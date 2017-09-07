 Европейский центр по противодействию гибридным угрозам открыли в Хельсинки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой портал телерадиовещания Yle, эта структура призвана помочь противостоять новым угрозам, направленным на дестабилизацию государства.
Учредителями центра стали 12 стран ЕС и НАТО: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, ФРГ, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Как ранее заявили представители новой структуры, ее целью является не прямое отражение атак, а исследовательская работа. Центр, который тесно сотрудничает с ЕС и НАТО, будет также организовывать совместные учения и улучшать способы обмена информацией.
Под гибридными угрозами подразумевают, в числе прочего, распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий. В целом, это враждебные действия, нацеленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны.
На семинаре, приуроченном к открытию центра, отмечалось, что гибридную опасность представляют не только отдельные государства, но и террористические и криминальные организации. Однако помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен (Arndt Freytag von Loringhoven) упомянул в этой связи лишь одно государство - Россию.
"Россия - одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, события в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США", - отметил Фрайтаг.
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