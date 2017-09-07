 Нефтяники пикетировали Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
Пикетчики требовали от Кабмина продлить спецразрешения "Укрнафте" на добычу газа на ряде месторождений. При этом, на шести месторождениях добыча уже остановилась из-за непродления срока лицензий. На месторождения, срок действия лицензий на которые заканчивается в этом году, приходится 20% добычи нефти и 16% добычи газа "Укрнафты".
По словам митингующих, они готовы к общеукраинскому страйку, если в Кабмине их не услышат.
"Нефтяники говорят, что скоро десятки тысяч украинцев могут остаться без нефти и газа," - сообщает ТСН.
В частности, по данным журналистов, из-за непродления спецразрешений "Укрнафте" почти три месяца жители 8 сел на Сумщине находятся без газа.
"По нашему району это 323 домохозяйства, плюс учреждения социальной сферы, которые находятся на этой территории", - сообщил журналистам первый заместитель Роменской РГА Владимир Татаринов.
1834 21
Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО(207)
Митинг за сменяемость власти прошел в российском Ростове. ФОТО(127)
Укрнафте продлят лицензии на добычу до 2037 года(39)
"С днем рождения, Олег!": в центре Киева прошла акция солидарности с удерживаемым Кремлем в заложниках украинским режиссером Сенцовым. ВИДЕО+ФОТО(5)
Нельзя топить в грязи проект “Стена” из-за воров, которые пытались на ней нажиться(0)
Митингующие остаются под Радой: некоторые активисты держат в руках биты и куриные яйца. ФОТОрепортаж(29)
Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО(326)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Судячи з діючих газових тарифів настав час міняти літеру Д на літеру Й.
Ответить
Ответить
Ответить