кинули.
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ну-ну...
так же как "особого статуса" и "федерализации" всей Украины.
Ну ешьте децентрализацию и обмен заложниками.
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