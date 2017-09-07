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 Политика Украины
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 Порошенко присвоил генерал-майору Максиму Шаповалу звание Героя Украины (посмертно)

шаповал

Президент Украины присвоил генерал-майору Максиму Шаповалу звание Героя Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны, об этом глава государстваПетр Порошенко сообщил сегодня в Верховной Раде Украины.

Сообщается, что Президент отметил выдающуюся, мужественную и важную работу украинского Героя Максима Шаповала в районе проведения АТО, в частности, в глубоком тылу противника.

Отмечается, что присутствующие в Верховной Раде Украины почтили память во время российской агрессии погибших защитников Украины.

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины Петр Порошенко отметил, что имя Максима Шаповала присвоено Специальном резервом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Напомним, что генерал-майора Максим Михайлович Шаповал навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал до своей гибели в ознаменование его личного вклада в защиту Родины и проявленных при этом мужества и героизма, отваги, а также самоотверженных действий при исполнении воинского долга в районе проведения АТО. Соответствующий приказ подписал Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак в августе с. г.. Кроме того, во исполнение соответствующего приказа начальника Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о генерал-майоре Максиме Шаповале внесены в Книгу Славы ГУР МО Украины.

Напомним, сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня с в Киеве.
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Герої не вмирають!
А розбите донецьке літовище треба залишити як пам'ятник кіборгам. А новому літовищу дати ім'я Максима Шаповала.
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Слава настоящему генералу-герою! Не забудь пэтюня своим хенералам карманным ордена и медали выписать.
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А шо с тем хенералом,что в зоне АТО рассказывает нашим ребятам,что с недоимперией воевать нельзя?! Почему Полторак ничего не говорит по этому поводу людям!? В чем проблема? Долго этот хенерал будет еще заниаать свою должность? Это позор !
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Слава настоящим Героям, Генералам Украины, таким как Максим Шаповал!
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Генерал-разведчик.
Где погиб, на поле боя,на улице от пули снайпера, прилетевшей неизвестно откуда???

Нет,
взорвали разведчика в СОБСТВЕННОЙ машине.
Пошел пообедать.

Вот такие разведчики - только ежедневно докладывают, что 10-30- рос танков, 100-300 тонн снарядов переброшены в данецк и 100-500 тонн топлива переброшено туда же.
В течение след недели все енто прилетает на укр территорию по укр солдатам и городам.

А добровольцу ДУК, которого взорвали на передовой 6.09.17 тоже

дадут звание Герой Украины??
Подорвался на растяжке на передовой.

Нет,не дадут,
его даже нет в списках погибших.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил генерал-майору Максиму Шаповалу звание Героя Украины (посмертно)
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