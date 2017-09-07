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 Политика Украины
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Все про:ВР (22969) Порошенко (13722) членство в НАТО (165) членство в ЕС (76)

 Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что курс Украины в ЕС и НАТО необратимый.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

"Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший маршрут, средства передвижения и оптимальную скорость", - сказал Порошенко.

Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, - Волкер

Кроме того, Президент добавил, что украинец должен чувствовать Европу, даже если он не покидает пределов своей страны.
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лично твой порох кратчайший путь я бы озвучил , но забанят.
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Ми вже маємо бути на півдорозі до ЄС та НАТО, а наша туповата влада ще досі з напрямками не визначиться. Вже немає часу визначатись, вже половина вашої ідіотської каденції пройшла, ваш час панування неминуче закінчується і дуже надіюсь що він закінчиться достроково!
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Уже давно определились. Это не определились такие как ты лубянские консервы.
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Ти пєтю слухай, він ще не визначився який шлях коротший і яким шляхом треба йти! Виходить твій пєтя лубянська консєрва.
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Ага, ты я смотрю, игорек, с йулей готов за поребрик свалить.
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Я чув разриви пуканів свіней немитих під час виступу ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. СЛАВА ПРЕЗИДЕНТУ !!!!
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Пытаешь увести от вопроса ЕС и НАТО? А про Хуйла посему не написать?
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Попробуем сказать мягше и тоньше: все не просто, а очень просто - не в о р о в а т ь
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Братик , привет ! Сейчас чоколатки на тебя тявкать начнут
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Приветствую Дружище,а я на них положил с прибором,так что могут пойти взвеситься на сколько стали тяжелее
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Есть оптимальный.
В школе решалась задача - всаднику необходимо преодолеть путь по грунту и по песку разной ширины (скорости передвижения по ним - разные). Можно по крюку - объехать песок, а можно - часть пути по грунту, часть - по песку. Ищется оптимум.
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кратчайший путь, Петр Алексеич, посадить твоих друзей-олигархов и казнокрадов, за которыми тюрьма просто рыдает.
Этот путь ты выбрать способен?
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А конкретные фамилии слабо назвать? И указать КОНРЕТНЫЕ, а не абстрактные преступления.
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Ты следователь? Если нет, то вопрос не по адресу, если да, то вопрос тоже не по адресу.
Хороший следователь должен задавать вопросы каждому в нашей стране, кто фактически владеет недрами, распределяет энергоносители и приватизировал госпредприятия по цене собачьей будки.
Это сложнее, чем умничать на Цензоре.
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чим швидше верхівка) перестане красти, тим швидше будемо в НАТО і Євро-союзі!
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Пока выбранный путь сулит: ЕС - через 18 лет, НАТО - 20...25
Мне не нравится, могу не дожить.
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Спасибо Пэцо, в Эвропу мы уже сходили. Кроме Эвропэйских цен (кроме автомобилей и бытовой техники) и налогов мы ничего не увидели светлого. В НАТО уже боюсь что ты нас принудительно будешь сдавать в рекруты на 20 лет участвовать в мировых войнах.
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Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде.
Дійдемо і в НАТО, і в ЕС. Як хУЙЛО перестане заважати- то дійдемо швидче. Та дійдемо в будь-якому випадку!
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Саша Крест
Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде.
Дійдемо і в НАТО, і в ЕС. Як хУЙЛО перестане заважати- то дійдемо швидче. Та дійдемо в будь-якому випадку!
07.09.2017 12:05
ОтветитьМне нравится 6

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с такими опытными можновладцями ес и нато, как и перед этим коммунизм, всегда за горизонтом.
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ви подивіця що тут ці ватніки витворяють ! просто жовч по крану тече !
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Вор о пути... А какие пути могут быть у вора ? - Нам с ворами не по пути.
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не кратчайший путь треба обирати, а правильний, бо буде як з безвізом, довго і нудно
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ТО ЕСТЬ ЭКОНОМИКОЙ ОПЯТЬ НИКТО ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
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Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко.


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Сашко Хрест : - Дойдемо як х#йло та бариги при владі перестануть заважати!!! Не сумнівайсЯ
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Самый быстрый путь бывает самым опасным и рисковым. В принципе по поспешности и провальности некоторых реформ мы уже многое потеряли. Путь в ЕС надо начинать с поднятия уровня жизнь, с благоустройства городов и строительства инфраструктуры. Вот он самый эффективный путь. Но порох выбрал самый быстрый путь - балабольство и профанация демократии
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Кращий путь - школьное перемирие с террористами.
Засоби пересування - Богдан и Ланос (другие вне закона)
Оптимальна швидкість - 10 обещаний в неделю.
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Я проти ес і нато. Україна має бути позаблоковою державою. Навіщо принижуватися і проситися ніби сироти туди, де нас не бажають бачити, де приховують корупціонерів, плетуть змови. Необхідно перетворити Україну на те, що їй призначенно Проведінням- на самостійну супердержаву, а український народ- на світоч цивілізації, на провідника до Нового Світу. Це завдання не для політиків і плутократії, а для звичайних громадян, яких випробовує історична необхідність.
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Тарас, дурилка, путин как раз и напал на Украину, потому, что она внеблоковая страна....
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Ты за вiчный бидляк? З бидляка до супердержави , ще дуже i дуже далеко...Мiзки, замiсть дупи треба мати..
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Якщо копіпастиш чужу картинку- треба казати де саме і в кого ти її взяв.
https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/74378.phtml
Інакше то ти її вкрав.
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И неплохо назвать, что сделана на основе кадра из кинофильма "Кавказская пленница" режиссера Гайдая.
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А фамилии артистов тоже указывать?
И автора проекта здания на пограничном переходе?
А также членов экспертной комиссии утвердивших проект?
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Когда приводится чья-то фотография, необходимо разрешение челокека на её обнародование. А то может быть конфуз как с фотографом, выложившим фотки жены английского принца.
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ну ты и придурок. а слова из твоего говнотекста ты у кого взял? сам придумал? проклятье украины не кацапы, не хуйло, не барыга офшорный, а отсутствие мозга у таких как ты. вадинтур наверняка.
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Неплохо бы было,чтобы об этом говорил не патологический лжец петя порошенко а ЕС и НАТО !!!
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а вот опарыш чучхе малафью для ржавого трампутинга без обмежень постачае.
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Кратчайший путь в рай пролегает через ад (петя, тебе бабло в аду надо?)..
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Кратчайшее расстояние между точками есть прямая. Расскажите эту новость спасителю гойсударства
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При слове НАТО и Порошенко у зрадоскота и свинособак начинает подгорать внизу.. Пете респект и уважуха..
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Зрадоскот и Свинособака - это имена твоих родителей? Ну тогда можно порадоваться, что хоть тебе поп мацковского парханата более менее имя дал
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А вот и пердставитель зрадоскота голос подал. Шо при слове НАТО и Порошенко тебя корчить начинает? То ли еще будет... Пару лет и вааще на дерьмо изойдешь весь постепенно.
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Скажи, дерьмоплюй юзовский, почему в пяти томах предвыборных обицянок офшорника и в его официальной вермишели Пжыты по-новому нет ни слова о вступлении в НАТО? Именно за отсутствие этого пункта я и не голосовал за него. А тебе, хамло макеевское, вероятно это устраивало?
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Щойно Порошенко заговорив про НАТО- як у кацапів почався лютий батхерт.
Так чи інакше, переможемо.
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Слушая Порошенка понимаешь был бы настоящий лидер нации ПРЕЗИДЕНТ с большой буквы у которого слова не расходятся с делом воспринимал его спич как речь государственного мужа и с гордостью радовался за страну.
Но

Слушая речь сегодня и реальность дел в стране его речь кроме раздражения и неповаги до його "величності" лідера олегархату та барижник пилосос який висмоктує з країни усі гроши до яких може дотягнутися і у якого що не слово і обіцянка то брехня з усмішкою на вустах і тому його медові промови нічого крім ще більшого роздратування та неповаги в мене не викликають повна зневіра, а вони продовжують поплюжити та знищувати країну своїми діями як нібито так і треба
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Перш за все нам потрібно - ПОЗБУТИСЯ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЯК ТАКОГО!!! Бажано з посадкою за грати всіх президентів України та їх рідних(успішних бізнесменів), оточення , кумів , друзів й бізнеспартнерів.
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І повністю довірити керування державої нашим досконалим, працелюбним, безкорисливим, справжнім патріотам України, депутанам.
Амінь?
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Украинцы !Путин разозлился !и уже засылает второй ураган на США и формирует ещё два...Представьте ,что с Вами будет зимой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКурс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко
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