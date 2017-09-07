 Повышение ж/д тарифов приведет к росту себестоимости проката "Азовстали", - гендиректор

Планируемое "Укрзализныцей" (УЗ) повышение ж/д тарифов на грузоперевозки с 1 октября 2017 года на 22,5% приведет к значительному росту себестоимости готовой продукции металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили на встрече министра инфраструктуры Владимира Омеляна с бизнесом в Американской торговой палате Украины.



"В целом транспортная составляющая в структуре себестоимости нашей готовой продукции составляет порядка 10-12% в зависимости от сортамента. Это обусловлено тем, что комбинат несет затраты не только на отгрузку проката, но и на доставку сырья на предприятие. Естественно, такое значительное повышение ж/д тарифов приведет к существенному росту себестоимости готовой металлопродукции", - сказал Цкитишвили.



В свою очередь, министр В. Омелян был удивлен такими данными, поскольку, по его словам, директор УЗ информирует министерство, что транспортная составляющая в структуре себестоимости проката не превышает 3%.



Напомним, накануне В.Омелян провел встречу с представителями бизнеса в Европейской бизнес-ассоциации, которые высказали свое недовольство инициативой "Укрзализныци" поднять грузовые ж/д тарифы. Тогда министр отметил, что если перезагрузка топ-менеджмента в госмонополии будет затягиваться, то повышать ж/д тарифы на 22,5% с 1 октября нельзя.









