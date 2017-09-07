 "Более 1300 памятников Ленину снесено по Украине", - Порошенко о декоммунизации

Президент Петр Порошенко в ходе выступления в сессионном зале Верховной Рады подвел итоги проведенной в Украине декоммунизации, - сообщает Цензор.НЕТ.
"В течение этих лет мы приняли и реализовали ряд решений в сфере гуманитарной политики и национальной памяти. За три года мы провели декоммунизацию, наконец, на 26-м году Независимости, были переименованы 32 города, 25 районов, в целом почти тысячу населенных пунктов. Только памятников Ленину было убрано, - сообщил президент Украины.
Напомним, декоммунизация в Украине - это государственная политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории. Декоммунизация предусматривает изменения топонимов и других названий.
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не зарастет к нему тропа нардного презренья к делам моим
по большей части
бла-бла-бла бла....ля-ля
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Может не то сносим?
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декоммунизировал .... слово интересное, на
спиздитьчем то похоже
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ЗЫ но мне кажется это не то, чего вы хотите
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Капитализм он такой. Заставляет к мнению желудка прислушиваться.
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