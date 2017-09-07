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 Трагедия в Княжичах: суд отправил под круглосуточный домашний арест третьего подозреваемого Мариновского

Суд назначил бывшему заместителю отдела уголовной полиции Шевченковского управления полиции Киева Роману Мариновскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Мариновский подозревается в превышении служебных полномочий и организации умышленного убийства.

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По данным следствия, Мариновский стрелял возле автомобиля ГСО из пистолета резиновыми пулями.

Мариновский будет отбывать домашний арест в квартире в Киеве. Его обязали носить электронный браслет и исполнять другие обязательства на период следствия. Срок действия меры пресечения - 2 месяца. ГПУ требовала взять Мариновского под стражу без альтернативы в виде залога.

В ГПУ собираются подать апелляцию. Позиция Мариновского и его защиты неизвестна, так как они отказались от любых комментариев. Кроме того, исследование доказательств в суде по просьбе адвокатов проходило в закрытом режиме.

Трагедия в Княжичах: суд отправил под круглосуточный домашний арест третьего подозреваемого Мариновского 01

Трагедия в Княжичах: суд отправил под круглосуточный домашний арест третьего подозреваемого Мариновского 02



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