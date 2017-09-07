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 Политика Украины
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Все про:ВР (22969) земля (1559) Порошенко (13722) реформы (2813)

 "Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко

порошенко

Президент не хочет давить на депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед депутатами ВР, заявил, что намерен требовать от парламента принятия земельной реформы, но давить на парламент он не будет.

По его словам, новое законодательство будет защищать интересы селян.

"Как государственный деятель при принятии решений я должен взвешивать на общественное мнение. И на данный момент, к сожалению, ее сформировали популисты. Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять хотя бы устно, в уме, хотя бы в сердце, политическое решение в ее пользу. Принять такие законы, которые хотя бы сняли фобии, имеющиеся на эту тему в обществе и среди депутатов, которые учтут все предостережения, выставят все предохранители, установят минимальную цену, защитят крестьянина, сделают прозрачную позицию в реестре для регистрации, но дадут свободу украинскому селянину", - сказал Порошенко.

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Да у него по миру с недвижимостью всё ОК! НАЗК говорит. что если на фирме маетки то и декларировать не надо...честные.
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Як тільки порошенко втече з України, його арештують США і посадять в Гуантанамо за фінансові махінації та відмивання грошей. Тому сам він не втече, хіба в Ліпецьк до тещі.
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НЕ сегодня так завтра Поросенок свалит в Липецк или Ростов!!!
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та пускай валит, тока вот накладка получается со сбережениями нажитыми непосильным трудом хранящимися в Европе или Штатах, которые частенько попадают под санкции или аресты. Но он уже сегодня может заблаговременно позаботиться о них и спрятать их в надёжном филиале Мухосранскбанка где-то в Зажопинске.
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Я слишав разриви пуканів свеней немитих прямо під час виступу ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. СЛАВА ПРЕЗИДЕНТУ !!!!
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руские боті разговаривают с Жо?
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И это правильно. Ибо если уважаешь украинского президента, значит уважаешь украинский народ.
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Обрати внимание, Бывалый. Те кто поганит украинского президента никогда не говорит ничего про российского президента, вождя русских путлера по кличке хойло. Они маскируясь говорят: "нам рашка безразлична". Но мы понимаем, значит как правило это сепаратисты или бездари, которые сами для украинцев ничего не делают, но хотят хорошо жить за их счет.
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кацапчик, заберите ешо себе вместе с его шефом - мертветчуком
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При этой власти ещё и землю продать?! В 90-ые наипали людей фантиками-ваучерами...Нет уж , подождём честных людей....
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"По его словам, новое законодательство будет защищать интересы селян"


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Последнее что осталось у народа,это земля,которую Барыга хочет забрать себе.
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если так попросил то видно что свои и западные партнеры давно за одно место взяли его))) барыга и есть барыга)))))))))
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Рыги в раде покупали, иногда янык через колено ломал. А нынешние выработали схему с СБУ, Прокуратурами....и бабло платить не надо, дела заводи и договоривайся ночью на Банковой.
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И тут популисты не дают развернутся,а как же получилось,шо овощ якобы украл деньги у народа,их конфисковали,но почему то отдали косюку
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"Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9333
я не требую твой кошелек, просто прошу принять решение в мою пользу)))
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делать вам скотам то же, что и русскояичным французам, китайцам, американцам --учить язык страны проживания. или уябывать в говносранск.
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ЛЮДИ ! УКРАЇНЦІ ! ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВАС: НЕДОПУСТІТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ!!! ЯК ТІЛЬКИ ЦЕ СТАНЕЦЯ ОБНЕСУТЬ ЗАБОРОМ ЛІСА, РІЧКИ ТА ОЗЕРА, ПОЧІПЛЯЮТЬ НАПИСИ "ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ! ВХІД ЗАБОРОННЕНО!" І то буде "захис"!
Ви бачите ж бачите що робиця, закони не працюють, суди усі УСІ ПРОДАЖНІ!!!
ЯКЩО ВИ ДАСТЕ ЇМ ЦЕ ЗРОБИТИ ЦЕ БУДЕ ДУЖЕ ВЕЛИКА ПОМИЛКА!!!
Для землеробів достатньо права довгострокової оренди землі з первоправом переоренди по закінченню контракту!!! Все інше не потрібне-то знову хочуть обдурити людей та зробити їх ніким на своїй... але вже не "їх" землі!!!
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уже сейчас перекрывают дороги с аргументацией "приватна властнисть". как только землю скупит банда барыги украинцев сгонят в резервации. все дороги сделают платными, не говоря о лесах, водоёмах, побережье. пока у власти чекистская банда барыги-кучмо будет становиться только хуже. немедленные выборы под контролем добробатов.
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покі всі старі махлевщики досі при владі, продаж землі саме погане діло.
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Чтобы они не принимали , становиться только хуже.
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Хрюндель сегодня столько бреда уже набредил, вряд ли усиленные бригады стецьков разгребут. Поднимут и ночную смену и призовут всех в ружье, чтоб отмазывать эту соевую ахинею.
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Это называется, "пацаны, забейте вы на эту реформу, я сейчас ритуальные слова произнесу в её поддержку, но требовать от вас принять это законодательство не буду".

