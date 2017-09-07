 Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.
"Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший маршрут, средства передвижения и оптимальную скорость", - сказал Порошенко.
Кроме того, Президент добавил, что украинец должен чувствовать Европу, даже если он не покидает пределов своей страны.
1137 90
"Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко(57)
Украина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом, - Порошенко(79)
Порошенко об украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"". ВИДЕО(74)
Сегодня Рада заслушает послание Порошенко о положении Украины и рассмотрит законопроекты по судебной реформе(14)
ТОП-26 важливих тез у промові Порошенка(0)
Новую зимнюю форму воинам начнут выдавать через две недели, - Порошенко(25)
Украина находится на правильном пути к построению беспристрастной и независимой судебной системы, - The Hill(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
банду гэть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В школе решалась задача - всаднику необходимо преодолеть путь по грунту и по песку разной ширины (скорости передвижения по ним - разные). Можно по крюку - объехать песок, а можно - часть пути по грунту, часть - по песку. Ищется оптимум.
Ответить
Этот путь ты выбрать способен?
Ответить
Ответить
Хороший следователь должен задавать вопросы каждому в нашей стране, кто фактически владеет недрами, распределяет энергоносители и приватизировал госпредприятия по цене собачьей будки.
Это сложнее, чем умничать на Цензоре.
Ответить
Ответить
Мне не нравится, могу не дожить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дійдемо і в НАТО, і в ЕС. Як хУЙЛО перестане заважати- то дійдемо швидче. Та дійдемо в будь-якому випадку!
Ответить
Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде.
Дійдемо і в НАТО, і в ЕС. Як хУЙЛО перестане заважати- то дійдемо швидче. Та дійдемо в будь-якому випадку!
07.09.2017 12:05
ОтветитьМне нравится 6
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Засоби пересування - Богдан и Ланос (другие вне закона)
Оптимальна швидкість - 10 обещаний в неделю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/74378.phtml
Інакше то ти її вкрав.
Ответить
Ответить
Ответить
И автора проекта здания на пограничном переходе?
А также членов экспертной комиссии утвердивших проект?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Курс в ростов очевиднее
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так чи інакше, переможемо.
Ответить
Но
Слушая речь сегодня и реальность дел в стране его речь кроме раздражения и неповаги до його "величності" лідера олегархату та барижник пилосос який висмоктує з країни усі гроши до яких може дотягнутися і у якого що не слово і обіцянка то брехня з усмішкою на вустах і тому його медові промови нічого крім ще більшого роздратування та неповаги в мене не викликають повна зневіра, а вони продовжують поплюжити та знищувати країну своїми діями як нібито так і треба
Ответить
Ответить
Амінь?
Ответить
Ответить