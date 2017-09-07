 "С 25 августа Украина не имеет ни одного погибшего в АТО", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, Петр Порошенко рассказал о том, что с введением "хлебного перемирия" потери ВСУ резко сократились.
"Остается неоспоримый факт - именно благодаря Минским договоренностям нам удалось существенно снизить уровень боевых действий и соответственно человеческих потерь на Донбассе. Друзья, хочу обратить ваше внимание, - с 25 августа, с даты, когда вступило "хлебное перемирие" Украина не имеет (стучит по деревянной трибуне кулаком, - ред.) по состоянию на сейчас ни одного погибшего", - сказал он.
Напомним, "хлебное" перемирие на Донбассе действовало летом, а с 1 сентября вступило в силу "школьное", посвященное началу нового учебного года.
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Вот только, чтобы далеко не ходить,на этом же сайте, сегодня, несколькими новостями ниже
Доброволец ДУК Олег Дынька погиб при выполнении боевого задания в районе Песков
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Але...
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только у Петра Алексеевича не нос растет, а кошелёк
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Слава загиблим за Україну героям! І офіційним, і неофіційним!
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17 ч ·
сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж - Олег
25.10.1974-06.09.2017
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Если все так хорошо, пусть твои сыновья с аваковским на передок едут.
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Да у вас, твари соевые, вообще мозгов НЕТ!
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Слышь, ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ!!!! Как это не в счет???
К тому же при боестолкновении тоже подрываются на минах и растяжках!!! Их что, тоже не считать?
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Roman Kirichenko Друзi !!
Величезне прохання - МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ !!!Ми знаходимось на неоголошенiй вiйнi пiд назвою АТО пiд Донецьком , на нульових позицiях. Завiтав до нас на 10 хвилин генерал-майор Петро Нiкiтенко. Пiсля цього вiзиту, нашому обуренню немае меж. Неприпустимо на четвертому роцi АТО казати бiйцям деморолiзуючi речi. Бiйцям, котрi майже кожен день знаходяться пiд обстрiлами, ризикують життям, втомлюються. Оху...но "стимулюете на перемогу"!!. Якщо ви визнаете виличнiсть краiни агресора перед нами, то ми не визнаемо вас генералiв. Ганьба !!
Дуже багато хлопцiв за цi три роки вiддали життя, а скiльки зниклих безвiстi, поранених хлопцiв, скалiчиних горем сiмей. Пане генерал Нiкiтенко та iншi генерали, котрi думать як вiн, а таких багато, подивiться в очi кожнiй матерi, кожнiй жiнцi, дiтям наших загиблих воiнiв, завiтайте на кожну могилу, та скажiть iм, що з бойовиками, найманцями, террористами, краiною-агрессором рашкою ми воювати не можемо, бо вони могутнiшi..... Панове генерали, ми захищаемо Украiну, суверiнитет держави, терiторiальну цiлостнiсть, недоторканiсть, украiнцiв. Багато горя позаду, люди вже iншi. Армiя також змiнюеться, помалу, хочете Ви цього чи нi !! Армiя контрактникiв мовчати та труситись перед Вами шановнi, не буде, як Ви до цього звикли ще з совкових часiв. Генерали також з часом змiняться, прийдуть справжнi патрiоти. Всi Ви звикли до Радянськоi Армii, вiдвикайте !! Або - чемодан, вокзал, Росiя. До своiх товаришiв, з радянщини. Солдат-контрактник (не аватар) не дозволить витирати ноги об себе i вашi примхи та злочиннi накази , котрi йдуть не накористь Украiнi, тримайте подалi вiд добровольцiв. Ганьба навiть думати, що ми вiд сепарiв по метру вiдвойоюемо IХ землю !! Це землi Украiни !, Донеччини та Луганщини !! Дуже прикро визнавати, що в нашому керiвництвi слабодушнi люди носять великi погони(. Прикро чути з уст генерала, що батальйон Донбас награбив та тiкав з Iловайська, знаючи як багато хлопцiв там загинуло, та потрапило до ворога у полон. Чому Ви приходите в нашi окопи, та говорите нам суцiльну несинiтницю ???
Залиштесь на тиждень, вiзьмiть лопату, покапайте траншеi, пострiляйте у вiдповiдь (спочатку спитайте дозволу на вогонь у вiдповiдь, якщо встигнете), отримайте кулю вiд снайпера в каску, яка на минулому тижнi врятувала життя побратиму Лакостi. I може тодi Ви зрозумiете, що ми за кожен метр Украiни готовi йти до кiнця i не боятись якоiсь там величностi сусiдньоi держави. За вашу таку боязгливу позицiю, Вам вiд нас звичайних солдатiв, сержантiв , прапорщикiв , добровольцiв - Ганьба !!!!P.S. Це не фейк, як де хто вважае..
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Це супроводжувалося щирим зізнанням голови комітету: «я ніколи не визнаю ці території окупованими».
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Когда закончится украино-российская война - а она таки рано или поздно закончится, как заканчиваются все войны - на Саур-Могиле надо обязательно возвести монумент российско-украинской дружбе.
Вырыть большую яму и свезти туда трупы всех орков, включая эксгумированных, насыпать над ними большой курган и уж на кургане обустроить мемориал. На стеллах из габбро, расположенных по окружности, высечь в золоте имена всех воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость в борьбе с российскими оккупантами. А в центре, на отдельной стелле, высечь послание будущим поколениям украинцев.
Примерно такого содержания.
Українцю, залиш на хвилину всі свої справи, помовчи і віддай шану героям України, які пожертвували своїм життям, щоб ти міг жити в вільній і незалежній державі.
Українцю, запам'ятай сам та передай своїм дітям та внукам - ніколи не було, нема і не буде злішого, підлішого, підступнішого ворога України та українців ніж Росія та росіяни.
А тому:
без особливої потреби не май ніяких справ з росіянами;
ніколи не вір росіянину на слово навіть якщо воно записано на папері;
ніколи не допомогай жодному росіянину бо не тільки не буде вдячності, а навпаки твою допомогу росіянин прийме за слабкість;
ніколи не повертайся до росіянина спиною бо бажання вдарити в спину закарбовано в їхньому генетичному кодові;
ніколи не розраховуй на те, що росіянин таки людина, тому не вчинить якусь підлість - не існує такої гидоти, на яку не був би здатен росіянин просто так (по вєлєнію душі), а тим паче за гроші;
тримай порох сухим, рушницю справною, а солдата нагодованим та захищеним бо поки існує Росія миру Україні не буде - лише перемир'я, яке може бути порушене в будь яку хвилину.
І останнє, якщо до тебе звертається росіянин, то спочатку стріляй, а потім питай «Ви щось хотєлі, шановний?». Хотя… може варто спочатку зробити контрольний, а вже потім питати. Це вже залежить від вправності стрільця.
Шануймося бо ми того варті.
Слава Україні!
© fado_fado
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Джерело:https://ua.censor.net.ua/p454361
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Порошенко - Ихтамнет - погибших укр солдат.
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