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 Общество
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Все про:Укрзализныця (1198) Омелян (332) Азовсталь (6)

 Повышение ж/д тарифов приведет к росту себестоимости проката "Азовстали", - гендиректор

азовсталь

Планируемое "Укрзализныцей" (УЗ) повышение ж/д тарифов на грузоперевозки с 1 октября 2017 года на 22,5% приведет к значительному росту себестоимости готовой продукции металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили на встрече министра инфраструктуры Владимира Омеляна с бизнесом в Американской торговой палате Украины.

"В целом транспортная составляющая в структуре себестоимости нашей готовой продукции составляет порядка 10-12% в зависимости от сортамента. Это обусловлено тем, что комбинат несет затраты не только на отгрузку проката, но и на доставку сырья на предприятие. Естественно, такое значительное повышение ж/д тарифов приведет к существенному росту себестоимости готовой металлопродукции", - сказал Цкитишвили.

В свою очередь, министр В. Омелян был удивлен такими данными, поскольку, по его словам, директор УЗ информирует министерство, что транспортная составляющая в структуре себестоимости проката не превышает 3%.

Напомним, накануне В.Омелян провел встречу с представителями бизнеса в Европейской бизнес-ассоциации, которые высказали свое недовольство инициативой "Укрзализныци" поднять грузовые ж/д тарифы. Тогда министр отметил, что если перезагрузка топ-менеджмента в госмонополии будет затягиваться, то повышать ж/д тарифы на 22,5% с 1 октября нельзя.




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а этого допустить нельзя ибо ахметка обеднеет....он и так как нищеброд уже на задворках форбса....А ахметка наше уфсе....
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Ціна на метал захмарна на міжнародних ринках, тому підняття цін не загрожує металургам! До того ж ціна в доларах на послуги залізниці 3,5 роки тому була в три рази більша і металурги спокійно платили! Потім долар виріс втричі, а ціни залізниці тільки на 15%. Потрібно привести у відповідність ціни залізниці до довоєнного рівня в баксах - підняти в 4 рази!
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Разве всего на 15? Они уже несколько раз поднимали тариф в два раза!
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Да и хе.р на нее. Кто там владелец? Почему я должен его дотировать? кусок трубы в магазине, не дешевле чем в Европе....
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Тоже мне проблема...? Снизит з/п со своих безропотных рабов и покроет издержки. Делов то.
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Так Омеля кричал, что это Бальчун во всем виноват и повышает тарифы... А Бальчуна то уже нет. С какого повышать тарифы на перевозку?
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На святое замахнулись, на прибыль пэтиного другана ахметова. Как же жить им теперь дальше, при такой несправедливости.
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Для народа повышать тарифы можно а для Рината нельзя? Да пошли вы нах. если не умеете работать закрывайтесь другие придут. Давно уже не покупаю украинский метал который ни по качеству ни по цене не в писту не годится.
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Металурги вже навіть броню для танків не можуть робити, бо гонять металобрухт мегатоннами на експорт щоб отримати відшкодування ПДВ!!!!! В 2016 році відшкодування ПДВ роздали олігархам у розмірі 96 млрд грн, а в 2017 вже виходять на 120 млрд грн! А бюджет міноборони лише 64 млрд грн! В країні створена корупційна схема збагачення олігархів від металургії за рахунок бюджета! Обмежили експорт металобрухту, щоб Ахметов міг його скуповувати дешевше і за нал! Тепер металурги скуповують за готівку металобрухт, переробляють його на говнометал - вивозять в Туреччину і продають по бросовим цінам, так що вже Туреччина ввела загороджувальні мита на український метал! Прибуток в цій дебільній схемі тільки на отриманні відшкодування ПДВ! Олігархи просто розкрадають український бюджет десятками мільярдів грн щороку! Цей пістець потрібно негайно припинити і першим кроком має бути збільшенні цін на вантажні перевезення Укрзалізниці! Це дасть можливість повертати в Україну більше валюти від продажу металу за кордоном і зменшить прибутковість цих ідіотських корупційних схем виробництва та продажу за кордоно говнометалу, який по суті є металобрухтом!
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Бида да и только... Разорить Ахметку, благодетеля нашего, хотите, ироды!...

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Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов

https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov

У нас олигархи лоббируют тарифы на перевозку ниже польских в 10 раз, за что тогда модернизировать ЖД? потому и ушел Бальчун.
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Тарифы на перевозку 1 т груза на 500 км во внутреннем сообщении в долларах!!!

Украина.
Уголь 3,97 $ Руда железная 3,97$

Польша
Уголь 51,68 $ Руда железная 51,68$
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А можно ссылку на источник? цифры не подкрепленные ничем можно и самому придумать.
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Почему не пишется ЗАВОД АХМЕТОВА, а замыливают стыдливо "Азовсталь". Пора заводы, комбинаты назвать именами хозяев.

Если говорить высокие тарифы, то от АХМЕТОВА, а не от "Киевэнерго".
Чтобы народ знал, кого вешать на фонаре.
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А разве он у нас один владелец мет.предприяитй? У нас их много и владельцы разные
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Вчера с удивлением и восторгом узнал, что за прошлый год Украина экспортировала компьютерных технологий на 2 млрд. долларов, третий показатель после сельхозпродукции и металлопроката.
Может, не стоит так носиться с металлургией, этой энергозатратной и убийственной для экологии отраслью?
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Дело в том,что у нас нормально не поддерживается государством ни одна отрасль промышленности... Хоть что-то одно уже выбрали и его бы уже финансировали!
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У нас в стране всё дорожает.
Почему прокат "Азовстали" должен быть исключением?
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Цена на прокат изменяется в зависимости от затрат. Это цены на газ, на электричество, транспортировку и многое.многое другое!
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та уже печей две станции проехать 8грн пенсов катают
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Блин...
Говорил жене, -"Давай купим прокат "Азовстали" впрок!"
А она, -"Нет! Сапоги!"
Ну вот, теперь придётся покупать прокат по большей цене!
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Рыжий пидар опять пытается ставить свое копыто на горло Украины...
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Рабский труд рабочих, нищенская зарплата и "договорные" цены на тарифы дают сверхприбыли рыжему таракану и его братве даже при демпинге европейских цен.
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Прибыль дает относительно не высокая цена продукции при нормальном качестве.
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Волноваська Хунта‏ @solomazheka

Тарифы на жд перевозки подымать низзя - пострадает Ринат. Авто с ЕС низзя - пострадает Петро. Все госдотации Косюку. Блять, жити по-новому!
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Ну так это же те самые реформы о которых говорил ПОрох,А вы ожидали чего-то другого? Пакращення?))
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Ну логично. Затраты на транспортировку закладываются в цену продукции.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПовышение ж/д тарифов приведет к росту себестоимости проката "Азовстали", - гендиректор
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