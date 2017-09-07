EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  2486  54
Все про:авто (4551) растаможка (48) гуманитарная помощь (784) Иванов Сергей (журн.) (35)

 Подаренный украинцами Нидерландов автомобиль скорой помощи не смогли ввезти в Украину из-за бюрократических преград, - журналист

Более того, 350 автомобилей, которые диаспора хочет подарить Украине, стоят на таможнях и не могут быть ввезены в Украину из-за несоответствия стандарту "Евро-5".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"С сожалением и гневом сообщаю, что нам так и не удалось ввезти в Украину гуманитарную помощь от Украинцев в Нидерландах-Oekraïners in Nederland - автомобиль скорой помощи Mersedes. Несмотря на вмешательство народного депутата и министра инфраструктуры, которые на самом деле хотели помочь. Закаленная десятилетиями бюрократическая система оказалась мощнее", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин запретил провоз негуманитарных грузов через линию соприкосновения в зоне АТО

"Сегодня (5 сентября. - Ред.) в 16.00 нам выпишут документы реэкспорта, и все, должны вывозить", - сообщила Иванову украинский волонтер из Нидердандов Вера Цваан.

"На совещании у премьера сказали, что сейчас на таможнях стоят 350 автомобилей, которые диаспора хочет подарить Украине, но не может, поскольку они не соответствуют "Евро-5". Хорошо, что "бобики" и тележки, которыми в деревнях добираются к больницам, соответствует требованиям украинской бюрократии. Интересно, кто еще с таким отношением захочет нам помогать, если мы не можем принять помощь от своих, которые на собственные деньги пытаются поддержать Родину? Мне очень стыдно. Простите, дорогие Украинцы в Нидерландах-Oekraïners in Nederland. Это единственное, что я могу сказать", - резюмировал Иванов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО

Подаренный украинцами Нидерландов автомобиль скорой помощи не смогли ввезти в Украину из-за бюрократических преград, - журналист 01

 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXMU9RM2t3VEVSUmRtUkRLekJNU1djd1MwaFJkR1JIUVRCTVVGRjBaRU0xU1VOcVVYUjBSMFF3V1VSUmRsTTBjRXg1TDFGelRrTjVNRmxNVVhadWVsSm5Ua04zTUZsSVVtZDBRM2N3VEhwUmRuUkRNakJNY2xGelNIcFJjemxIUkRCTWVsRnpUa001TUV4cVVtZDBRM2N3V1VSUmRtUkRkekJaT0djd1RDOVJkblJET0RCTU4xSnBaRWRO
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Країною керує мафія! Доки це маразматичне лайно буде продовжуватись!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть закон Украины, запрещены к ввозу авто меньше Евро-5! Выхода 2, или ты Игорчик идешь работать в таможню и в нарушение закона оформляешь машину или нам дарят машину Евро 5!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волонтеромобили должны томожится с подачи минсоцполитики.
И никакой привязки к евро5 не должно быть.

Но так как правительственный орган на 98% населен дегенератами, то работать у него не получается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зато на одесской таможне без проблем.

Должностные лица Одесской таможни были участниками преступной схемы, которая нанесла государству ущерб на сумму 2 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе управления защиты экономики в Одесской области.
Одесский таможенники на территории Одесского морского торгового порта участвовали в схеме незаконного перемещения контрабандных товаров через государственную границу Украины. Они составляли фиктивные документы об осмотре контейнеров с грузом и вносили недостоверные сведения о наименовании товара.
В конце августа этого года подозреваемые внесли ложные данные в декларацию растаможивания товаров, что нанесло государству ущерб на сумму 2 млн грн. Кроме того, в ходе обысков на территории Одесского морского порта правоохранители нашли три контейнера с одеждой известных брендов, которые ввезены на территорию страны вне таможенного контроля. Стоимость изъятого имущества составляет более 12 000 000 гривен.https://ord-ua.com/2015/05/01/odesskaya-tamozhnya/?page=414
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем нам автомобили на евробляхах. Пэтро Бляха вам отдаст свой Богдан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
извините, не отдаст а продаст. Пэтро все-таки пейсатый и бесплатно что то отдать ето для них западло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не отдаст, а продаст, причем по цене 4 европейских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не играйте со спичками. Страна пропитана "молотовым" - Речинский обратился к власти
07.09.2017, 09:24 • 1463 • 3

