 "Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять решение в ее пользу", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед депутатами ВР, заявил, что намерен требовать от парламента принятия земельной реформы, но давить на парламент он не будет.
По его словам, новое законодательство будет защищать интересы селян.
"Как государственный деятель при принятии решений я должен взвешивать на общественное мнение. И на данный момент, к сожалению, ее сформировали популисты. Я не собираюсь выжимать из ВР земельную реформу. Но прошу принять хотя бы устно, в уме, хотя бы в сердце, политическое решение в ее пользу. Принять такие законы, которые хотя бы сняли фобии, имеющиеся на эту тему в обществе и среди депутатов, которые учтут все предостережения, выставят все предохранители, установят минимальную цену, защитят крестьянина, сделают прозрачную позицию в реестре для регистрации, но дадут свободу украинскому селянину", - сказал Порошенко.
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я не требую твой кошелек, просто прошу принять решение в мою пользу)))
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Ви бачите ж бачите що робиця, закони не працюють, суди усі УСІ ПРОДАЖНІ!!!
ЯКЩО ВИ ДАСТЕ ЇМ ЦЕ ЗРОБИТИ ЦЕ БУДЕ ДУЖЕ ВЕЛИКА ПОМИЛКА!!!
Для землеробів достатньо права довгострокової оренди землі з первоправом переоренди по закінченню контракту!!! Все інше не потрібне-то знову хочуть обдурити людей та зробити їх ніким на своїй... але вже не "їх" землі!!!
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Как раз что земельную реформу надо продавить через парламент, иначе её никогда не будет . . . .
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А на продажу-есть!!!
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А разве это не скрытая угроза от негаранта Конституции?
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такой, бровки домиком, губки бантиком и рукой карман оттопыривает...
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Источник: https://censor.net.ua/n454368
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Селяне! Сдайте всю свою землю мне и я её защищу как свою
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Я хочу только одного, что бы очень строго работали государственные механизмы контроля за всеми собственниками. И не только за владельцами заводов, магазинов, земельных участков но и за всеми нами, у кого в частном владении хоть какое нибудь жилье. Надо так что б каждый строго отвечал за содержание своей собственности перед Украиной, перед государством. Например. Вот приватизировал Ты свою коммунальную квартиру, давай приводи ее внешний вид и участок вокруг в надлежащее состояние . Приватизировал завод, давай развивай его а не пускай на металолом, приватизировал землю - давай сей, расти на ней культурные злаки, украшай ее, строй полезное, а не превращай в захламленье. .Отвечай за свое строго перед страной! НО! Сначала Оштрафовать крепко, если не выполняешь общественный договор.Забрать владения если не выполняешь свой гражданский долг! И так для всех нас. Потому что все вокруг в Украине принадлежит украинскому народу вообще, хотя чем то владеет кто то один.
Тогда можно смело давать зеленый свет открытой приватизации.
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В обох випадках це розв'яже руки баригам для корупційних схем та махінацій!!!Вигоду в повному масштабі ОРТИМАЮТЬ ТІЛЬКИ ПРОВЛАДНІ СТРУКТУРИ!!!
Україна та українці при цьому ТІЛЬКИ РОЗОРЯТЬСЯ!!!
Тільки сліпий дурак цього не розуміє!!!
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могу подсказать убогому - "а то путенг нападэ", "йуляварофка", "вадинтур"
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Будуть міжфракційні торги,шантаж і т.д.Побачите людоньки...побачите...
Ну якщо ще подеребанять землю,то "пиши - пропало...".
Це наймерзотніша влада в Україні,що тільки була...
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Дивна країна в нас.
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Для чого кричати, що хтось скупить українські землі? Вони ВЖЕ належать агрохолдінгам. Мільйонами гектарів. Мало того. Землі орендовані за копійки у нещасних селян. На них висівається монокультура - соняшник (з року в рік соняшник, без сівозмін). Коли скінчиться термін оренди, повністю виснажену, ВЖЕ не родючу землю повернуть обдуреним власникам. І орендують нові мільйони гектарів. Земля ж не своя, нащо її берегти!
Мало того. Протягом ближчих 50 років відбудеться революція у сільському господарстві (вертикальні ферми, біосинтетичне м"ясо, тощо). Після цього вартість виснаженої агрохолдінгами української землі впаде до мінімума.
От і виходить, що ті, хто виступає проти земельної реформи, реально виступають у інтересах жирних котів. Замисліться про це, шановні пані і панове! Менше слухайте політиків-популістів, почитайте експертів. Не ведіться!
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