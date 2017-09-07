 Подаренный украинцами Нидерландов автомобиль скорой помощи не смогли ввезти в Украину из-за бюрократических преград, - журналист

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.
"С сожалением и гневом сообщаю, что нам так и не удалось ввезти в Украину гуманитарную помощь от Украинцев в Нидерландах-Oekraïners in Nederland - автомобиль скорой помощи Mersedes. Несмотря на вмешательство народного депутата и министра инфраструктуры, которые на самом деле хотели помочь. Закаленная десятилетиями бюрократическая система оказалась мощнее", - рассказал он.
"Сегодня (5 сентября. - Ред.) в 16.00 нам выпишут документы реэкспорта, и все, должны вывозить", - сообщила Иванову украинский волонтер из Нидердандов Вера Цваан.
"На совещании у премьера сказали, что сейчас на таможнях стоят 350 автомобилей, которые диаспора хочет подарить Украине, но не может, поскольку они не соответствуют "Евро-5". Хорошо, что "бобики" и тележки, которыми в деревнях добираются к больницам, соответствует требованиям украинской бюрократии. Интересно, кто еще с таким отношением захочет нам помогать, если мы не можем принять помощь от своих, которые на собственные деньги пытаются поддержать Родину? Мне очень стыдно. Простите, дорогие Украинцы в Нидерландах-Oekraïners in Nederland. Это единственное, что я могу сказать", - резюмировал Иванов.
2486 54
Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист(181)
По делу Христова, предполагаемого организатора убийства одесского адвоката Погорелого, началась волокита, целью которой является его освобождение, - журналист(3)
Если Ефремов сядет один, то это будет "договорняк", - журналист Иванов(119)
Печерский суд арестовал на 2 месяца комбат "Айдара" Лихолита. В зале возникла потасовка, - журналист Иванов. ВИДЕО(41)
Суд инкриминирует комбату "Айдара" Лихолиту уголовные правонарушения в отношении мэра Северодонецка Казакова, - журналист Иванов. ФОТОрепортаж(203)
Боевики "ЛНР" "объявили в розыск" журналиста Сергея Иванова(56)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И никакой привязки к евро5 не должно быть.
Но так как правительственный орган на 98% населен дегенератами, то работать у него не получается
Ответить
Ответить
Должностные лица Одесской таможни были участниками преступной схемы, которая нанесла государству ущерб на сумму 2 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе управления защиты экономики в Одесской области.
Одесский таможенники на территории Одесского морского торгового порта участвовали в схеме незаконного перемещения контрабандных товаров через государственную границу Украины. Они составляли фиктивные документы об осмотре контейнеров с грузом и вносили недостоверные сведения о наименовании товара.
В конце августа этого года подозреваемые внесли ложные данные в декларацию растаможивания товаров, что нанесло государству ущерб на сумму 2 млн грн. Кроме того, в ходе обысков на территории Одесского морского порта правоохранители нашли три контейнера с одеждой известных брендов, которые ввезены на территорию страны вне таможенного контроля. Стоимость изъятого имущества составляет более 12 000 000 гривен.https://ord-ua.com/2015/05/01/odesskaya-tamozhnya/?page=414
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
07.09.2017, 09:24 • 1463 • 3
Почитав ленту, полную "евроблях", заметил, что многие противники дешевых бэушных тачек по доступной цене - так или иначе приближены к власти.
Сами представители власти в основном предусмотрительно отмалчиваются. На всякий случай. А приближенные, типа мелких нардепов, пропагандистов и тд исходят пеной, ратуют за закон, экологию, права остальных граждан и тд. И что я хочу по этому поводу сказать.
Читайте також: Почему я поддерживаю акцию владельцев автомобилей на еврономерах
Твари вы поганые. И глупые. Сейчас кроме внешней угрозы у страны есть лишь одна проблема. Как выжить обычному человеку? И если бы вы действительно думали о стране, а не собственном кармане - то создавали бы условия для выживания простого человека.
В том числе и максимально облегчая возможность приобрести средство производства, которым автомобиль в Украине и является.
В том числе и дав полную свободу для развития малого бизнеса. Вы этого не делаете.
Вы врете с каждым днем все больше. Мало того, вы становитесь все увереннее в том, что народ все вытерпит, что покричат и разойдутся. Что, власть сильна как никогда?
Такое же самоощущение было и у Януковича и его банды. Оно оказалось ложным. Не играйте со спичками. Выйдите на улицу хотя бы инкогнито, в темных очках, послушайте, посмотрите. Достаточно искры. Тачка - это средство производства.
Автомат - тоже. Если вы сейчас попытаетесь через колено решить вопрос с еврономерами, то многие мужики, которым нужно кормить семьи, вместо тачки купят автомат.
Читайте також: Спор вокруг еврономеров можно решить единственно верным решением
Выхода другого не будет. Не все хотят уезжать. И не все уже верят, что нынешняя власть священна, потому что иначе "Путин нападет". Осторожно ходите. Страна пропитана "молотовым".
Станислав РЕЧИНСКИЙ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дармовые или дешевые европейские авто Украине "не нужны", ведь тогда никто не будет покупать порошенковскую Ладу-Богдан, а это недополученная прибыль.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прошло 100 лет и ничего не изменилось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это ведь не Lexus ы LC или на крайняк Мерс ы AMG GT R.
Вот эти бы "скорые помощи" таможню за 5 мин. прошли.
И ездили б на них очень "больные" люди - насировы, мельники, и т.д. В сопровождении 1 - 2 "медсестер" с почасовой оплатой.
Ответить
Тогда - сдавайтесь, Прометеи, народ привык только пользоваться вашим огнём...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вот если бы какой-то п*дле, лично - то таки да! они бы уже вжикали по нашим дорогам!
а если воинам, да еще "скорые" - то все должно быть по-закону, правильно, как положено (т.е. бесконечно или никогда! бо навару копейка)
Ответить
Ответить
Ответить
... мої коллеги по волонтерській діяльності київська друкарня Мегаполіграф, намагається відновити свої ТАБЛЕТКИ післі перебування в АТО і знову їх відправити на бойове чергування, зараз в роботі 2 машини, замоалення ще на 3.
Ответить
Ответить
опять всё с начало, после реакции в июле МОУ на не качественные консервы, поступающие в войска на передовую и дисциплинарном наказании виновных ...
сентябрь 17 ого ...
Олег Андриенко
Вчера в 9:55 ·
Вот какую тушонку поставляют в армию . В ней есть все нужные витамины и даже больше : рабочими перчатками. Для полноты вкуса
https://www.facebook.com/100017288045088/videos/150344105551857/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить