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 Политика Украины
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Все про:ВР (22969) Порошенко (13722) Президент (4487) декоммунизация (434)

 "Более 1300 памятников Ленину снесено по Украине", - Порошенко о декоммунизации

порошенко

Порошенко подвел итоги декоммунизации в речи перед нардепами.

Президент Петр Порошенко в ходе выступления в сессионном зале Верховной Рады подвел итоги проведенной в Украине декоммунизации, - сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение этих лет мы приняли и реализовали ряд решений в сфере гуманитарной политики и национальной памяти. За три года мы провели декоммунизацию, наконец, на 26-м году Независимости, были переименованы 32 города, 25 районов, в целом почти тысячу населенных пунктов. Только памятников Ленину было убрано, - сообщил президент Украины.

Напомним, декоммунизация в Украине - это государственная политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории. Декоммунизация предусматривает изменения топонимов и других названий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко
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Точнее Ульянову. Бланк всё-таки девичья фамилия мамы.
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Я памятник себе построил шоколадный
не зарастет к нему тропа нардного презренья к делам моим
по большей части
бла-бла-бла бла....ля-ля
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Простите, а сколько еще памятников осталось снести, чтобы мы начали жить как люди?
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хм...сколько осталось снести памятников? - остался только один, памятник соевого Петра...
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Да,это основное петино достижение ,ну и плюс украл ,как все шайки вместе взятые до него ...
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пеця барыга мутящийся с кацапами, что тебе доказывать, болезный
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ааа... ну да ... еще безвиз подписал. При цене визы 30 евро.
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Ватники нагадили, а ты и рад размазать) Ты что Говномаз местный?
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Памятники то снесли и ето не твоя заслуга а народа. А комунизм из власти так и не выгнали.
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Всё...эта пабьеда!? Декоммунизацию надо в головах поводить, а не с ложным Патриотизмом грабить Украину и граждан страны!
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Правильно Пеця,памятник должен быть один
"Более 1300 памятников Ленину снесено по Украине", - Порошенко о декоммунизации - Цензор.НЕТ 7145
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Памятники - дерьмо. Чтобы о них говорить как о заслуге. Ну если только совсем других заслуг,нет.
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Странно, чем больше мы сносим памятников ленину, тем хуже живём...
Может не то сносим?
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Ну если ты бездельник и плохо живешь, то памятники здесь и вправду ни причем...
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А удалённые сообщения, которые тебе не нравятся, тоже улучшают твою жизнь?
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Кто нибудь видел как Пэдро памятники Ленину валил?И это себе приписал тварь Барыжная.
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Офшорный тебе уже негде штамп ставить