Как раз что земельную реформу надо продавить через парламент, иначе её никогда не будет . . . .
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Я слишав разриви пуканів свіней немитих прямо під час виступу ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. СЛАВА ПРЕЗИДЕНТУ !!!!
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Не надо ВЫЖИМАТЬ, пойди привычным для тебя путём, ЗАПЛАТИ!!!
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Вільний продаж землі - це не вимога МВФ, це пропозиція уряду як гарантія повернення кредитів МВФ. Щоправда, скільки вони збираються зібрати податків з тієї купівлі/продажу? Якщо мільрдні суми кредитів, то уявіть, якими повинні бути ціни на землю...
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Воно поїдеть додому в Ізраїль там їхне кодло
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Жодного відношення до Ізраїлю не мають 300 000 чи скільки сільських та районних і обласних депутатів, і гаїшників, і багато і прочих паразитів без жодної каплі еврейської крові, що не працюють але хапають все під себе.
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В 90-тых было "веселее" с приватизацией, хоть бумажки какие-то в виде ваучеров давали. А сейчас просто,- купить предлагают. Но , сука, тем у кого есть деньги! А говорят земля -народное достояние и если это достояние разделить на кол-во жителей, получиться по два гектара каждому. То може выделите эти два гектара каждому, и пох в какой области, а потом народ хай продаёт или меняет ,не???
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НЕТУ 2х гектаров, если как положено по закону-бесплатно.
А на продажу-есть!!!
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Новое законодательство будет защищать не селян, а жирных чиновников и крупный бизнес, которые раздербанят все ценные угодья и оставят народ ни с чем. Раз Порошенко уже что-то требует от Рады, значит, закон будет принят наспех с кучей недоработок. Тем более что самих селян ни о чем никто не спрашивает
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Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу.

А разве это не скрытая угроза от негаранта Конституции?

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да-да!
такой, бровки домиком, губки бантиком и рукой карман оттопыривает...
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Що вже все розкрали і зруйнували більшисть прихватизовіаних підприємств ,а тепер черга дійшла до землі , знаєм ми їхні плани спочатку за безцінь скупити ,а потім по ринкові ціні перепродати ,ось і весь бізнес, .адже при владі бариги .
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Оно не собирается... Петя,тебе пора в Ростов собираться ....
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Ты сам откуда? Из Ростова?
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По его словам, новое законодательство будет защищать интересы селян.
Источник: https://censor.net.ua/n454368

