 В НАПК представили концепцию проекта Закона Украины "О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы" , - Корчак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Натальи Корчак в Фейсбук, на первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки новой антикоррупционной стратегии на 2018- 2020 годы, сформированной на базе НАПК, представили основную концепцию проекта Закона Украины "О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы"
Также представили и дорожную карту по разработке стратегии и материалы, наработанные внутренней рабочей группой НАПК.
"Среди приоритетных принципов Антикорстратегии - оценка уровня коррупции и анализ результатов такой оценки, завершение формирования антикоррупционных органов, совершенствования законодательной инициативы, предотвращения коррупции на всех уровнях власти и в частном секторе, - пишет Корчак. - Присутствующие согласились с тем, что к разработке Антикорстратегии для Украины на следующие три года должны быть внесены качественные предложения, выполнение которых будет максимально реальным, с четкой конкретизацией тех или иных коррупционных рисков на будущее в каждом из органов государственной власти, государственных предприятий и тому подобное".
После поступления, обработки и анализа предложений проект Антикорстратегии будет обнародован для общественного обсуждения.
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Гениально Ватсон!
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(вспоминаю сразу ее премию - "ну мы же работали, это же не просто так!" итить колотить!)
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