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На кой хер столько памятников калмыку нужно было строить по всему союзу.
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Религия такая. Никто ведь его "трудов" не читал; а там в основном указы "расстрелять" и проч.
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Ну ладно в больших городах, ещё можно понять, политика ЦК партии, светлое будущее, бла бла бла, все дела, но в каждой области, в каждом районе по Членину, зачем это. Какой то идиотизм.
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Kaк и раньше было: в каждой деревушке - церковь. Религия ведь.
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это к слову одно из основных его достижений за все годы президентства, предвыборную программу ВЫПОЛНИЛ
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Осталось миллионов 20 "памятников" в головах снести, которые на все сложные вопросы пальцем указывают на один ответ - Наган...
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Молодец Петр Алексеич. Наконец Украине повезло с президентом. Голоса моей семьи у тебя уже есть..
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декоммунизировал .... слово интересное, на спиздить чем то похоже
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"Более 1300 памятников сифилитику членину снесено по Украине" а более 13000 липяцкаму ваителю порношенка ваздвигнута...
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Давайте вспомним, что закон о декоммунизации был подписан тогдашним спикером Гойсманом в последний день, который позволяет закон. Потом некто Будкостроитель тоже тянул с этим до последнего. И сравним это с подписанием закона о генлакуголе. Дальше додумайте сами
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"Более 1300 памятников Ленину снесено по Украине" -достойно книге рекордов Гиннеса.
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Просто здравый смысл. Зачем нужны памятники тому кто никогда в Украине не был, зато отдавал распоряжения ведущие к геноциду народа Украины ?
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Скорше вас до книги рекордів Гіннеса треба заносити- з вашими хресними ходами, де поруч з іконами несуть портрети сРаліна!
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Недоволен достижениями "самого лучшего Пети из всех самых лучших Петь"?
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Ту його зі своїм хУЙЛОМ не плутай- як і українців з вами, москалями. Ми- різні!
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Молодец. Заработал на пайку шоКАЛАда. Кушай, не обляпайся.
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Вже сто років цій гидоті- добре, що наша земля від неї звільняється. Тепер треба і з голів її витрушувати!
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не вытрусишь, время лечит. Вернее в землю закопает, вместе с их "головами".
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Схоже на те- та профілактика від інфікування молодих голів теж потрібна, як і витрушування нескладних форм цієї хвороби.
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Чмо офшорное, тебя уже давно пора снести. Три года вранья и воровства. Народ довел до полнейшей нищеты, сепаров расплодил и ни одного не посадил. Собирай чемоданы в Липецк.
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Памятники от слова память. Без них память станет короче. Или вовсе ВСЁ забудется. А вот идеи к сожалению останутся, а уж сумашедших сторонников этих идей хоть пруд пруди, подхватят стяги сновой силой. И опять по новой. И опять по кругу. Наверно надо хоть что то оставить, что бы помнили, что бы хоть что то знали как это было.. .
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Да, открыть музей тоталитаризма и репресий и в домешку к хронике голодомора и угнетения народа Украины можно там поставить пару истуканов с табличкой - "плювать сюда".
ЗЫ но мне кажется это не то, чего вы хотите
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В Ленина была поразительная реакция на события и проблемы. При всех его минусах,а это почти сплошной, он был не только человек слова, но и дела. Вот хотя бы нашим "рехворматорам " научиться этому у него. Я конечно не соратница его, и его мамы Бланк. Просто папа преподавал историю.
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Я представляю, как ты там пеной изошел, самооплеванный дурак, и уж точно, плоский череп.Зачем тебе что то читать, если ты даже не понимаешь о чем речь идет. А то куда ты послал, ты и сам можешь сходить геи ходят и ты попробуй а может уже пробовал. А вот тебе и эпилог----иди на ху=>гризи сам за ху...
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Хороший ник, думаю Судоплатов с огромным удовольствием завалил бы всю кремлевскую верхушку, как ненужных идиотов .
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Да, но от этого бы всем стало только хуже. Военщина у власти - кисло.
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Ну он не военщина, диверсант и ликвидатор скорее, но при нем семьи высших политиков сидели бы дома что у нас, что за поребриком .
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Гэбист или военный - мышление разное, методы разные, а цель одна.
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Хм, ну очень спорное суждение, военный ( классический) это защита Родины, гэбня это защита режима,что не всегда совпадает .
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Вы правильно сказали - "классический". Где же сегодня народная армия есть, которая не была замечена в поддержке "режима"? 2 структуры, но цель одна - защита Системы. Одна структура от внутренних и внешних врагов, вторая от внешних и, по необходимости, от внутренних.

Капитализм он такой. Заставляет к мнению желудка прислушиваться.
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Недобиті скавчащі комуняки забули, як в 60-ті роки валили пам"ятники Сталіну? Десятки тисяч по усьому Союзу, практично за кілька днів! Руйнували, звозили, як будівельне сміття і скидали на задвірках райкомів і обкомів а потім використовували під фундаменти "строєк пятилєткі"! А скільки вулиць поперейменовували, міст, населених пунктів, заводів, залізниць, комбінатів... імені товаріща Сталіна? А згадайте, як сраку лизали "вождю всіх народів" до того, як він помер (та ще кілька років після смерті, для надійності, що не воскресне...). Гниди
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Маловато будет. Памятников пассивному педерасту и агенту Парвуса Бланку насчитывалось более 7 000. А улица была в каждом городе и селе. У меня в Полтавской области до сих пор дача на улице Ленина! Почему в рамках декомунизации наконец то не издать подлинную биографию этого мерзавца за госсчет для всех библиотек страны? Даже очень ватные пенсы охренели бы от его настоящих "достижений".
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Потому что библиотеки умирают, там фонд не обновлялся с 90-х годов, лучше сериал про сифилитика снять .
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Обновляют. Но недостаточно. Можно ведь даже разово закупить всего на один "женский роман" меньше и на одну нужную книгу больше.
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Ну это для Народа не перемога , а лапша на уши . Где деньги ублюдки? пенсии , зарплаты?
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Если вернуть памятники, то денег уже не надо будет ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Более 1300 памятников Ленину снесено по Украине", - Порошенко о декоммунизации
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