Почитав ленту, полную "евроблях", заметил, что многие противники дешевых бэушных тачек по доступной цене - так или иначе приближены к власти.
Сами представители власти в основном предусмотрительно отмалчиваются. На всякий случай. А приближенные, типа мелких нардепов, пропагандистов и тд исходят пеной, ратуют за закон, экологию, права остальных граждан и тд. И что я хочу по этому поводу сказать.
Читайте також: Почему я поддерживаю акцию владельцев автомобилей на еврономерах
Твари вы поганые. И глупые. Сейчас кроме внешней угрозы у страны есть лишь одна проблема. Как выжить обычному человеку? И если бы вы действительно думали о стране, а не собственном кармане - то создавали бы условия для выживания простого человека.
В том числе и максимально облегчая возможность приобрести средство производства, которым автомобиль в Украине и является.
В том числе и дав полную свободу для развития малого бизнеса. Вы этого не делаете.
Вы врете с каждым днем все больше. Мало того, вы становитесь все увереннее в том, что народ все вытерпит, что покричат и разойдутся. Что, власть сильна как никогда?
Такое же самоощущение было и у Януковича и его банды. Оно оказалось ложным. Не играйте со спичками. Выйдите на улицу хотя бы инкогнито, в темных очках, послушайте, посмотрите. Достаточно искры. Тачка - это средство производства.
Автомат - тоже. Если вы сейчас попытаетесь через колено решить вопрос с еврономерами, то многие мужики, которым нужно кормить семьи, вместо тачки купят автомат.
Читайте також: Спор вокруг еврономеров можно решить единственно верным решением
Выхода другого не будет. Не все хотят уезжать. И не все уже верят, что нынешняя власть священна, потому что иначе "Путин нападет". Осторожно ходите. Страна пропитана "молотовым".
Станислав РЕЧИНСКИЙ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сука, какой то дебелизм происходит -разбудите меня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В чем дебилизм ?
Дармовые или дешевые европейские авто Украине "не нужны", ведь тогда никто не будет покупать порошенковскую Ладу-Богдан, а это недополученная прибыль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ЖИГУЛЬ 1970 ГОДА КАКОЕ ЕВРО У ЕВО. ПОЗОРНИКИ ЛЮДИ ДАРАТ ХАРОШИЕ АВТО А ОНИ ЕВРО-5 ДАВАЙ ПОЗОР ВЛАСТИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы у автомобиля было Евро-3, Евро-4 не говорю уже о Евро-5 на котором настаивает Пэтро Бляха, должен стоять катализатор отработанных газов. В Ланусах и ВАЗах его и близко нету но говнопроизводитель на нем пишет Евро-4. За хороший откат екологам можно и Евро-10 документ получить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Власть не думает о людях, власть исключительно заботится об олигархаг ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страной руководят враги народа.
Прошло 100 лет и ничего не изменилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а реанимобили "богдан" разве царь не "подарил" всу? - неблагодарные, он еще шоколадками их укомплектовал, чтобы не так горько было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так власти это нах не надо. Они этим не пользуются. Евро 5??? При таком бодяжном бензине в Украине и так пекутся об экологии. Просто людей гнобят....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот вся суть наших законов, то что украинцу хорошо, надо сделать плохо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет слов, какие же выродки сидят в ВР что бы поставить долбаное ограничение Евро-5 в одной из самых нищих стран мира где и бензина то Евро-5 ни капли не найти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы этот автомобиль был лично кому-то, сделано было бы в один миг. В воюющей стране все должно работать четко, а тут правят иди... ы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И сидит же падла в кабинете, вместо того чтобы подумать, сколько бы этот автомобиль скорой помощи помог жизней спасти, думает о том, как бы списать бюджетные деньги на карманные фирмы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где в Украине можно заправиться топливом Евро-5? Я только одну сеть знаю: УкрАвто. Больше нет. ОККО и ВОГ - наипаловка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нигде. В УкрАвто Евро-5 только если закрыть оба глаза при анализе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
БРСМ с базы под Васильково, там знатная бодяга была, как горела!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вполне ожидаемо,
это ведь не Lexus ы LC или на крайняк Мерс ы AMG GT R.
Вот эти бы "скорые помощи" таможню за 5 мин. прошли.
И ездили б на них очень "больные" люди - насировы, мельники, и т.д. В сопровождении 1 - 2 "медсестер" с почасовой оплатой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Закаленная десятилетиями бюрократическая система оказалась мощнее Источник: https://censor.net.ua/n454370 "

