EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  29  0
Все про:ОБСЕ (2801) освобождение (146) плен (1856) СБУ (14857) минские соглашения (2299) Грицак Василий (316)

 ОБСЕ отмечает, что чем дальше идут переговоры и затягивается конфликт, тем труднее освобождать пленных, - СБУ

иконка

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, представители которой участвуют в переговорах Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп в Минске, признают, что чем дольше затягивается конфликт на Донбассе, тем труднее освобождать пленных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом руководитель Объединенного центра СБУ по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО Юрий Качанов сказал на заседании круглого стола на тему: "Освобожденные из плена: помочь, не травмируя ".

"Заседание вчера было в Минске. Сегодня утром координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш, по его просьбе, приехал в Службу безопасности и длительное время, более часа, общались мы в узком кругу с (председателем СБУ) Василием Сергеевичем Грицаком, обсуждали вопрос, как прежде, чем сейчас помочь, и вообще к чему мы движемся", - сказал Качанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода зафиксировано 480 случаев препятствования передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - Апакан

"ОБСЕ отмечает, что чем дальше идут переговоры, чем дальше затягивается конфликт, тем труднее этих ребят (пленных. - Ред.) вытянуть, потому что выдвигаются условия, которые очень трудно выполнить представителям Украины", - заявил Качанов.

Как сообщалось, сегодня террористы удерживают в заложниках 144 человека, 410 считаются пропавшими без вести.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ отмечает, что чем дальше идут переговоры и затягивается конфликт, тем труднее освобождать пленных, - СБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти