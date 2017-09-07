 Запад не ставит ультиматумы в вопросе реинтеграции Донбасса, идут переговоры, - Денисенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал представитель Кабинета Министров в ВР, депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.
"Ни у кого же не возникало вопросов, когда мы, например, принимали законы об Антикоррупционном бюро и вели по этому поводу переговоры с американцами и европейцами. Все воспринимали это, как нормальный и правильный процесс. А здесь, когда мы говорим, с моей точки зрения, о глобальных вещи (потому что это важнее вопроса коррупции), то должны вести переговоры с нашими партнерами", - сказал нардеп.
При этом он подчеркнул, что проходит нормальный консультационный процесс и Запад не ставит никаких ультиматумов.
"Когда мы разрабатываем определенный закон, который подразумевает, в том числе, и дальнейшие юридические шаги Украины на международной арене, и он теоретически предусматривает введение миротворческой миссии и другие вещи, которые невозможны без согласования с нашими партнерами, будет ли разумно стать в позу и сказать, что сами все сделаем? Или все же лучше провести нормальные консультации? Никто же не говорит, что нам рассказывают, что делать, и ставят ультиматумы. Нет. Идут переговоры", - подчеркнул Денисенко.
Полный текст интервью с Вадимом Денисенко читайте здесь.
892 3
Израильская модель поможет улучшить дисциплину в парламенте, - представитель Кабмина в ВР Денисенко(32)
Голосование за медреформу в Раде станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун, - представитель Кабмина в ВР Денисенко(93)
Отчет правительства Гройсмана в Раде может состояться после майских праздников, - нардеп Вадим Денисенко(8)
Нардеп БПП Денисенко о похищении Гончаренко: Я не слышал о проблемах в семье. У него бизнеса как такового нет. ВИДЕО(119)
"Сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам", - нардеп БПП Денисенко(286)
Начата проверка законности приобретения нардепом Денисенко автомобиля ВМW Х5 по цене ниже рыночной, - НАПК(51)
Ответить
Ответить
Ответить