Тогда - сдавайтесь, Прометеи, народ привык только пользоваться вашим огнём...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какому Евро соответствует ВАЗ-2101. Ну чисто поржать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы шо, опять на Пецин бизнес покусились? А кто же его "Богданчики" купит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одно радует, хорошо что Пеця владелец автозаводов, а не скажем какого то радиозавода или т.п., а то бы запретили импортные телевизоры и мобилки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько красивы слов говорят представители власти о ВСУ, волонтерах каждый день...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Я хочу поблагодарить волонтеров, которые в первые часы, дни и месяцы войны, когда было труднее всего, отдавали последнее. И без этого взноса мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее", - сказал Порошенко. Такая речь президента вызвала негодование участников волонтерского движения, которые доставляют на фронт помощь от белья и сигарет до амуниции и специальных устройств. https://ru.tsn.ua/ato/v-socsetyah-vozmuschayutsya-slovam-poroshenko-o-volonterah-538346.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А первым волонтеров начал опускать (как бы случайно) наш офшорно-шоколадный негарант Конституции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статья суперская, особенно 3 последних абзаца. "Привычка залазить в карманы согражданам, и потом выдавать воровство за высшую добродетель - за это нужно больно бить" - это точно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой, как у нас подарки любят!
вот если бы какой-то п*дле, лично - то таки да! они бы уже вжикали по нашим дорогам!
а если воинам, да еще "скорые" - то все должно быть по-закону, правильно, как положено (т.е. бесконечно или никогда! бо навару копейка)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот Вам наглядный пример слов Порошенка и дел на самом деле каждое слово вранье и обман говорим одно делаем третье
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой позор, эти упыри и на подарках для своей же армии хотят нажиться !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а не нуно оно нам! Вот так вот. У нас "таблетки" и "буханки" 70-х г/в -уххх, еще ураган какие! ЕВРО-25 , а то и выше бери!!!



... мої коллеги по волонтерській діяльності київська друкарня Мегаполіграф, намагається відновити свої ТАБЛЕТКИ післі перебування в АТО і знову їх відправити на бойове чергування, зараз в роботі 2 машини, замоалення ще на 3.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем нам этот металолом в Украине, есть пазики, бобики, богданы и прочий автопром, который нужно защищать от корыт с Европы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а пока ...
опять всё с начало, после реакции в июле МОУ на не качественные консервы, поступающие в войска на передовую и дисциплинарном наказании виновных ...
сентябрь 17 ого ...

Олег Андриенко
Вчера в 9:55 ·

Вот какую тушонку поставляют в армию . В ней есть все нужные витамины и даже больше : рабочими перчатками. Для полноты вкуса
https://www.facebook.com/100017288045088/videos/150344105551857/
 показать весь комментарий
Ответить
 
- А кто такие гестаповцы? Объясняют:- Это очень жестокие, бессердечные нелюди, которые издевались над людьми.....- А наша власть тоже гестаповцы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
суки у власти, разуйте глаза и посмотрите что ездит по нашим дорогам! ретровыставка на колесах!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодаренный украинцами Нидерландов автомобиль скорой помощи не смогли ввезти в Украину из-за бюрократических преград, - журналист
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти