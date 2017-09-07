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 Политика Украины
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 Запад не ставит ультиматумы в вопросе реинтеграции Донбасса, идут переговоры, - Денисенко

денисенко

Решение конфликта на Донбассе невозможно без сотрудничества с западными партнерами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал представитель Кабинета Министров в ВР, депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

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"Ни у кого же не возникало вопросов, когда мы, например, принимали законы об Антикоррупционном бюро и вели по этому поводу переговоры с американцами и европейцами. Все воспринимали это, как нормальный и правильный процесс. А здесь, когда мы говорим, с моей точки зрения, о глобальных вещи (потому что это важнее вопроса коррупции), то должны вести переговоры с нашими партнерами", - сказал нардеп.

При этом он подчеркнул, что проходит нормальный консультационный процесс и Запад не ставит никаких ультиматумов.

"Когда мы разрабатываем определенный закон, который подразумевает, в том числе, и дальнейшие юридические шаги Украины на международной арене, и он теоретически предусматривает введение миротворческой миссии и другие вещи, которые невозможны без согласования с нашими партнерами, будет ли разумно стать в позу и сказать, что сами все сделаем? Или все же лучше провести нормальные консультации? Никто же не говорит, что нам рассказывают, что делать, и ставят ультиматумы. Нет. Идут переговоры", - подчеркнул Денисенко.

Полный текст интервью с Вадимом Денисенко читайте здесь.

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Да-да - и без сотрудничества с "торговыми партнерами" тоже невозможно...
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Давайте проведем референдум, обязывающий наших слуг народа месяц отслужить на первой линии передовой, что бы так сказать - мордой в реальность. Не то они там себе в столице так булки расслабили, что даже ляшику пользоваться ситуацией противно - не вставляет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапад не ставит ультиматумы в вопросе реинтеграции Донбасса, идут переговоры, - Денисенко
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