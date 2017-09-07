 Украина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.
"В ноябре исполнится уже два года, как мы не покупаем газ в России. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом!", - сказал Порошенко.
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так что ахахаха засунь себе в жопу
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Порошенко должен понимать такие очевидные и бесспорные вещи, но говорит прямо противоположные. Такое у него понимание политики, как "грязного дела".
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а вот материально как то напрягает жадность наших друзей и слуг народных!
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