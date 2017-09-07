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Все про:Молдова (874) НАТО (5717) учения (2003) Додон (77)

 Додон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине

молдова

Президент Молдовы Игорь Додон обещает наказать военных, которые вопреки его запрету участвуют в международных учениях НАТО Rapid Trident-2017 в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Ион Чебан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Решение правительства было приостановлено указом президента сразу после публикации. Оно остается в силе вплоть до окончательного решения Конституционного суда. Также президент распорядился провести проверки в воинских частях, чтобы изучить ситуацию, выяснить кто из военных присутствует, а кто отсутствует и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - рассказал Чебан, отметив, что участие молдавских военных в учениях в Украине нарушает Конституцию и другие молдавские законы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы. ФОТОрепортаж

Напомним, контингент Национальной армии Молдовы из 57 военных принимает участие в международных учениях Rapid Trident 2017 на Украине, несмотря на запрет президента. Решение о поездке было принято накануне правительством. Как отметил премьер-министр, все законные нормы соблюдены и у главы государства нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.
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ой скоро будет молдавская хунта - шо то мне так кажеться))
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Ой дурень, ботоксному підмахує !
Ростов не загорами
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Дорогие молдаван и как мне грустно слышать что у вас президент ГАНДОН !
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Долдон решил ускорить процесс своей отправки в Ростов.
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кто его туда отправит ? цыгане ? там одно совковое быдло осталось .... к сожалению мы тоже идём по тем же стопам ...
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В придністровї згоден - там одні ватніки
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ну выбирали же гондона не приднестровцы ... тут всё по принципу - яблоко от яблони ....
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Не получится из тебя Эрдогана, додон.
Лучше успокойся.
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Виталий С.‏ @vits2014 13 ч.13 часов назад
Даже у Геббельса не хватало наглости обвинять СССР в нарушении прав граждан на захваченных Германией территориях

Додон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине - Цензор.НЕТ 6301
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SWIFT поменял систему техподдержки банков РФ

Додон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине - Цензор.НЕТ 9571

Додон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине - Цензор.НЕТ 7775
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Система МИР у них пока работает на одноименной орбитальной станции. Обслуживает всех морских крабов и одного галерного.
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После того как додон съездил на парад к пуйлу вымаливал снять запрет на экспорт молдавских вин, сейчас его видно что пуйло прихватил за кадык.
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Напомним, контингент Национальной армии Молдовы из 57 военных принимает участие в международных учениях Rapid Trident 2017 на Украине, Источник: https://censor.net.ua/n454384
Жесть просто !Пишите правильно В Украине! Не будьте как орки из за поребрика!
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Если всё было по-закону, то его заявление - для Хуйла?
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а кто уйдет в самоволку за рубеж? Конечно это то когда слова не=действиям
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"распорядился о проверках в армии"

Хоспади, ну какой идиот. Каких проверках ? Ему никто не подчинён. Ни Прокуратура, ни Контрразведка, ни МО ни МВД.
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Зато настроил против себя армию, ради того чтоб красиво вые...нуться.
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Красиво уже не получится - это суперцугцванг.
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Институты власти Додону подчинены только на бумаге. На деле же в Молдове есть свой Ахметов по имени Владимир Плахотнюк, который контролирует всё, в том числе и парламент.
Так шо я не понимаю кому этот идиот дал распоряжение провести проверку.
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Даже так? Я думал Плахотнюк - это вроде нашего Коломойского. .
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"Астанавитесь!!! Ростов не резиновьій." (Янукович ВЬІ. ФЬІ. из неопубликованного)
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Старая Молдовская присказка- Поведешься с ботоксным станешь латексным.
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Это еще раз подчеркивает какое конченное кремлевское чмо пришло к власти...
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"Негде,в тридевятом царстве,в тридесятом государстве,жил-был славный царь Дадон,с молоду был грозен он,и соседям то и дело наносил обиды смело"...(с).
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Дондону пора молча сваливать в Ростов. Будет варнякать - результат тот же , но еще и морду набьют.
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Президент Молдовы Игорь Додон обещает наказать военных, которые вопреки его запрету участвуют в международных учениях НАТО Rapid Trident-2017 в Украине... А как этА?
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Может так случиться - что будет лично тюрьму долго проверять - если в Ростов убежать не успеет.....
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Настоящий свадебный генерал этот Долдон,ничего от него не зависит.
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Вот что ожидает Украину, если электорат проголосует и приведет к власти пророссийский политиков, типа Левочкина, Бойко, Тимошенко, Савченко, Мураева, и им подобных..
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Это правильно, пусть Молдова и больше парламентская республика но Дадон является главнокомадующим.
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главнокомандующий он будет когда будет война, а сейчас просто долдон
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главнокомондующий отправляет военных на учения....а рашистский ,,,андон исполняет указание мацковского ,,,,уйла
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Защитники Куропат: Русская армия, иди домой!

Активисты призвали продолжить флешмоб против учений «Запад-2017»

Об этом написала в «Фейсбуке» общественная активистка Анна Шапутько, разместив фото с волонтерами толоки в урочище Куропаты, которые на фоне бело-красно-белого флага держат плакаты «Russian army go home!».

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
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розходився прєз не на жарт, це ж так принизили свої солдати, казьол, ще біди накоїть, все одно, молодці молдавани
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине
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