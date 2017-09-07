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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:Кабмин (10536) лицензия (125) митинг (2855) нефть (1465)

 Нефтяники пикетировали Кабмин

кабмин правительство уряд

Тысячи нефтяников съехались в Киев со всей Украины для пикета возле здания Кабинета Министров Украины. Они уверяют, вскоре десятки тысяч украинцев могут остаться без нефти и газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

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Пикетчики требовали от Кабмина продлить спецразрешения "Укрнафте" на добычу газа на ряде месторождений. При этом, на шести месторождениях добыча уже остановилась из-за непродления срока лицензий. На месторождения, срок действия лицензий на которые заканчивается в этом году, приходится 20% добычи нефти и 16% добычи газа "Укрнафты".

По словам митингующих, они готовы к общеукраинскому страйку, если в Кабмине их не услышат.

"Нефтяники говорят, что скоро десятки тысяч украинцев могут остаться без нефти и газа," - сообщает ТСН.

В частности, по данным журналистов, из-за непродления спецразрешений "Укрнафте" почти три месяца жители 8 сел на Сумщине находятся без газа.

"По нашему району это 323 домохозяйства, плюс учреждения социальной сферы, которые находятся на этой территории", - сообщил журналистам первый заместитель Роменской РГА Владимир Татаринов.

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Какой же ты крот конченный старикашка...
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Зачем? По ТВ можно посмотреть. Да ,и что там смотреть?
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А не пора ли уже войти в какбмин?


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А разве в Украине есть свои нефть и газ? Судя по ценам - нет!
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требуют понизить платежи в бюджет....типа евробляхеров.
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Ну шо, Пэцо. Доигрался ты. А мог бы еще вчера договориться с Автомайданом на эвробляхах и переманить их на свою сторону. Теперь же собирай манатки пока еще дороги и аеропорты не перекрыли.
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Видел я этих "нефтяников" у кабмина до начала. Построенные в организованные колонны киевские пенсионеры и титушки, все идейные борцы за денежные знаки
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*...требовали от Кабмина продлить спецразрешения "Укрнафте" на добычу газа на ряде месторождений.Источник: https://censor.net.ua/n454367...*___интересно .нефтяники...это владельцы , акционеры или просто рабочие ?
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Ну отпікетіровали нафтовики грьобаний кабмін,і що? А може вже час так,по простому,по народному,зайти в цей кабмін,і сказати:-Прошу вас всіх,панове,до гілляки...
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УкргазвиДобування.
Судячи з діючих газових тарифів настав час міняти літеру Д на літеру Й.
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а шо будэ пизньою осинню, як народ на рынках побачэ "покращення"? а пэрэд новым роком "покращення" щэ покращеця.
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