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Все про:железная дорога (1070) Укрречфлот (9)

 Грузовладельцам предложили более выгодный маршрут для контейнерных перевозок

В Украине появился новый контейнерный маршрут, который сможет успешно конкурировать с автотранспортом благодаря на 30-50% более низкой стоимости перевозок. Новый поезд запустили частный портовой оператор ТИС, Укрречфлот и Maersk Ukraine.

Соучредитель ТИС Егор Гребенников отметил, что из-за отсутствия весовых ограничений таких, как на автомобильных дорогах, контейнеры во время ж/д перевозок могут быть загружены до своей максимальной вместимости, что на 15-20% больше, чем это допустимо на автотранспорте, - об этом он заявил УНИАН. Кроме того, благодаря новой технологии обработки вагонов существенно повысилась эффективность использования ж/д состава. В итоге перевозки железной дорогой по новому маршруту ТИС-Днепр-ТИС стали на 30-50% более выгодными, чем автомобильный транспорт.

"Мы практически закончили реализацию стратегии, аналогичной словенскому порту Копер, который отправляет по железной дороге 60 процентов контейнерного оборота и обрабатывает до 12 контейнерных поездов ежесуточно. Тренд с весовыми ограничениями на дорогах работает в пользу ж/д", - подчеркнул Гребенников.

По его словам, ТИС построил на территории контейнерного терминала 16 километров железнодорожных путей, благодаря чему теперь сможет отправлять и принимать контейнерные поезда, которые доходят в город Днепр за 19 часов. Запуск поезда удалось осуществить совместно с "Укрречфлотом", который обрабатывает грузы в Днепропетровском речном порту.

Егор Гребенников подчеркнул, что нынешние радикальные изменение логистики контейнерных грузов были бы невозможны без рекордных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру.

" В 2014-2016 гг. мы вложили в ж/д развитие 52 млн. долл. Теперь настает время и мы вынимаем наш железнодорожный козырь, позволяющий радикально ускорить оборот вагонов на фоне их растущего дефицита", - пояснил Гребенников.

"У нас появился крупнейший в Украине механизированный крытый склад площадью 7 тыс. кв. метров прямо на контейнерном дворе, внутри таможенной зоны. На контейнерном терминале рядом с причалом есть 18 га открытых площадок и еще 24 га в тылу. Осенью этого года мы введем в эксплуатацию еще 120 метров причала №22, и тогда общая длина причалов контейнерного терминала достигнет 600 метров. Новые причалы закладываются под осадки в 21 метр для судов дедвейтом в 240 тыс. т.", - рассказал Егор Гребенников.

Он уточнил, что после того, как компания установит осенью два контейнерных STS-крана с грейферами по 40 кубометров - это позволит выгружать суда типа Capesize с навалочными грузами пятью кранами одновременно со средней скоростью 50 тыс. тонн в сутки и ежесуточно отправлять до 500 вагонов.

Справка. Егор Гребенников - предприниматель, соучредитель компании ТИС, инициатор и создатель социальных проектов "Зеленый театр" и Impact Hub Odessa. ТИС - крупнейший частный стивидорный оператор в Украине. ТИС оперирует собственными грузовыми терминалами в Малом Аджалыкском лимане, в акватории порта "Южный", в 22 километрах к северо-востоку от Одессы.






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Ну типа на 30% дешевле и в 3 раза дольше, надо полагать... По-другому в этой стране не бывает.....
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Чё то вспомнилось - говорили баржа с дешёвыми кавунами плывёт . приплыла = кавуны по 10 грн за кило .а до баржи было по 5 грн .
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Да что там баржа. Где знаменитый и распиареный "Новый шелковый путь"?
Перед тем как начинать новую пиар компанию - дайте людям забыть ваши старые косяки.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГрузовладельцам предложили более выгодный маршрут для контейнерных перевозок
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