 Додон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Ион Чебан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"Решение правительства было приостановлено указом президента сразу после публикации. Оно остается в силе вплоть до окончательного решения Конституционного суда. Также президент распорядился провести проверки в воинских частях, чтобы изучить ситуацию, выяснить кто из военных присутствует, а кто отсутствует и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - рассказал Чебан, отметив, что участие молдавских военных в учениях в Украине нарушает Конституцию и другие молдавские законы.
Напомним, контингент Национальной армии Молдовы из 57 военных принимает участие в международных учениях Rapid Trident 2017 на Украине, несмотря на запрет президента. Решение о поездке было принято накануне правительством. Как отметил премьер-министр, все законные нормы соблюдены и у главы государства нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.
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Ростов не загорами
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Лучше успокойся.
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Даже у Геббельса не хватало наглости обвинять СССР в нарушении прав граждан на захваченных Германией территориях
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Жесть просто !Пишите правильно В Украине! Не будьте как орки из за поребрика!
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Хоспади, ну какой идиот. Каких проверках ? Ему никто не подчинён. Ни Прокуратура, ни Контрразведка, ни МО ни МВД.
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Так шо я не понимаю кому этот идиот дал распоряжение провести проверку.
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Активисты призвали продолжить флешмоб против учений «Запад-2017»
Об этом написала в «Фейсбуке» общественная активистка Анна Шапутько, разместив фото с волонтерами толоки в урочище Куропаты, которые на фоне бело-красно-белого флага держат плакаты «Russian army go home!».
8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
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