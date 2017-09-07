 Порошенко присвоил генерал-майору Максиму Шаповалу звание Героя Украины (посмертно)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны, об этом глава государстваПетр Порошенко сообщил сегодня в Верховной Раде Украины.
Сообщается, что Президент отметил выдающуюся, мужественную и важную работу украинского Героя Максима Шаповала в районе проведения АТО, в частности, в глубоком тылу противника.
Отмечается, что присутствующие в Верховной Раде Украины почтили память во время российской агрессии погибших защитников Украины.
Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины Петр Порошенко отметил, что имя Максима Шаповала присвоено Специальном резервом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Напомним, что генерал-майора Максим Михайлович Шаповал навечно зачислен в списки воинской части, которой он командовал до своей гибели в ознаменование его личного вклада в защиту Родины и проявленных при этом мужества и героизма, отваги, а также самоотверженных действий при исполнении воинского долга в районе проведения АТО. Соответствующий приказ подписал Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак в августе с. г.. Кроме того, во исполнение соответствующего приказа начальника Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о генерал-майоре Максиме Шаповале внесены в Книгу Славы ГУР МО Украины.
Напомним, сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня с в Киеве.
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А розбите донецьке літовище треба залишити як пам'ятник кіборгам. А новому літовищу дати ім'я Максима Шаповала.
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Где погиб, на поле боя,на улице от пули снайпера, прилетевшей неизвестно откуда???
Нет,
взорвали разведчика в СОБСТВЕННОЙ машине.
Пошел пообедать.
Вот такие разведчики - только ежедневно докладывают, что 10-30- рос танков, 100-300 тонн снарядов переброшены в данецк и 100-500 тонн топлива переброшено туда же.
В течение след недели все енто прилетает на укр территорию по укр солдатам и городам.
А добровольцу ДУК, которого взорвали на передовой 6.09.17 тоже
дадут звание Герой Украины??
Подорвался на растяжке на передовой.
Нет,не дадут,
его даже нет в списках погибших.
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