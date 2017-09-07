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 Политика Украины
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Все про:залог (302) Поляков (155) суд (21519)

 Суд взыскал залог с Полякова и назначил новый в размере 608 тыс. грн

поляков

Соломенский районный суд Киева решил зачислить внесенный народным депутатом Максимом Поляковым (НФ) залог в 304 000 гривен в доход государства и назначил ему новый залог - в размере 608 000 гривен.

Такое решение в четверг объявила судья Владлена Лазоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд принял ходатайство удовлетворить частично. Залог в 304 000 грн обратить в доход государства. Также применить к Полякова мера пресечения в виде залога в большем размере. Определить Полякову новую залог в размере 608 000 грн", - сказала Лазоренко.

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Новый залог необходимо внести в течение 5 дней.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Ранее прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова внесенного ранее залога в доход бюджета. САП просила суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 000 грн не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 000 грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков залог внес, однако выполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет. Однако в САП заявили, что будут настаивать на взыскании в бюджет залога Полякова, поскольку судебное решение в части ношения электронного браслета не было выполнено им немедленно, и это является нарушением.
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Отримав що хотів розумник ? Я би збільшив до пару млн. Отака худобина пише закони для українців...Агов фронтовики...це і вам подарунок ....п Бурбак і вся команда...не соромно таке г.но тримати в "демократичній" фракції?
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Нормально так... Нужно побольше трясти шелкопЁрых. Только, что бы эти деньги пошли не деребан такими же шелкопЁрыми, к примеру, воина АТО, инвалидам АТО, в общем в дело...
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Ждем через пару дней селфи Полякова с Дыминским в Женеве
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если б были честно заработанными то оно было бы да - а так - лишь вернул часть сворованного - поделился не послежними ))))
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