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 Следком РФ объявил в международный розыск трех россиян из "Правого сектора"

рф следком

Следственный комитет России заочно арестовал и объявил в международный розыск трех россиян-активистов "Правого сектора" Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР России, передает Цензор.НЕТ.

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"По версии следствия, Чудинов был заместителем командира одной из боевых структур добровольческого корпуса "Правый сектор" и принимал активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Стоцкий участвовал в шествиях и митингах "Правого сектора", вел пропаганду в интернете, "идеализируя деятельность руководителей и активистов экстремистской организации".

Скоропадский является руководителем пресс-службы "Правого сектора". Его обвиняют в пропаганде "преступной идеологии" и участии "в совершении преступлений экстремистской направленности".

Против Чудинова и Скоропадского СКР заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В отношении Стоцкого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

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Україна має змусити міжнародну спільноту визнати органи юстиції та влади РФ терористичними організаціями, щоб запити на розшук від РФ не приймались до виконання іншими країнами!
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Границы международного розыска юрисдикции РФ выглядят так:
Тувалу,Науру,Беларусь,Армения,Зимбабве,ПМР,ЛНР,ДНР...
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Ничего удивительного нет, а те кто ездит на Донбасс,убивать, терроризировать людей,спонсируют сепаров им награды дают!
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А чего дыркина с пейсателем хреновым не ловите? Мудилы московитские.
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"...в боевых действиях против мирного населения..." - бред какой-то. Боевые действия бывают против регулярной армии или против террористических ячеек.
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а типа мы заочно не арестовали Януковича - ржу не могу, а типа мы не боимся артистов, которые могут нанести непоправимый ущерб нашей стране и не пускаем их выступать, а типа мы имеем своё мнение - это нас имеют за своё мнение. Мне так видится.
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Никто их не боится. Они просто отвечают за преступления.
У вас на рашке законы отменили уже давно, все в курсе. Но этот факт не означает, что по всему миру должны поступить так же.
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Мы, типа, не на кого не нападали , типа, войну в кацапии не развязывали ,типа.
Никто не боится лицедеев из козлостана, они нарушили закон, им дали понять что их не хотят здесь видеть , это не уголовное преследование, а наказание за нарушение законов Украины.
А про Овоща, типа, совсем не в тему.Когда россияне шли воевать за Украину, они шли воевать за Киев, мать городов русских, а овощ обокрал свою родину и сбежал, ты типа , дурак , однако.
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"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"...(с).
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ша миграционная служба Украины отреагирует в правильном русле ...
типа:
David Sakvarelidze добавил 4 новых фото.Подписаться

29 августа в 16:30 ·

Не дадим в обиду бойца! Кстати Героя Украины! Vano Nadiradze Порошенко решил еще одного Грузинского бойца депортировать ...
Следком РФ объявил в международный розыск трех россиян из "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 9744
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а Скоропадський часом не бурят? Всякое может быть...
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Теперь у кацапов все кто не согласен с полит кой хйла можно смело записывать в правый сектор ☠
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Следком и Порошенко приблизительно одинаково смотрят на суть героев:

"Наша специфика - это вызов анархии и атаманщины, попытки отдельных маргинальных групп отрицать монопольное право государство на использование силы. Особенно опасных размеров эта проблема получила в прошлом и начале этого года . Сейчас мы сняли ее остроту , но убрать ее полностью с повестки дня пока не получилось. Тем более, что на этом направлении страна-агрессор нашла возможность раскачивать ситуацию внутри страны"
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А кто нам мешает подавать в международный розыск кацапских военных преступников? И это нужно делать!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледком РФ объявил в международный розыск трех россиян из "Правого сектора"
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