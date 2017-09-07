 Повышение ж/д тарифов приведет к росту себестоимости проката "Азовстали", - гендиректор

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили на встрече министра инфраструктуры Владимира Омеляна с бизнесом в Американской торговой палате Украины.
"В целом транспортная составляющая в структуре себестоимости нашей готовой продукции составляет порядка 10-12% в зависимости от сортамента. Это обусловлено тем, что комбинат несет затраты не только на отгрузку проката, но и на доставку сырья на предприятие. Естественно, такое значительное повышение ж/д тарифов приведет к существенному росту себестоимости готовой металлопродукции", - сказал Цкитишвили.
В свою очередь, министр В. Омелян был удивлен такими данными, поскольку, по его словам, директор УЗ информирует министерство, что транспортная составляющая в структуре себестоимости проката не превышает 3%.
Напомним, накануне В.Омелян провел встречу с представителями бизнеса в Европейской бизнес-ассоциации, которые высказали свое недовольство инициативой "Укрзализныци" поднять грузовые ж/д тарифы. Тогда министр отметил, что если перезагрузка топ-менеджмента в госмонополии будет затягиваться, то повышать ж/д тарифы на 22,5% с 1 октября нельзя.
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https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
У нас олигархи лоббируют тарифы на перевозку ниже польских в 10 раз, за что тогда модернизировать ЖД? потому и ушел Бальчун.
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Украина.
Уголь 3,97 $ Руда железная 3,97$
Польша
Уголь 51,68 $ Руда железная 51,68$
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Если говорить высокие тарифы, то от АХМЕТОВА, а не от "Киевэнерго".
Чтобы народ знал, кого вешать на фонаре.
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Может, не стоит так носиться с металлургией, этой энергозатратной и убийственной для экологии отраслью?
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Почему прокат "Азовстали" должен быть исключением?
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Говорил жене, -"Давай купим прокат "Азовстали" впрок!"
А она, -"Нет! Сапоги!"
Ну вот, теперь придётся покупать прокат по большей цене!
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Тарифы на жд перевозки подымать низзя - пострадает Ринат. Авто с ЕС низзя - пострадает Петро. Все госдотации Косюку. Блять, жити по-новому!
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