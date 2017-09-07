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 Политика Украины, Экономика
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Все про:коррупция (7424) Корчак (145) НАПК (509)

 В НАПК представили концепцию проекта Закона Украины "О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы" , - Корчак

Корчак рассказала об основных пунктах стратегии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Натальи Корчак в Фейсбук, на первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки новой антикоррупционной стратегии на 2018- 2020 годы, сформированной на базе НАПК, представили основную концепцию проекта Закона Украины "О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы"

Также представили и дорожную карту по разработке стратегии и материалы, наработанные внутренней рабочей группой НАПК.

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"Среди приоритетных принципов Антикорстратегии - оценка уровня коррупции и анализ результатов такой оценки, завершение формирования антикоррупционных органов, совершенствования законодательной инициативы, предотвращения коррупции на всех уровнях власти и в частном секторе, - пишет Корчак. - Присутствующие согласились с тем, что к разработке Антикорстратегии для Украины на следующие три года должны быть внесены качественные предложения, выполнение которых будет максимально реальным, с четкой конкретизацией тех или иных коррупционных рисков на будущее в каждом из органов государственной власти, государственных предприятий и тому подобное".

В НАПК представили концепцию проекта Закона Украины О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы , - Корчак 01


После поступления, обработки и анализа предложений проект Антикорстратегии будет обнародован для общественного обсуждения.
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оценка уровня коррупции и анализ результатов такой оценкиИсточник: https://censor.net.ua/n454396

Гениально Ватсон!
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побольше премий поменьше результатов)))))))))))
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Сама краща стратегія-це почати сажати в тюрми злодіїв та хапуг.Для цього треба змінити кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство.Щоб покарання за корупцію було невідворотним,і негайним.А все інше-від лукавого...
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вот как прочел - корчак! - меня самого начинает корчить...
(вспоминаю сразу ее премию - "ну мы же работали, это же не просто так!" итить колотить!)
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а кто тебя до 2020 терпеть будит? не можешь других посадить , сядешь сама ,раньше сядешь раньше выйдешь
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Вот человек работает - целые стратегии придумывает аж до 20-го года ! Вот это молодец , премию ей срочно и медаль ! А то что она, сука, до сих пор НИ ОДНОГО вора не нашла по их декларациям - то все херня , главное у нас теперь стратегия есть ! Цирк , бля ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАПК представили концепцию проекта Закона Украины "О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы" , - Корчак
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