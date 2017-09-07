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 Политика Украины
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Все про:общество (169) Порошенко (13718) Президент (4486)

 "Недоверие людей к государственным институтам, политикам перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию", - Порошенко

порошенко

Президент высказался о том, как украинцы смотрят на власть.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 7 сентября, в ходе обращения к Парламенту, Президент Украиныины Петр Порошенко выразил мнение о положении дел в стране.

"Факт остается фактом - общество недовольно жизнью и властью, и в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны 3 года назад в Украине резко упал уровень жизни", - сказал Порошенко.

По его словам, люди считают, что тем, что они выдержали трудности и отнеслись к ним с пониманием, они выполняют свою часть общественного договора.

"Недоверие к государственным институтам, новым и старым, политикам, властным и оппозиционным, перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию. Чтобы сейчас устранить эту опасность, мы с вами должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям, также убрать минимум почву для разговоров о якобы откат реформ, о якобы наступление контрреволюции", - призвал президент.

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посади своих друзей тогда народ поверит твоим словам кононенко давно должен сидеть в тюрьме а не в раде
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там шобла целая березенки, грановские, гончаренки. курячие, матвиенки, дубневичи.....
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порошенко не розуміє, немає ніякої недовіри! Народ вже чітко розуміє що банда рошен при владі це агенти путіна і тому суперечки в народі є тільки між прихильниками різних видів казні цієї банди! А недовіри вже давно немає! Недовіра була в перші місяці панування олігархичної киздоти у владних кріслах, зараз це вже навіть не ненависть, народ вже простив Вам, уйопкам все що Ви наробили, спочивайте з миром.
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Оно то так, но как их посадить если мы все вместе их выбрали и дали им неприкосновенность? Как их посадить?
А наша поддержка этим словам Президента, где она? Все сидят дома и строчат в соцсетях о зраде и все пропало, молчаливо поддерживая творящийся беспредел.
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Порошенко попросил помощи у гражданского общества. По-моему, это - очевидно без переводчика.
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Петя, ты реальный клоун, тебе пиздец и детям твоим, будет еще майдан, чего тут не ясно?
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ты шо кацап пугаешь майданом? Клоун, вы уже три года его пугаете своим майданом. Каждый квартал обещаете, только хер вам. Порох президент 20!9
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Та ничоо не будет, на майдан денег никто не даст. Петя все устраивает в принципе, еще на второй срок пойдет
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И кого же если не секрет ты будешь проталкивать на его место? Очередное падло на котором клейма некуда ставить?
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Странное высказывание. А кому доверять? 3.5 года полной Власти и в стране полная опа...Ну не у всех, блок подельников прошенко и антиНародный фронт, ляшковцы , бывшие рыги себя не плохо чувствуют. Опять власти с народом Украины не повезло.
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Явление поражает. Но оно есть. В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.
Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.😁
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ПЕТРУНЯ!!!
Ты лутчше плати НАЛОГИ!!!в украине ...а не по слепым фондам
А потом тут морали читай
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вчера Сучка Луцыка тыт выла о Законе о запрете машин на БЛЯХАХ)))
Мол как же так...налоги не уплатили....витчизнянага выробника паскуди уничтожили....авто салонный наш бизнес изнечтожили и разорили!!!
Короче все кто на БЛЯХАХ ....преступники и скоты!!!
А от у меня вопрос...А ЭТА ТВАРЬ УПЛАТИЛА НАЛОГИ С КУПЛЕННОГО В НАЧАЛА ГОДА МЕРСА ЗА 2 ЛЯМА??? ДА И ОТ КУДА БАБЛИШКО???
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Что-то рано пошла предвыборная демагогия от гаранта. Забыл пословицу, "что рыба гниет с головы".
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Ну конечно, один с квадратной харей говорит что мы слишком много едим, другому не терпится тарифы поднять, третий просто баран бараном и так далее по списку... Кому доверять??
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"также убрать минимум почву для разговоров о якобы откат реформ, о якобы наступление контрреволюции"

58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.58-2 - 58-9), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания...
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А почему замалчиваем такой важный институт как "президентсво"?? Вот и дай второе дыхание борьбе с самим собой.
Скромный ты наш.
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Уровень упал, а магазинов Рошен, все больше и больше...
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та ну... Просто там талантливый менеджмент.
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и что? Открывай и ты бизнес, или вы там в кацапии все тупые? У нас в стране всё просто, взял и открыл магазин, СТРАНА ПОМОЖЕТ.
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флаг Украины не узнаешь кацапина?
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Свинорылый, так ты еще и туп, как валенок. А Путин - Хуйло.
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с большой буквы написал фамилию хуйла= спалился что ты цап. Так что птн пнх
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вірно говорить 1 но зараз в реальності доходи населення ростуть 1 це не 14 рік це обєктивно
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Та люди вже зайве гілля на деревах доходів спилюють, бо так порозросталися...
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*мы *-это кто и кто мешал до сих пор ?