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Селяне! Сдайте всю свою землю мне и я её защищу как свою "Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9419
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Я не против приватизации земли. Я не против приватизации предприятий.
Я хочу только одного, что бы очень строго работали государственные механизмы контроля за всеми собственниками. И не только за владельцами заводов, магазинов, земельных участков но и за всеми нами, у кого в частном владении хоть какое нибудь жилье. Надо так что б каждый строго отвечал за содержание своей собственности перед Украиной, перед государством. Например. Вот приватизировал Ты свою коммунальную квартиру, давай приводи ее внешний вид и участок вокруг в надлежащее состояние . Приватизировал завод, давай развивай его а не пускай на металолом, приватизировал землю - давай сей, расти на ней культурные злаки, украшай ее, строй полезное, а не превращай в захламленье. .Отвечай за свое строго перед страной! НО! Сначала Оштрафовать крепко, если не выполняешь общественный договор.Забрать владения если не выполняешь свой гражданский долг! И так для всех нас. Потому что все вокруг в Украине принадлежит украинскому народу вообще, хотя чем то владеет кто то один.
Тогда можно смело давать зеленый свет открытой приватизации.
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А я КАТЕГОРИЧНО проти приватизации землі в великих масштабах,та проти приватизації підприємств!!!
В обох випадках це розв'яже руки баригам для корупційних схем та махінацій!!!Вигоду в повному масштабі ОРТИМАЮТЬ ТІЛЬКИ ПРОВЛАДНІ СТРУКТУРИ!!!
Україна та українці при цьому ТІЛЬКИ РОЗОРЯТЬСЯ!!!
Тільки сліпий дурак цього не розуміє!!!
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банда барыги уже накрала бабла что бы скупить всю украинскую землю.
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Не очень умно. Видать Вы из раши через прокси сюда влезли.
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а ты сюда из дупы барыги офшорной влез. кроме "раши" аргументов нет?
могу подсказать убогому - "а то путенг нападэ", "йуляварофка", "вадинтур"
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Рот открыл и сразу стало ясно, значит из рашки? Оно и видно, лепет невразумительный из сопла доносится, да и имя чисто русское; лао-цзы-даун.
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ты ошибаешся по поводу лао-цзы. Из паРашки тута так долго не живут как лао. Лао тут уже годы, а кацапы, даже не смотря на то, шо и шыфруются, максимум пару месяцев.
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Ага,не вижимає...От побачиче,що будуть ПХАТИ ЩОДУХУ,земельку рідну,щоб подеребанити...
Будуть міжфракційні торги,шантаж і т.д.Побачите людоньки...побачите...

Ну якщо ще подеребанять землю,то "пиши - пропало...".
Це наймерзотніша влада в Україні,що тільки була...
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Вот оно вылазит на трибуну...неужели не понимает,что вся страна будут х#ями тыкать ???Не понимает...или нравится ???.
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Чому цього шизофреніка Вальцмана не лікують в психушці ?? Це ж параноїк брехло.
Дивна країна в нас.
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А яке відношення мають нинішні депутати до чорноземів України " . Хто вони такі ? .
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Ж-д - він і в Африці і в Україні ж_д, гешефт поперед усе ! Навіть душі і совісті !
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Шановні пані та панове!
Для чого кричати, що хтось скупить українські землі? Вони ВЖЕ належать агрохолдінгам. Мільйонами гектарів. Мало того. Землі орендовані за копійки у нещасних селян. На них висівається монокультура - соняшник (з року в рік соняшник, без сівозмін). Коли скінчиться термін оренди, повністю виснажену, ВЖЕ не родючу землю повернуть обдуреним власникам. І орендують нові мільйони гектарів. Земля ж не своя, нащо її берегти!
Мало того. Протягом ближчих 50 років відбудеться революція у сільському господарстві (вертикальні ферми, біосинтетичне м"ясо, тощо). Після цього вартість виснаженої агрохолдінгами української землі впаде до мінімума.
От і виходить, що ті, хто виступає проти земельної реформи, реально виступають у інтересах жирних котів. Замисліться про це, шановні пані і панове! Менше слухайте політиків-популістів, почитайте експертів. Не ведіться!
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Сколько уже стерпели от Вальцмана? Стерпим и продажу родной земли.
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Реформы одна другой краше, по одной бедным детям нужно 12 лет в школе сидеть, по другой половину больниц закроют, про пенсионную и земельную вообще молчу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко
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