 "Недоверие людей к государственным институтам, политикам перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 7 сентября, в ходе обращения к Парламенту, Президент Украиныины Петр Порошенко выразил мнение о положении дел в стране.
"Факт остается фактом - общество недовольно жизнью и властью, и в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны 3 года назад в Украине резко упал уровень жизни", - сказал Порошенко.
По его словам, люди считают, что тем, что они выдержали трудности и отнеслись к ним с пониманием, они выполняют свою часть общественного договора.
"Недоверие к государственным институтам, новым и старым, политикам, властным и оппозиционным, перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию. Чтобы сейчас устранить эту опасность, мы с вами должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям, также убрать минимум почву для разговоров о якобы откат реформ, о якобы наступление контрреволюции", - призвал президент.
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А наша поддержка этим словам Президента, где она? Все сидят дома и строчат в соцсетях о зраде и все пропало, молчаливо поддерживая творящийся беспредел.
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Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.😁
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Ты лутчше плати НАЛОГИ!!!в украине ...а не по слепым фондам
А потом тут морали читай
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Мол как же так...налоги не уплатили....витчизнянага выробника паскуди уничтожили....авто салонный наш бизнес изнечтожили и разорили!!!
Короче все кто на БЛЯХАХ ....преступники и скоты!!!
А от у меня вопрос...А ЭТА ТВАРЬ УПЛАТИЛА НАЛОГИ С КУПЛЕННОГО В НАЧАЛА ГОДА МЕРСА ЗА 2 ЛЯМА??? ДА И ОТ КУДА БАБЛИШКО???
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58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.58-2 - 58-9), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания...
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Скромный ты наш.
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мы с вами должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям, также убрать минимум почву для разговоровИсточник: https://censor.net.ua/n454364
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он уже как года три не актуален.
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ты пойди курицу зарежь.
а то такой грозный на перемене в школе.
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А это означает , что ты со своей бандой не успеешь убежать из Украины.
Посмотри фильм с Чаушеску может , что то поймёшь. Хоть навряд ли с твоими пропитыми и воровскими мозгами.
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Короче как послал всех так послал.
Достижения: предоставленный ЕВРОСОЮЗОМ безвиз, введение в действие ассоциация с ЕВРОСОЮЗОМ. К этим достижениям он имеет такое-же отношение как морская свинка к морю.
А в остальном сплошное БЛА-БЛА-БЛА в будущем времени, прикрываясь агрессией паРашки, ну типа кто не согласен с ним, тот агент Кремля, короче говоря ничего нового.
Отдельной строкой стоит необходимость "прихватизации" госимущества и земли.
Ну и вишенка на шоколадный торт - обещание отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года!
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какой именно войны?!
у нас же вроде АТО которое должно длиться несколько дней...
Ну уровень жизни он упал в следствии целенаправленного развала и разграбления страны на протяжении 26 лет... Кто же этим занимался? Не знаете?
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Вот каков "общественный договор" в понимании нашей "илитки":
"Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил денщика в контру, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика." Тынянов "Подпоручик Киже"
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:D
... он точно оговорился или есть такая чьим тайным адептом он является?
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