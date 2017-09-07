 Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг."Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший маршрут, средства передвижения и оптимальную скорость", - сказал Порошенко.

Кроме того, Президент добавил, что украинец должен чувствовать Европу, даже если он не покидает пределов своей страны.