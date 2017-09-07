 Следком РФ объявил в международный розыск трех россиян из "Правого сектора"

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР России, передает Цензор.НЕТ.
"По версии следствия, Чудинов был заместителем командира одной из боевых структур добровольческого корпуса "Правый сектор" и принимал активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
Стоцкий участвовал в шествиях и митингах "Правого сектора", вел пропаганду в интернете, "идеализируя деятельность руководителей и активистов экстремистской организации".
Скоропадский является руководителем пресс-службы "Правого сектора". Его обвиняют в пропаганде "преступной идеологии" и участии "в совершении преступлений экстремистской направленности".
Против Чудинова и Скоропадского СКР заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В отношении Стоцкого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
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Тувалу,Науру,Беларусь,Армения,Зимбабве,ПМР,ЛНР,ДНР...
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У вас на рашке законы отменили уже давно, все в курсе. Но этот факт не означает, что по всему миру должны поступить так же.
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Никто не боится лицедеев из козлостана, они нарушили закон, им дали понять что их не хотят здесь видеть , это не уголовное преследование, а наказание за нарушение законов Украины.
А про Овоща, типа, совсем не в тему.Когда россияне шли воевать за Украину, они шли воевать за Киев, мать городов русских, а овощ обокрал свою родину и сбежал, ты типа , дурак , однако.
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типа:
David Sakvarelidze добавил 4 новых фото.Подписаться
29 августа в 16:30 ·
Не дадим в обиду бойца! Кстати Героя Украины! Vano Nadiradze Порошенко решил еще одного Грузинского бойца депортировать ...
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"Подразделения полиции Одесской области с утра подняты по тревоге: в регионе проводится спецоперация по изъятию незаконного оружия, - Аброськин. "
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"Наша специфика - это вызов анархии и атаманщины, попытки отдельных маргинальных групп отрицать монопольное право государство на использование силы. Особенно опасных размеров эта проблема получила в прошлом и начале этого года . Сейчас мы сняли ее остроту , но убрать ее полностью с повестки дня пока не получилось. Тем более, что на этом направлении страна-агрессор нашла возможность раскачивать ситуацию внутри страны"
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