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Все про:Газ (8808) Порошенко (13718) Россия (72168)

 Украина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом, - Порошенко

газ газа транзит газопровод труба газовая

Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что в ноябре исполнится уже два года, как мы не покупаем газа в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

"В ноябре исполнится уже два года, как мы не покупаем газ в России. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом!", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году добыча украинского газа возрастет на 600-700 миллионов кубов - Гройсман

Украина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом, - Порошенко 01

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Газ то ладно,какой товарооборот с Кацапией? Почему не перекрыта граница?
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Ресурсов не хватает. Главные пограничные силы брошены на украино-польский участок.
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Дебил соевый,как я могу узнать из какого угля получено электричество,из какой нефти бензин на АЗС,из какого дерьма делает шоколад Рошен?
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сиди там в свому донецьку ти вже хлопчик зашкварений
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Умнее что нибудь ляпни,а то получилось как у коровы на асфальт.
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онх и чмошник - за шеколадную мразь ботят только окнченые уебки ...
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Он предлагает дать порошенко и его воровской и дилетантской своре под зад, потому что его команда не выполняет функций государства, а возлагает их на плечи самих граждан.
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Познакомтесь. Ето прекращение торговли с окупантом по-Порошенковски (или он же Пэтро Бляха)https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4834zpLWAhUHWxoKHZl7ADkQFghCMAE&url=http%3A%2F%2Fbogdanauto.com.ua%2Fcars%2Flada%2Flada-largus%2F&usg=AFQjCNF1__3tJNV8Klf_QgaJ8jSekdOGEg
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Порошенко маладец .= Даёт под хвост и маскалям и политическим лузерам .
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С другой стороны товарооборт с Мордором почему то растет
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єдиний президент за 25 років який послав московію нах ! єдина людина яка загнала московію в тупік 1 єдина людина в цій країні яка дійсно переживає за долю україни !
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ты шо сепар сцука? За Пороха и двор стреляю в Упор ёпта. ПТН ПНХ кацапина
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ватніки чешіть звіце до свого шарія 1 коли незайди на форум ви тут днюєте і ночуєте ! позасирали весь форум ! болить попа 7 налий в тазік холодної води сядь поседи остуди дупу
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У меня соседи уже пол года не покупают газ в Украине. Им его отрезали за долги.
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А что, так называемый реверсный газ - не из РФ, описавший зигзаг? Только не бросайте в меня гнилыми помидорами - я ведь тоже хотел бы, чтобы газ и нефть не покупали у РФ (и вообще, чтобы ничего у них не покупали), но как быть с фактами.
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З німецького хабу, чи хабала - не знаю, як правильно.
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Газ покупается в европе. Доля российского газа на европейских рынка в еще в далеком 2011 году была меньше 30% и сокращалась. Так что мимо =)
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- для шантажа хватает и липецкой фабрики, очевидно.
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ахахахахахаахаххахахаах кому продали? ахахахахаахах
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Народ бы Украины не стерпел, если бы не продал.
так что ахахаха засунь себе в жопу
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Брехло, товарооборот только растёт, угля уже купили на лярд зелени и большая часть топлива включая газ тоже идёт с Рашки.
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Получать деньги от кацапии - да. Надо же за что-то восстанавливать то что натворили российские орки на востоке.
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НАГЛОЕ ВРАНЬЁ! Он покупает тот же самый МОРДОРСКИЙ ГАЗ, только через европейских посредников! Какая разница через сколько транзакций деньги поступят к агрессорам и оккупантам, это измена и финансирование врага!
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Эпоху газового шантажа похоронила премьер Тимошенко в 2009г., дав распоряжение "Нафтогазу" подписать типовой европейский контракт с "Газпромом" .Янукович занялся с Россией игрой в поддавки, подписав предательские Харьковские соглашения и получив за это "бонус" в виде дерибана с Фирташем 11 млрд. кубов державного газа из хранилищь.
Порошенко должен понимать такие очевидные и бесспорные вещи, но говорит прямо противоположные. Такое у него понимание политики, как "грязного дела".
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как вас цапы и плаксы корчить - любо дорого смотреть))
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морально, нам от этого легче!
а вот материально как то напрягает жадность наших друзей и слуг народных!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом, - Порошенко
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