мы с вами должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям, также убрать минимум почву для разговоровИсточник: https://censor.net.ua/n454364

*
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ну только не этого пучеглазого арлекина.
он уже как года три не актуален.
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Петя красаучег, молодчага!!!! Еще на один срок его надо!!!!
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чемодан вокзал расеюшка
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Я не верю, что он казнит своих дружков-подельников, а сам повесится! Мы не в сказке живём, всё нужно делать самим.
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Это Господин Президент посмотрел на свои летние рейтинги? Самокретично.
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У пЭдры была коалиция в 301 голос вся вертикаль и горизонталь власти и плюс перепуганное войной население можно было БЫ сделать ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ РЕФОРМЫ чуть ли не во всех отраслях экономики . И ЕСЛИ ЗАХОТЕТЬ сделать это !!! Но Петька решил поступить иначе . Сейчас поет соловьем в Раде . Со своей ЖАДНОСТЬЮ только не смог совладать . Растерял все что мог .
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мне понравилось заявление о пополнение державного кармана, было 5 лярдов, стало 18, ... взяли кредит в МВФ, положили, они пополнили...... ай маладца
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Короче деньги мвф хранятся в Украине .Ну шоб никто не украл .
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у меня перерастает в желание собственно ручно вас резать!!! Особенно после вчерашнего заявления Юрика сучки о автомобилях!
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ой. клоун.
ты пойди курицу зарежь.
а то такой грозный на перемене в школе.
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порох у людей просто лопнуло терпение и агрессия выросла к тебе и твоей банде.
А это означает , что ты со своей бандой не успеешь убежать из Украины.
Посмотри фильм с Чаушеску может , что то поймёшь. Хоть навряд ли с твоими пропитыми и воровскими мозгами.
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большими надо писать - а то я без очков не вижу))
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Сочувствую Петро Олексеевичь. На до же, что бы так с "народом не повезло"...
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Совсем наоборот .Судя по всем предыдущим властям , то как раз с народом им везёт .
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Прямо сейчас наш "гарант" распинается в ВР с ежегодным посланием.
Короче как послал всех так послал.
Достижения: предоставленный ЕВРОСОЮЗОМ безвиз, введение в действие ассоциация с ЕВРОСОЮЗОМ. К этим достижениям он имеет такое-же отношение как морская свинка к морю.
А в остальном сплошное БЛА-БЛА-БЛА в будущем времени, прикрываясь агрессией паРашки, ну типа кто не согласен с ним, тот агент Кремля, короче говоря ничего нового.
Отдельной строкой стоит необходимость "прихватизации" госимущества и земли.
Ну и вишенка на шоколадный торт - обещание отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года!
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" Вследствие войны 3 года назад в Украине резко упал уровень жизни" - почему в следствии войны?!
какой именно войны?!
у нас же вроде АТО которое должно длиться несколько дней...
Ну уровень жизни он упал в следствии целенаправленного развала и разграбления страны на протяжении 26 лет... Кто же этим занимался? Не знаете?
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"По его словам, люди считают, что тем, что они выдержали трудности и отнеслись к ним с пониманием, они выполняют свою часть общественного договора"

Вот каков "общественный договор" в понимании нашей "илитки":
"Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил денщика в контру, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика." Тынянов "Подпоручик Киже"
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автофекальна церква(с)П.А.Порошенко
:D

... он точно оговорился или есть такая чьим тайным адептом он является?
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Короче вали быстрее , пока есть возможность. Ты довел народ до точки кипения.
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А про снятия депутатской неприкосновенности еще не говорил? 100% скажет
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Нельзя говорить апатию И агрессию. Или апатию, ИЛИ агрессию. Это два противоположных состояния.
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Чем нищее народ и выше курс доллара тем больше надо пистеть в уши лохторату. (народная мудрость от Пэтро Бляхи)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Недоверие людей к государственным институтам, политикам перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию", - Порошенко
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