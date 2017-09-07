 ОБСЕ отмечает, что чем дальше идут переговоры и затягивается конфликт, тем труднее освобождать пленных, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом руководитель Объединенного центра СБУ по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО Юрий Качанов сказал на заседании круглого стола на тему: "Освобожденные из плена: помочь, не травмируя ".
"Заседание вчера было в Минске. Сегодня утром координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш, по его просьбе, приехал в Службу безопасности и длительное время, более часа, общались мы в узком кругу с (председателем СБУ) Василием Сергеевичем Грицаком, обсуждали вопрос, как прежде, чем сейчас помочь, и вообще к чему мы движемся", - сказал Качанов.
"ОБСЕ отмечает, что чем дальше идут переговоры, чем дальше затягивается конфликт, тем труднее этих ребят (пленных. - Ред.) вытянуть, потому что выдвигаются условия, которые очень трудно выполнить представителям Украины", - заявил Качанов.
Как сообщалось, сегодня террористы удерживают в заложниках 144 человека, 410 считаются пропавшими без вести.
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